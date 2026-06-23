Ορόσημο για το Voyager 1: Στις 18 Νοεμβρίου 2026 θα φτάσει σε απόσταση 1 ημέρας φωτός από τη Γη!

Σύνοψη

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, το Voyager 1 θα καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς θα βρίσκεται ακριβώς 1 ημέρα φωτός μακριά από τη Γη.

Σε αυτή την απόσταση (περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα), ένα ραδιοφωνικό σήμα από το κέντρο ελέγχου θα χρειάζεται 24 ώρες για να φτάσει στο σκάφος.

Παρά την ηλικία των 50 ετών, το Voyager 1 συνεχίζει να συλλέγει δεδομένα από τον διαστρικό χώρο, βασιζόμενο σε αυστηρή διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας.

Σε περίπου 40.000 χρόνια, η αποστολή θα περάσει σε απόσταση 1,7 ετών φωτός από το άστρο Gliese 445, μεταφέροντας τον εμβληματικό Χρυσό Δίσκο.

Το Voyager 1 αποτελεί το πιο απομακρυσμένο ανθρώπινο κατασκεύασμα που έχει σταλεί ποτέ στο Διάστημα. Αντιπροσωπεύοντας ένα τεχνολογικό επίτευγμα της δεκαετίας του 1970, συνεχίζει να λειτουργεί, να μεταδίδει δεδομένα και να επεκτείνει τα όρια της ανθρώπινης εξερεύνησης.

Σύμφωνα με επίσημη επιβεβαίωση της NASA, σε λίγα χρόνια η αποστολή θα καταρρίψει ένα θεμελιώδες κοσμικό ρεκόρ, θέτοντας νέες προκλήσεις για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών βαθέος διαστήματος.

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, και πιο συγκεκριμένα στις 12:16 μ.μ. ώρα Ελλάδος, το Voyager 1 θα γίνει το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που θα απέχει ακριβώς μία ημέρα φωτός από τη Γη, μια απόσταση που αντιστοιχεί σε περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Όταν το σκάφος φτάσει σε αυτό το σημείο, ένα ραδιοφωνικό σήμα που ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός θα χρειάζεται 24 ώρες για να καλύψει την απόσταση από το κέντρο ελέγχου προς το διαστημόπλοιο.

Η αρχιτεκτονική της επικοινωνίας στο βαθύ Διάστημα

Η διατήρηση της επαφής με ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε τέτοια απόσταση απαιτεί εξαιρετικά προηγμένη υποδομή στη Γη. Το Deep Space Network (DSN) της NASA αποτελεί τον μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας, με την ισχύ του σήματος που εκπέμπει το Voyager 1 από τον πομπό των 22,4 Watt να φτάνει στη Γη όντας ασύλληπτα ασθενής, κλάσματα του ενός δισεκατομμυριοστού του Watt.

Για την επιτυχή λήψη των δεδομένων, η NASA χρησιμοποιεί τις γιγαντιαίες παραβολικές κεραίες διαμέτρου 70 μέτρων του DSN (στην Καλιφόρνια, την Ισπανία και την Αυστραλία), συνδυάζοντας την κρυογονική ψύξη των δεκτών για την ελαχιστοποίηση του θερμικού θορύβου. Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έχει μειωθεί σταδιακά στα 160 bits ανά δευτερόλεπτο (bps), ένας ρυθμός οριακός, ο οποίος ωστόσο επαρκεί για την ανάκτηση της βασικής επιστημονικής τηλεμετρίας.

Διαχείριση ενέργειας: Η μάχη ενάντια στη ραδιενεργή αποσύνθεση

Το Voyager 1 δεν χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες, καθώς η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στα έσχατα του Ηλιακού Συστήματος είναι ανεπαρκής. Η τροφοδοσία του βασίζεται σε τρεις ραδιοϊσοτοπικές θερμοηλεκτρικές γεννήτριες (RTGs), οι οποίες μετατρέπουν τη θερμότητα από τη ραδιενεργή διάσπαση του πλουτωνίου-238 σε ηλεκτρική ενέργεια.

Με τον χρόνο ημιζωής του πλουτωνίου-238 στα 87,7 χρόνια και τη σταδιακή φθορά των θερμοστοιχείων, η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς μειώνεται κατά περίπου 4 Watt ετησίως. Αυτός ο αυστηρός ενεργειακός προϋπολογισμός έχει αναγκάσει το Jet Propulsion Laboratory (JPL) να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις. Οι μηχανικοί έχουν ήδη απενεργοποιήσει τις κάμερες (μετά την εμβληματική φωτογραφία "Pale Blue Dot" το 1990), τους θερμαντήρες και πολλά επιστημονικά όργανα. Η ομάδα του JPL πραγματοποιεί διαρκώς απομακρυσμένες επιδιορθώσεις στον κώδικα των υπολογιστών του σκάφους (έναν κώδικα αποθηκευμένο σε μνήμη μόλις 69 kilobytes) αποδεικνύοντας την απόλυτη ανθεκτικότητα του hardware της δεκαετίας του 1970.

Το άστρο Gliese 445 και ο Χρυσός Δίσκος

Μακροπρόθεσμα, τα επίπεδα ενέργειας θα μειωθούν σε βαθμό που κανένα όργανο δεν θα μπορεί να τροφοδοτηθεί. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, η ικανότητα μετάδοσης δεδομένων του Voyager 1 θα τερματιστεί οριστικά. Ακόμα και τότε, η αποστολή δεν τελειώνει, αφού το διαστημικό σκάφος θα συνεχίσει την αδρανειακή του πορεία στο διαστρικό κενό.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της NASA, σε περίπου 40.000 χρόνια το Voyager 1 θα περάσει σε απόσταση 1,7 ετών φωτός από το άστρο AC +79 3888 (γνωστό και ως Gliese 445), ένα ερυθρό νάνο στον αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης.

Σε αυτό το σιωπηλό ταξίδι, το διαστημικό σκάφος μεταφέρει τον Χρυσό Δίσκο που περιέχει χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες, ήχους της φύσης, μουσικά κομμάτια από όλο τον πλανήτη και 115 εικόνες κωδικοποιημένες σε αναλογική μορφή. Ο δίσκος συνοδεύεται από οδηγίες αποκωδικοποίησης βασισμένες στις φυσικές σταθερές του ατόμου του υδρογόνου, λειτουργώντας ως ένα διαστρικό μήνυμα ειρήνης και καταγραφής της ανθρώπινης ύπαρξης προς οποιονδήποτε πολιτισμό ενδέχεται να το ανακαλύψει στο απώτερο μέλλον.