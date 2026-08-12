Το James Webb εντοπίζει μόρια νερού και σκόνης δίπλα σε υπερμεγέθη μαύρη τρύπα

Σύνοψη

Εντοπισμός καθαρών φασματικών υπογραφών μορίων νερού και πυριτικής (πλούσιας σε οξυγόνο) σκόνης γύρω από το άστρο IRS 3.

Μόλις 0.55 έτη φωτός από τον Sagittarius A*, την υπερμαζική μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας, ένα περιβάλλον εξαιρετικά εχθρικό λόγω ακραίας ακτινοβολίας.

Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε μέσω του οργάνου MIRI (Mid-Infrared Instrument) του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb (JWST), στο πλαίσιο του προγράμματος MICONIC του ESA (2025).

Το IRS 3 έχει έξι φορές τη μάζα του Ήλιου, ηλικία περίπου 72 εκατομμυρίων ετών και βρίσκεται στη φάση του ασυμπτωτικού κλάδου των γιγάντων (AGB), αποβάλλοντας τεράστιες ποσότητες ύλης.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα εξελιγμένα άστρα μπορούν να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό του διαστρικού μέσου με βασικά συστατικά για τη δημιουργία νέων πλανητών, ακόμη και στα πιο αφιλόξενα σημεία του σύμπαντος.

Η εξερεύνηση του γαλαξιακού κέντρου αποτελούσε ανέκαθεν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη σύγχρονη αστροφυσική, κυρίως λόγω των τεράστιων νεφελωμάτων αερίου και σκόνης που απορροφούν το ορατό φως, καθιστώντας την περιοχή αδιαπέραστη για τα παραδοσιακά οπτικά τηλεσκόπια. Η λειτουργία του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb (JWST), μέσω της στενής συνεργασίας των διαστημικών υπηρεσιών NASA, ESA και CSA, παρείχε στην επιστημονική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία υπέρυθρης παρατήρησης προκειμένου να διαπεράσει αυτά τα εμπόδια.

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων, αναλύοντας τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, προχώρησε σε μια παρατήρηση που επαναπροσδιορίζει τους μηχανισμούς επιβίωσης της ύλης στο πιο εχθρικό σημείο του Milky Way. Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στον εξελιγμένο αστέρα IRS 3, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση μόλις 0.55 ετών φωτός από τον Sagittarius A* (την υπερμαζική μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας) το τηλεσκόπιο κατέγραψε σαφείς ενδείξεις παρουσίας νερού και πυριτικής σκόνης.

Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει πλήρως τα θεωρητικά μοντέλα που προέβλεπαν τη σχεδόν άμεση καταστροφή τέτοιων μοριακών ενώσεων εξαιτίας των ακραίων επιπέδων ακτινοβολίας και των βαρυτικών παλιρροιακών δυνάμεων που κυριαρχούν σε τόσο μικρή απόσταση από μια υπερμαζική μαύρη τρύπα.

Πώς το James Webb εντόπισε νερό δίπλα στη μαύρη τρύπα;

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb χρησιμοποίησε το προηγμένο φασματόμετρο μέσης υπέρυθρης ακτινοβολίας (MIRI) για να αναλύσει το αστρικό σύστημα IRS 3, σε απόσταση 0.55 ετών φωτός από τον Sagittarius A*. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ισχυρές φασματικές υπογραφές πυριτικής σκόνης (πλούσιας σε οξυγόνο) και, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθαρά μόρια νερού, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι στην ακραία κοσμική ακτινοβολία.

Βασικά δεδομένα

Φασματοσκοπική επιβεβαίωση: Ανιχνεύθηκαν δύο ισχυρές υπέρυθρες υπογραφές που σχετίζονται αποκλειστικά με πυριτική σκόνη, η οποία αποτελείται από πυρίτιο και οξυγόνο, ταξινομώντας το IRS 3 ως ένα πλούσιο σε οξυγόνο εξελιγμένο άστρο, διαψεύδοντας παλαιότερες εκτιμήσεις περί επικράτησης άνθρακα.

Ανιχνεύθηκαν δύο ισχυρές υπέρυθρες υπογραφές που σχετίζονται αποκλειστικά με πυριτική σκόνη, η οποία αποτελείται από πυρίτιο και οξυγόνο, ταξινομώντας το IRS 3 ως ένα πλούσιο σε οξυγόνο εξελιγμένο άστρο, διαψεύδοντας παλαιότερες εκτιμήσεις περί επικράτησης άνθρακα. Χωρική κατανομή: Ο αστρικός φάκελος σκόνης εκτείνεται σε εντυπωσιακή ακτίνα περίπου 10.000 αστρονομικών μονάδων (AU) από τον κεντρικό αστέρα.

