Το νέο PayPal Checkout διευκολύνει και ενισχύει τις online πωλήσεις [Video]

Η υπηρεσία PayPal Checkout περιλαμβάνει ισχυρές κινητήριες δυνάμεις μετατροπής (conversion), όπως το One Touch, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους σε εκατομμύρια επιχειρήσεις χωρίς την υποχρεωτική εισαγωγή ονόματος χρήστη, κωδικού πρόσβασης, ή στοιχείων πληρωμής, άπαξ και έχουν συμπεριληφθεί στο σύστημα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του PayPal Checkout είναι η λήψη του One Touch. Μέσω αυτού, οι αγοραστές δύνανται να δημιουργήσουν λογαριασμούς και να εδραιώσουν πληρωμές με μια επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσουν όλα τα στοιχεία τους, αφού είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να βοηθάει την αύξηση των εγγραφών, της μετατροπής σε ενεργούς πελάτες και των επαναλαμβανόμενων αγορών.

Στην PayPal , χτίζουμε διαρκώς λύσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, προκειμένου να βοηθήσουμε εκατομμύρια διεθνείς πελάτες – ιδιώτες και επιχειρήσεις – να συνδέονται απρόσκοπτα σε κάθε εκάστοτε διαθέσιμη πλατφόρμα. Ως μέρος της αποστολής αυτής, πρόσφατα λανσάραμε το PayPal Checkout with Smart Payment Buttons στις ΗΠΑ, με στόχο να προσφέρουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές στον τρόπο πληρωμής και η λύση αυτή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να συνδράμει τις επιχειρήσεις να ωθήσουν την μετατροπή των επισκεπτών σε ενεργούς χρήστες και πελάτες. Σήμερα, έχουμε ήδη ξεκινήσει την παρουσίαση του PayPal Checkout with Smart Payment Buttons διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς της Ελλάδας.

