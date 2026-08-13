Το Starlink μετατρέπεται σε παγκόσμιο σαρωτή της ατμόσφαιρας της Γης

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο αξιοποίησαν τα δημόσια τροχιακά δεδομένα (TLE) από περίπου 1.200 δορυφόρους Starlink για να χαρτογραφήσουν την πυκνότητα της θερμόσφαιρας σε υψόμετρο 500 χιλιομέτρων.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τομογραφίας, ανέπτυξαν έναν δισδιάστατο γεωγραφικό χάρτη της ατμοσφαιρικής οπισθέλκουσας, ξεπερνώντας τις δυσκολίες παρακολούθησης των ηλεκτρικά ουδέτερων αερίων.

Η νέα τεχνική επικυρώθηκε επιτυχώς μέσω της σύγκρισης των δεδομένων με τους εξειδικευμένους δορυφόρους παρατήρησης SWARM του ESA.

Στόχος της έρευνας είναι η ακριβέστερη παρακολούθηση των διαστημικών θραυσμάτων και η ενίσχυση της ασφάλειας στη χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) ενάντια στον αυξανόμενο κίνδυνο συγκρούσεων.

Η εκθετική εξάπλωση των εμπορικών δορυφορικών σχηματισμών στη χαμηλή γήινη τροχιά αντιμετωπίζεται συχνά με σκεπτικισμό από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, κυρίως εξαιτίας της τεράστιας φωτορύπανσης που προκαλούν στις αστρονομικές παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κιότο αποδεικνύει περίτρανα πως ο τεράστιος αριθμός των δορυφόρων του δικτύου Starlink της SpaceX μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παγκόσμιο, παθητικό επιστημονικό όργανο απρόσμενης ακρίβειας.

Η επιφάνεια του πλανήτη μας περιβάλλεται από ένα πολύπλοκο και δυναμικό ατμοσφαιρικό στρώμα, η πλήρης κατανόηση του οποίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ασφαλή πλοήγηση των χιλιάδων τεχνητών αντικειμένων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η περιοχή της θερμόσφαιρας, η οποία εκτείνεται σε υψόμετρο από 100 έως 1.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99% από ηλεκτρικά ουδέτερο αέριο. Αυτή η φυσική ιδιότητα την καθιστά εξαιρετικά δύσκολη στην παρατήρηση και την ποσοτική της ανάλυση με συμβατικά ραδιοκύματα. Αντίθετα με την ιονόσφαιρα, της οποίας τα ιονισμένα σωματίδια αντανακλούν και επηρεάζουν τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές επιτρέποντας την εύκολη χαρτογράφησή της από το έδαφος, η θερμόσφαιρα απαιτεί πολύ πιο έμμεσες και πολύπλοκες μεθόδους ερευνητικής προσέγγισης. Αυτό το εγγενές χαρακτηριστικό δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες πρόβλεψης της αεροδυναμικής συμπεριφοράς των διαστημικών σκαφών, καθώς η πυκνότητα των αερίων σε αυτό το υψόμετρο αυξομειώνεται διαρκώς.

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο εστίασε η ερευνητική ομάδα του Kyoto. Η δημοσιευμένη εργασία στο ακαδημαϊκό περιοδικό Earth, Planets and Space, περιγράφει διεξοδικά τη μαθηματική διαδικασία μέσω της οποίας η ανάλυση των ανεπαίσθητων τροχιακών μεταβολών ενός σμήνους χιλιάδων συσκευών μπορεί να αποκαλύψει τη δομή της άνω ατμόσφαιρας, προσφέροντας παράλληλα κρίσιμα δεδομένα για τη διαστημική μηχανική.

Πώς το δίκτυο Starlink χαρτογραφεί τη θερμόσφαιρα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δημόσια τροχιακά δεδομένα από 1.200 δορυφόρους Starlink που βρίσκονται σε υψόμετρο 482 χιλιομέτρων, εφαρμόζοντας τεχνικές ιατρικής τομογραφίας στην ατμοσφαιρική οπισθέλκουσα. Μέσω της σταδιακής φθοράς της τροχιάς κάθε δορυφόρου, υπολόγισαν με τεράστια ακρίβεια την πυκνότητα του ουδέτερου αερίου της θερμόσφαιρας, δημιουργώντας έναν λεπτομερή δισδιάστατο γεωγραφικό χάρτη.

Βασικά στοιχεία

Πηγή δεδομένων: Ελεύθερα προσβάσιμα τηλεμετρικά στοιχεία TLE (Two-Line Element) που περιγράφουν τις παραμέτρους της τροχιάς των δορυφόρων Starlink.

Ελεύθερα προσβάσιμα τηλεμετρικά στοιχεία TLE (Two-Line Element) που περιγράφουν τις παραμέτρους της τροχιάς των δορυφόρων Starlink. Αρχή λειτουργίας: Μετατροπή της ατμοσφαιρικής φθοράς (drag) που υφίσταται ο δορυφόρος σε έναν άμεσο δείκτη τοπικής πυκνότητας του περιβάλλοντος αερίου.

