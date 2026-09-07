PACMAN AI: Ελέγχει το πλάσμα στους αντιδραστήρες σύντηξης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Σύνοψη

Ερευνητές του εργαστηρίου PPPL και του Πανεπιστημίου Princeton ανέπτυξαν το πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning) για τον έλεγχο του πλάσματος στους αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης.

Το σύστημα λαμβάνει αποφάσεις μέσα σε 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προβλέποντας και αποτρέποντας επικίνδυνες αστάθειες έως και 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν καν αυτές εμφανιστούν.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική επιτρέπει τη συνδυασμένη λειτουργία πολλαπλών μοντέλων μηχανικής μάθησης που συνεργάζονται αρμονικά, ελέγχοντας παράλληλα συστήματα θέρμανσης και μαγνήτες δίχως να αντικαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα.

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση DIII-D National Fusion Facility, το νέο πλαίσιο κατόρθωσε να συντονίσει ταυτόχρονα τα έξι γυρότρονα του αντιδραστήρα, επιτυγχάνοντας βέλτιστες συνθήκες με ταχύτητες απόκρισης που ξεπερνούν κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Η παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύντηξης αποτελεί ίσως την πιο υποσχόμενη μακροπρόθεσμη λύση για την κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, καθώς υπόσχεται πρακτικά ανεξάντλητη, καθαρή ενέργεια που μιμείται τις διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα των άστρων.

Η δημιουργία και η διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών σε γήινα περιβάλλοντα προϋποθέτει τον περιορισμό ενός ιονισμένου αερίου, ευρύτερα γνωστού ως πλάσμα, στο εσωτερικό εξαιρετικά πολύπλοκων μηχανημάτων που ονομάζονται tokamaks, τα οποία χρησιμοποιούν πανίσχυρα μαγνητικά πεδία για να κρατήσουν την ύλη μακριά από τα τοιχώματα της συσκευής. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα σωματίδια αυτού του πλάσματος, αναπτύσσοντας θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες του πυρήνα του Ήλιου μας, γίνονται εξαιρετικά ασταθή μέσα σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου, ξεπερνώντας κατά πολύ τις βιολογικές δυνατότητες αντίδρασης οποιουδήποτε ανθρώπινου χειριστή.

Οι ερευνητές του εργαστηρίου Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας και του Πανεπιστημίου του Princeton σχεδίασαν και δοκίμασαν με απόλυτη επιτυχία ένα προηγμένο πλαίσιο λογισμικού που παραδίδει αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις ελέγχου στην τεχνητή νοημοσύνη. Το προηγμένο αυτό σύστημα φέρει την ονομασία PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning) και αναλαμβάνει να παρακολουθεί, να προβλέπει και να διορθώνει τις παραμέτρους λειτουργίας του αντιδραστήρα με πρωτοφανή ταχύτητα.

Η ανάγκη για αυτόματη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης PACMAN ολοκληρώνει έναν πλήρη κύκλο ελέγχου μέσα σε μόλις 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, συλλέγοντας δεδομένα από τους αισθητήρες του αντιδραστήρα και υπολογίζοντας τις ιδανικές παραμέτρους λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές αστάθειες του πλάσματος που θα διέκοπταν βίαια τη διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης.

Η πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς του πλάσματος αποτελεί έναν μόνιμο πονοκέφαλο για τους φυσικούς, διότι τα εξελιγμένα προγράμματα προσομοίωσης που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα απαιτούν πολλές φορές ολόκληρες ημέρες ή ακόμη και μήνες για να εκτελέσουν τους απαραίτητους μαθηματικούς υπολογισμούς. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία κρίνεται απολύτως κατάλληλη για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των μελλοντικών πειραμάτων, ωστόσο καθίσταται εντελώς άχρηστη όταν ο ερευνητής χρειάζεται εργαλεία ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις της στιγμής κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής δοκιμής που διαρκεί ελάχιστα λεπτά.

