Παρέμβαση στη βουλή για Temu και Shein

Ο εκρηκτικός τζίρος που σημειώνουν οι κινεζικές πλατφόρμες Temu και Shein στην Ελλάδα πλήττει το ελληνικό εμπόριο και έρχεται ως ζήτημα στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, ο τζίρος τους για το 2024 εκτιμάται μεταξύ 529 και 627 εκατ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20,9% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Την ίδια ώρα, οι δημοσιονομικές απώλειες για το κράτος – φόροι, δασμοί, εισφορές, χαμένες επενδύσεις και θέσεις εργασίας – υπολογίζονται στα 188 έως 204 εκατ. ευρώ.
Η ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, την οποία συνυπογράφουν άλλοι εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει ότι:
- Οι χαμηλές τιμές οφείλονται στην απουσία τελωνειακών δασμών και στα πολύ χαμηλά κόστη παραγωγής.
- Οι καταναλωτές ωφελούνται προσωρινά, αλλά το ελληνικό δημόσιο στερείται κρίσιμα έσοδα.
- Το καθεστώς απαλλαγής (de minimis) για αγορές έως 150 ευρώ κοστίζει στην Ελλάδα περίπου 56 εκατ. ευρώ ετησίως.
Οι βουλευτές ζητούν να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε:
- Κατάργηση του κανονισμού de minimis για δέματα κάτω των 150 ευρώ.
- Επιβολή διαχειριστικού τέλους στις εισαγωγές.
- Ενίσχυση τελωνειακών ελέγχων.
- Δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών.
- Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.