Μετατροπή της ατμοσφαιρικής φθοράς (drag) που υφίσταται ο δορυφόρος σε έναν άμεσο δείκτη τοπικής πυκνότητας του περιβάλλοντος αερίου. Μέθοδος ανάλυσης: Τομογραφική ανασύνθεση, παρόμοια με τη λογική των ιατρικών σαρώσεων, εφαρμοσμένη σε δισδιάστατο γεωγραφικό πλέγμα (γεωγραφικό πλάτος και μήκος).

Τομογραφική ανασύνθεση, παρόμοια με τη λογική των ιατρικών σαρώσεων, εφαρμοσμένη σε δισδιάστατο γεωγραφικό πλέγμα (γεωγραφικό πλάτος και μήκος). Επικύρωση αποτελεσμάτων: Αυστηρή επαλήθευση μέσω ευθείας σύγκρισης των μετρήσεων με τα υψηλής ακρίβειας επιστημονικά δεδομένα του σχηματισμού δορυφόρων SWARM του ESA.

Η μεθοδολογία της ιατρικής τομογραφίας επιτρέπει την ανασύνθεση της εσωτερικής δομής ενός αντικειμένου μέσω της ανάλυσης πολλαπλών προβολών από διαφορετικές γωνίες. Αντίστοιχα, καθώς το σμήνος των 1.200 Starlink σαρώνει τον πλανήτη διαγράφοντας πολλαπλές, τεμνόμενες τροχιές γύρω από τη Γη, το καθένα από αυτά τα μηχανήματα καταγράφει παθητικά την τοπική αντίσταση του αέρα. Διαβάζοντας τη μεταβολή της κίνησης του κάθε δορυφόρου μέσα από τα δημόσια διαθέσιμα αρχεία TLE, οι ερευνητές μπόρεσαν να συνθέσουν έναν δυναμικό, δισδιάστατο χάρτη της θερμόσφαιρας ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αυξομειώσεις της πυκνότητας του αέρα σε ολόκληρη την υδρόγειο. Η ορθότητα των εν λόγω εξισώσεων πιστοποιήθηκε όταν η ομάδα σύγκρινε τα συμπεράσματα της με τα δεδομένα των SWARM, των εξειδικευμένων δορυφόρων του ESA που φέρουν όργανα ακριβείας αποκλειστικά για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών και μαγνητικών συνθηκών.

Η πρόκληση της οπισθέλκουσας στη χαμηλή γήινη τροχιά

Η ατμοσφαιρική οπισθέλκουσα στη χαμηλή γήινη τροχιά επιβραδύνει αδιάκοπα τη κίνηση των δορυφόρων, αναγκάζοντας τους να χάνουν σταδιακά κινητική ενέργεια και ύψος. Η ακριβής γνώση της ατμοσφαιρικής πυκνότητας επιτρέπει τον μαθηματικό υπολογισμό της ακριβούς θέσης των διαστημικών θραυσμάτων, αποτρέποντας πολλαπλές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν την τροχιά εξαιρετικά επικίνδυνη για κάθε μελλοντική αποστολή.

Αν και ο αέρας σε υψόμετρο 500 χιλιομέτρων είναι απειροελάχιστος σε σύγκριση με την επιφάνεια της θάλασσας, τα μόρια των αερίων εξακολουθούν να είναι απολύτως ικανά να προκαλέσουν αεροδυναμική αντίσταση στα σώματα που κινούνται με ταχύτητες άνω των 27.000 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό το φαινόμενο της φθοράς της τροχιάς αναγκάζει τους χειριστές των δορυφόρων να καταναλώνουν πολύτιμα καύσιμα για να διορθώνουν τακτικά το ύψος τους. Ακόμη σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το γεγονός πως οι απρόβλεπτες εξάρσεις της ηλιακής δραστηριότητας προκαλούν βίαιη διαστολή της θερμόσφαιρας. Όταν ο Ήλιος εκπέμπει υψηλά ποσά υπεριώδους ακτινοβολίας, η άνω ατμόσφαιρα θερμαίνεται και διογκώνεται προς τα έξω, αυξάνοντας δραματικά την πυκνότητα των αερίων στο ύψος όπου κινούνται οι δορυφόροι, μεταβάλλοντας εντελώς την προβλεπόμενη πορεία τους.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς πρόβλεψης των μεταβολών αυτής της ατμοσφαιρικής πυκνότητας, τα συστήματα αποφυγής συγκρούσεων καθίστανται ουσιαστικά τυφλά. Το διαστημικό περιβάλλον της χαμηλής γήινης τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) φιλοξενεί αυτή τη στιγμή εκατομμύρια κομμάτια διαστημικών «σκουπιδιών» μεγέθους μεγαλύτερου του ενός εκατοστού. Η ελλιπής παρακολούθηση αυτών των θραυσμάτων αυξάνει ραγδαία την πιθανότητα εκδήλωσης του Συνδρόμου Kessler, ενός καταστροφικού σεναρίου κατά το οποίο μια μοναδική σύγκρουση πυροδοτεί ένα ντόμινο καταστροφών, καθιστώντας ολόκληρες τροχιακές ζώνες μη προσβάσιμες για αρκετές δεκαετίες.