Η ενσωμάτωση μοντέλων μηχανικής μάθησης προσφέρει τη μοναδική βιώσιμη διέξοδο για τη μοντελοποίηση της κατάστασης του πλάσματος σε κλίμακα χιλιοστών του δευτερολέπτου, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στη θεωρητική φυσική και στον πρακτικό, δυναμικό έλεγχο των πανάκριβων εγκαταστάσεων. Η πρόκληση που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες εντοπιζόταν στην απουσία μιας ενοποιημένης αρχιτεκτονικής που θα επέτρεπε σε διάφορα ξεχωριστά AI μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους εντός ενός κοινού περιβάλλοντος διαχείρισης.

Η αρχιτεκτονική και ο μηχανισμός λειτουργίας του PACMAN

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια του κατακερματισμού, οι μηχανικοί σχεδίασαν το πλαίσιο PACMAN με μια λογική που θυμίζει έντονα τις σύγχρονες βιομηχανικές γραμμές συναρμολόγησης, χωρίζοντας την επεξεργασία της πληροφορίας σε τέσσερις απόλυτα διακριτούς σταθμούς που λειτουργούν ακατάπαυστα.

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η συγκέντρωση όλων των ζωντανών μετρήσεων που καταφθάνουν από τους αισθητήρες του tokamak, περιλαμβάνοντας κρίσιμες μεταβλητές όπως οι εσωτερικές θερμοκρασίες, οι πυκνότητες των σωματιδίων και τα πολύπλοκα μαγνητικά σήματα.

Αμέσως μετά τα δεδομένα ελέγχονται αυστηρά για πιθανά σφάλματα ανάγνωσης και πακετάρονται σε μια ενιαία μορφή που μπορεί να κατανοηθεί γρήγορα από τα υπόλοιπα υποσυστήματα.

Τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν στη συνέχεια να αντλήσουν τις ακριβείς μετρήσεις που χρειάζονται για να εκτιμήσουν την τρέχουσα κατάσταση του πλάσματος ή να προβλέψουν την εξέλιξή του στα επόμενα κλάσματα του δευτερολέπτου, τροφοδοτώντας με αυτές τις πολύτιμες προβλέψεις τους εξειδικευμένους ελεγκτές. Οι αλγόριθμοι ελέγχου χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για να υπολογίσουν τις απαραίτητες διορθωτικές εντολές, όπως για παράδειγμα την άμεση αύξηση της ισχύος σε μια συγκεκριμένη δέσμη θέρμανσης.

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας το λογισμικό επιλύει τυχόν συγκρουόμενες εντολές που προέρχονται από διαφορετικούς ελεγκτές, επιβάλλει αυστηρά και αδιαπραγμάτευτα όρια ασφαλείας για την προστασία του υλικού εξοπλισμού και διαβιβάζει τις εγκεκριμένες εντολές προς τα συστήματα του αντιδραστήρα.

Ενισχυτική μάθηση: Το σύστημα επέτρεψε σε ένα μοντέλο εκπαιδευμένο μέσω reinforcement learning να αναλάβει τον απόλυτο έλεγχο των μηχανισμών θέρμανσης.

Το σύστημα επέτρεψε σε ένα μοντέλο εκπαιδευμένο μέσω reinforcement learning να αναλάβει τον απόλυτο έλεγχο των μηχανισμών θέρμανσης. Διαχείριση κυμάτων: Το λογισμικό ανίχνευσε και έθεσε άμεσα υπό έλεγχο ταχύτατα αναπτυσσόμενα κύματα στο πλάσμα τα οποία οδηγούνταν από σωματίδια υψηλής ταχύτητας.

Το λογισμικό ανίχνευσε και έθεσε άμεσα υπό έλεγχο ταχύτατα αναπτυσσόμενα κύματα στο πλάσμα τα οποία οδηγούνταν από σωματίδια υψηλής ταχύτητας. Πρόβλεψη tearing mode: Η AI προέβλεψε επιτυχώς και σταμάτησε μια καταστροφική αστάθεια περίπου 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν την εμφάνισή της.

Η AI προέβλεψε επιτυχώς και σταμάτησε μια καταστροφική αστάθεια περίπου 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν την εμφάνισή της. Βελτιστοποίηση μικροκυμάτων: Το πλαίσιο συντόνισε ταυτόχρονα και τα έξι γυροτρόνια του αντιδραστήρα για τη βέλτιστη κατανομή της ισχύος χωρίς προϋπάρχοντα αλγόριθμο.

