Pass4Autism: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των παιδιών με αυτισμό

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται σύμμαχος των γονέων, φροντιστών και θεραπευτών παιδιών με αυτισμό, μέσα από το ευρωπαϊκό έργο Pass4Autism, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το Pass4Autism στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων και επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της κατανόησης της καθημερινότητας των παιδιών.

Οπτικές ιστορίες με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του έργου είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να καθοδηγεί τους χρήστες στη δημιουργία εξατομικευμένων οπτικών ιστοριών — σύντομων αφηγήσεων που συνδυάζουν εικόνες και κείμενο, βοηθώντας τα παιδιά να κατανοούν και να προετοιμάζονται για κοινωνικές καταστάσεις, όπως μια επίσκεψη στον γιατρό ή η συμμετοχή σε μια νέα δραστηριότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βελτιώνοντας τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ΔΑΦ με τη χρήση οπτικών ιστοριών», το οποίο έχει αναρτηθεί στην ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου, είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Ιταλικά) και απευθύνεται σε γονείς/φροντιστές και θεραπευτές παιδιών με ΔΑΦ. Στόχος του είναι η κατανόηση βασικών και σύνθετων θεμάτων που σχετίζονται με τον αυτισμό: κοινωνική αλληλεπίδραση, αισθητηριακές δυσκολίες, επικοινωνία, καθώς και η χρήση οπτικών ιστοριών ως εργαλείο ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Τέλος, δημιουργήθηκε και το Δίκτυο υποστήριξης (support network) που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του έργου. Πρόκειται για ένα διαδραστικό forum όπου γονείς και θεραπευτές μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, απορίες και προβληματισμούς γύρω από ζητήματα που αφορούν τον αυτισμό και τις οπτικές ιστορίες.

Όλα τα παραδοτέα του έργου είναι ελεύθερα προσβάσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο. Το μόνο που απαιτείται είναι η πρόσβαση σε μία συσκευή (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και η δημιουργία ενός λογαριασμού με το email του χρήστη – μια διαδικασία που διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Μια διεθνής συνεργασία

Το έργο υλοποιήθηκε από μια διεθνή σύμπραξη πέντε φορέων: Autismo Burgos (Ισπανία), Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Ελλάδα), Controvento Onlus (Ιταλία), AVN Innovative Technology Solutions (Κύπρος), Εργαστήριο ESDA – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα).

Καταληκτική εκδήλωση – Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής

Η καταληκτική εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, από 10:00 έως 13:00, στον Πολυχώρο Myrtillo (Τριφυλίας & Λάμψα, Αμπελόκηποι, Αθήνα), καθώς και διαδικτυακά.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να στηρίξουν την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ΔΑΦ.

Οι θέσεις για φυσική παρουσία είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχει δυνατότητα δωρεάν online συμμετοχής. Εγγραφή και περισσότερα στο: https://bit.ly/4nKs3lT

Μάθετε περισσότερα: https://pass4autism-project.eu