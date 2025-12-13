Order of the Sinking Star: Το νέο παιχνίδι από τον δημιουργό του The Witness

Δέκα χρόνια μετά την επιτυχία του The Witness, ο οραματιστής δημιουργός Jonathan Blow επιστρέφει στο προσκήνιο της βιομηχανίας του gaming, και αυτή τη φορά δεν αστειεύεται. Κατά τη διάρκεια των The Game Awards, η ομάδα της Thekla, Inc. και ο ίδιος ο Blow αποκάλυψαν το νέο τους πόνημα, το Order of the Sinking Star, έναν τίτλο που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια των παιχνιδιών γρίφων με την τεράστια κλίμακα και τη φιλοδοξία του.

Αν το Braid έθεσε τα θεμέλια και το The Witness τα επέκτεινε, το Order of the Sinking Star μοιάζει να χτίζει ολόκληρη την πόλη πάνω τους. Το παιχνίδι περιγράφεται ως μια αφηγηματική περιπέτεια γρίφων που λαμβάνει χώρα σε έναν μυστηριώδη, grid-based κόσμο. Η είδηση που εντυπωσιάζει είναι η κλίμακα του: ο τίτλος περιλαμβάνει περισσότερους από 1.000 χειροποίητους γρίφους, όχι τυχαία παραγόμενους από υπολογιστή, αλλά σχεδιασμένους έναν προς έναν για να προκαλέσουν την αντίληψη του παίκτη.

Σύμφωνα με τον Blow, το παιχνίδι βρίσκεται υπό ανάπτυξη για μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρότερη ιδέα, εξελίχθηκε σε ένα "θηρίο" που μπορεί να απαιτήσει εκατοντάδες ώρες για να ολοκληρωθεί πλήρως. Για τους αφοσιωμένους "completionists", ο δημιουργός αναφέρει ότι το περιεχόμενο μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 500 ώρες, αν και μια τυπική εμπειρία θα είναι φυσικά πιο σύντομη.

Μηχανισμοί και καινοτομία

Στο επίκεντρο του gameplay βρίσκεται η κλασική λογική της μετακίνησης αντικειμένων σε πλέγμα (το γνωστό στυλ Sokoban), αλλά με μια πολυπλοκότητα που μόνο ο Blow θα μπορούσε να εμπνευστεί. Οι παίκτες θα ελέγχουν διάφορους χαρακτήρες, ο καθένας με μοναδικές ικανότητες, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ή να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα τους για να υπερπηδήσουν εμπόδια.

Μια σημαντική προσθήκη που δείχνει την ωριμότητα του σχεδιασμού είναι η ύπαρξη ενός κουμπιού "undo", επιτρέποντας στους παίκτες να πειραματίζονται άφοβα χωρίς τον εκνευρισμό της τιμωρίας. Ο στόχος δεν είναι η δυσκολία για χάρη της δυσκολίας, αλλά η δημιουργία "ενδιαφερόντων" καταστάσεων που καλούν τον παίκτη να σκεφτεί καθαρά και άμεσα.

Τεχνολογικό υπόβαθρο

Το Order of the Sinking Star έχει χτιστεί πάνω σε μια ολοκαίνουργια μηχανή γραφικών και χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού "Jai", την οποία αναπτύσσει ο ίδιος ο Blow παράλληλα με το παιχνίδι. Η υπόσχεση είναι πως αυτή η τεχνολογία θα γίνει τελικά open-source, προσφέροντας νέα εργαλεία στην κοινότητα των developers.

Ο κόσμος του παιχνιδιού περιγράφεται ως ένας "υπερ-επιταχυντής σχεδιασμού", όπου διαφορετικοί κόσμοι και κανόνες συγκρούονται. Ξεκινώντας από απλούς κανόνες, το παιχνίδι σταδιακά εισάγει επίπεδα πολυπλοκότητας, συνδυάζοντας μηχανισμούς από διαφορετικές περιοχές σε ένα ενιαίο, συνεκτικό σύνολο.

Πότε να το περιμένουμε

Το Order of the Sinking Star αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, αρχικά για PC (μέσω Steam), με άλλες πλατφόρμες να ακολουθούν αργότερα.