Τα πειράματα στην εγκατάσταση DIII-D και η σημασία της πρόβλεψης

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Princeton επέλεξε να αποδείξει την ευελιξία της νέας αρχιτεκτονικής διεξάγοντας πέντε εξαιρετικά απαιτητικά πειράματα στις εγκαταστάσεις του DIII-D National Fusion Facility στο San Diego, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής για την αντιμετώπιση του φαινομένου που ονομάζεται "tearing mode", μιας μορφής αστάθειας που παραδοσιακά γίνεται αντιληπτή από τους συμβατικούς ελεγκτές μόνο αφού έχει ήδη ξεκινήσει να διαταράσσει το μαγνητικό πεδίο του αντιδραστήρα. Όταν χρησιμοποιούνται παλαιότερες μέθοδοι η καθυστερημένη προσπάθεια καταστολής του φαινομένου συνοδεύεται συνήθως από σημαντική υποβάθμιση της συνολικής απόδοσης, καθώς τα συστήματα αναγκάζονται να καταναλώσουν τεράστια ποσά ενέργειας για να επαναφέρουν το πλάσμα στην επιθυμητή κατάσταση.

Το μοντέλο μηχανικής μάθησης που ενσωματώθηκε στο PACMAN κατάφερε να εντοπίσει τα πρόδρομα σημάδια της αστάθειας διακόσια χιλιοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για την προληπτική μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας ώστε να αποφευχθεί πλήρως η δημιουργία του προβλήματος εξαρχής.

Παράλληλα το πλαίσιο απέδειξε την ικανότητα του να διαχειρίζεται εξαιρετικά πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης συντονίζοντας και τα έξι γυροτρόνια του αντιδραστήρα DIII-D, τα οποία λειτουργούν ως μονάδες παραγωγής ισχυρών δεσμών μικροκυμάτων για τη θέρμανση του ιονισμένου αερίου. Το λογισμικό προσάρμοσε την κατεύθυνση των κατόπτρων και την εκπεμπόμενη ισχύ σε πραγματικό χρόνο για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, βρίσκοντας λύσεις σε πολυπαραμετρικές εξισώσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατο να επιλυθούν στη διάρκεια μιας ενεργής δοκιμής.

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και η μελλοντική επεκτασιμότητα

Η εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης δεν αποσκοπεί στην απομάκρυνση του επιστημονικού προσωπικού από τις αίθουσες ελέγχου, αλλά αντίθετα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των φυσικών παρέχοντας τους υπερανθρώπινα αντανακλαστικά για τη διαχείριση αστάθμητων παραγόντων. Το πλαίσιο PACMAN εφαρμόζει απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφαλείας ανεξάρτητα από τις προτάσεις που καταθέτουν τα επιμέρους μοντέλα AI, ενώ οι ερευνητές αναλύουν ενδελεχώς τα δεδομένα μετά το πέρας κάθε δοκιμής για να ρυθμίσουν τους ελεγκτές εν όψει του επόμενου πειράματος.

Η ταχύτητα με την οποία οι μηχανικοί μπορούν πλέον να δοκιμάζουν νέες ιδέες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αρθρωτής αρχιτεκτονικής που προτείνει η ομάδα του Princeton, καθώς η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του πρώτου μοντέλου απαίτησε μήνες εντατικής εργασίας, όμως η προσθήκη του δεύτερου ολοκληρώθηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες χωρίς την εμφάνιση δυσλειτουργιών. Η υποκείμενη φιλοσοφία του συστήματος επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση αλγορίθμων και την άμεση εκπαίδευση νέων μοντέλων δημιουργώντας έναν κύκλο συνεχούς επανάληψης και βελτίωσης που επιταχύνει δραματικά τον ρυθμό της επιστημονικής ανακάλυψης στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης.

Ο αρθρωτός σχεδιασμός του μετατρέπει την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης από μια σειρά μεμονωμένων ακαδημαϊκών επιδείξεων σε μια ισχυρή, επεκτάσιμη υποδομή πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα, εφαρμόζοντας το σύστημα σε αντιδραστήρες διαφορετικών μεγεθών, γεωμετριών και οργάνων μέτρησης που βρίσκονται σήμερα αποκλειστικά στο στάδιο του σχεδιασμού.