Ο αστρικός φάκελος σκόνης εκτείνεται σε εντυπωσιακή ακτίνα περίπου 10.000 αστρονομικών μονάδων (AU) από τον κεντρικό αστέρα. Θερμοκρασιακή διαβάθμιση: Οι μετρήσεις υποδεικνύουν μια σαφή δομή κελύφους όπου οι θερμοκρασίες μειώνονται σταδιακά, ξεκινώντας από τους 1200 βαθμούς Κέλβιν στα εσωτερικά στρώματα κοντά στο άστρο και καταλήγοντας στους 100 βαθμούς Κέλβιν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του φακέλου.

Οι μετρήσεις υποδεικνύουν μια σαφή δομή κελύφους όπου οι θερμοκρασίες μειώνονται σταδιακά, ξεκινώντας από τους 1200 βαθμούς Κέλβιν στα εσωτερικά στρώματα κοντά στο άστρο και καταλήγοντας στους 100 βαθμούς Κέλβιν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του φακέλου. Ηλικία και μάζα: Σύμφωνα με τα αστρικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν, το IRS 3 υπολογίζεται ότι διαθέτει μάζα έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου και ηλικία που προσεγγίζει τα 72 εκατομμύρια έτη.

Το άστρο IRS 3 διανύει τη φάση του ασυμπτωτικού κλάδου των γιγάντων (Asymptotic Giant Branch - AGB). Τα άστρα σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο χαρακτηρίζονται από τεράστιες διαστάσεις, συγκριτικά χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες και εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα. Το σημαντικότερο, ωστόσο, χαρακτηριστικό τους είναι οι ισχυροί αστρικοί άνεμοι μέσω των οποίων αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης στο Διάστημα. Αυτό το αποβαλλόμενο υλικό αποτελεί την πρωταρχική πηγή κοσμικής σκόνης, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για τη δημιουργία νέων γενεών αστέρων και μελλοντικών πλανητικών συστημάτων.

Οι ερευνητές απέδειξαν ότι τα άστρα AGB μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργία τους ως εργοστάσια παραγωγής υλικών, ανεξάρτητα από τη γειτνίασή τους με εξαιρετικά ισχυρές πηγές ακτινοβολίας. Συνδυάζοντας τις υπέρυθρες παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου James Webb με εξειδικευμένες προσομοιώσεις που δείχνουν πώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ταξιδεύει μέσα από τα διαφορετικά στρώματα του αστρικού φακέλου, η ομάδα κατάφερε να χαρτογραφήσει με πρωτοφανή ακρίβεια την εσωτερική δομή αυτού του πολύπλοκου συστήματος.

Η σημασία του προγράμματος MICONIC

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα στο 2025, στα πλαίσια του προγράμματος παρατήρησης MICONIC (Mid-Infrared Characterisation of Nearby Iconic galaxy Centres), το οποίο αξιοποιεί τον εγγυημένο χρόνο παρατήρησης (GTO) του οργάνου MIRI. Το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω ευρωπαϊκών συνεργασιών υπό την αιγίδα του ESA, έχει αποδείξει την ικανότητα του να συλλέγει συνεχή φάσματα μέσης υπέρυθρης ακτινοβολίας με ανάλυση που δεν ήταν διαθέσιμη στις προηγούμενες γενιές διαστημικών τηλεσκοπίων όπως το Spitzer.

Η ύπαρξη νερού σε ένα περιβάλλον όπου η κινητική ενέργεια των σωματιδίων και η σφοδρότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας θα έπρεπε λογικά να διασπούν τους μοριακούς δεσμούς του Η2Ο, ανοίγει νέα κεφάλαια στην επιστήμη της αστροχημείας, καθώς μας δείχνει ότι τα μοριακά νέφη που σχηματίζονται γύρω από τα άστρα που πεθαίνουν, διαθέτουν μια εσωτερική δυναμική θωράκισης. Τα εξωτερικά στρώματα του αστρικού φακέλου απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφικής ακτινοβολίας από το περιβάλλον της μαύρης τρύπας, προστατεύοντας έτσι τις πιο ευαίσθητες μοριακές ενώσεις στο εσωτερικό τους.