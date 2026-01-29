OT Calculator: Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στην κυβερνοασφάλεια

Το νέο διαδικτυακό εργαλείο της Kaspersky έχει αναπτυχθεί ειδικά για βιομηχανικές επιχειρήσεις, με σκοπό την αποτίμηση του πιθανού κόστους που συνδέεται με την ανεπαρκή ασφάλεια της λειτουργικής τους τεχνολογίας (Operational Technology – OT). Παρέχοντας λεπτομερείς οικονομικές προβλέψεις, το OT Calculator δίνει τη δυνατότητα στα ανώτερα στελέχη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια.

Οι βιομηχανικές εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο σε διασυνδεδεμένα συστήματα, γεγονός που καθιστά την κυβερνοασφάλεια κρίσιμο παράγοντα για την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την κερδοφορία. Σύμφωνα με τη VDCResearch, πάνω από το 60% των βιομηχανικών εταιρειών ανέφερε πέρυσι ότι κακόβουλες επιθέσεις επέφεραν ως συνέπεια σημαντικά κόστη. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει στον κλάδο μια σταθερή ασυμφωνία μεταξύ των ειδικών κυβερνοασφάλειας και της διοίκησης, αφού οι ειδικοί εστιάζουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ τα στελέχη καλούνται να εξισορροπήσουν τις ανησυχίες για την ψηφιακή προστασία με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους. Η συγκεκριμένη ασυμφωνία συχνά καταλήγει σε αντικρουόμενες προτεραιότητες και σε υποχρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες ψηφιακής ασφάλειας.

Για να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση, η Kaspersky κυκλοφόρησε το OT Cybersecurity Savings Calculator, ένα καινοτόμο online εργαλείο σχεδιασμένο αποκλειστικά για να αξιολογούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις τα πιθανά κόστη που προκύπτουν από την ανεπαρκή ασφάλεια της λειτουργικής τους τεχνολογίας.

Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να μεταφράσει τους ψηφιακούς κινδύνους σε απτά οικονομικά μεγέθη και να αποτελέσει παράγοντα του στρατηγικού διαλόγου γύρω από τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την κατανομή του προϋπολογισμού. Μέσω της εισαγωγής στοιχείων όπως ο κλάδος, ο υποκλάδος, η γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος της εταιρείας, το ιστορικό παραβιάσεων και τα ήδη υπάρχοντα μέτρα κυβερνοασφάλειας, οι εταιρείες μπορούν να εκτιμήσουν τα πιθανά οφέλη εξοικονόμησης κόστους και να λάβουν εξατομικευμένες, άμεσα εφαρμόσιμες συμβουλές. Το εργαλείο συγκρίνει την απόδοση της εταιρείας με εκείνη αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ υποδεικνύει τη θέση της στο σύγχρονο τοπίο απειλών.

«Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο calculator αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη μετατροπή σύνθετων δεδομένων κυβερνοαπειλών σε ξεκάθαρα και κατανοητά οικονομικά συμπεράσματα. Δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους της ΟΤ, στους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας και στα διοικητικά στελέχη να αναπτύξουν σαφή, τεκμηριωμένα με δεδομένα επιχειρηματικά σενάρια και να αναγνωρίσουν την αξία των επενδύσεων στην ψηφιακή προστασία. Μέσω πρακτικής καθοδήγησης, συντελεί σε μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση πόρων και ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του οργανισμού», σχολιάζει ο Andrey Strelkov, Επικεφαλής της σειράς προϊόντων Βιομηχανικής Κυβερνοασφάλειας της Kaspersky.

Χρησιμοποιείστε το OT Cybersecurity Savings Calculator για να κάνετε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σας σε σχέση με επιχειρήσεις ανταγωνιστών.

Η Kaspersky προσφέρει επίσης το IT Security Calculator, ένα εργαλείο αξιολόγησης του μέσου προϋπολογισμού για την κυβερνοασφάλεια και των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται σε μη βιομηχανικούς τομείς.