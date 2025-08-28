Παρέμβαση στη βουλή για Temu και Shein

Ο εκρηκτικός τζίρος που σημειώνουν οι κινεζικές πλατφόρμες Temu και Shein στην Ελλάδα πλήττει το ελληνικό εμπόριο και έρχεται ως ζήτημα στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, ο τζίρος τους για το 2024 εκτιμάται μεταξύ 529 και 627 εκατ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20,9% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Την ίδια ώρα, οι δημοσιονομικές απώλειες για το κράτος – φόροι, δασμοί, εισφορές, χαμένες επενδύσεις και θέσεις εργασίας – υπολογίζονται στα 188 έως 204 εκατ. ευρώ.

Η ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, την οποία συνυπογράφουν άλλοι εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει ότι:

Οι χαμηλές τιμές οφείλονται στην απουσία τελωνειακών δασμών και στα πολύ χαμηλά κόστη παραγωγής.

Οι καταναλωτές ωφελούνται προσωρινά, αλλά το ελληνικό δημόσιο στερείται κρίσιμα έσοδα.

Το καθεστώς απαλλαγής (de minimis) για αγορές έως 150 ευρώ κοστίζει στην Ελλάδα περίπου 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι βουλευτές ζητούν να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε: