Pemba: Το ανθρωποειδές ρομπότ ανέβηκε στα 6200m και βάζει στόχο το Έβερεστ!

Σύνοψη

Το τροποποιημένο ανθρωποειδές ρομπότ Pemba (βασισμένο στην πλατφόρμα Unitree G1) ολοκλήρωσε επιτυχώς ανάβαση στα 6.200 μέτρα στο ηφαίστειο Chimborazo του Ισημερινού.

Κατά την αποστολή των 16 ωρών, το ρομπότ πλοηγήθηκε αυτόνομα σε πεδία με κλίση κάτω των 30 μοιρών, ενώ εξοπλίστηκε με εξελιγμένη θερμική θωράκιση για να αντέξει το ακραίο ψύχος.

Κύριος σκοπός του project είναι η δημιουργία ενός δυναμικού, κινούμενου δικτύου παρακολούθησης για την άγρια ζωή και την αποτροπή της λαθροθηρίας, το οποίο θα αντικαταστήσει τις σταθερές κάμερες.

Επόμενος σταθμός είναι το Έβερεστ, ωστόσο η αποστολή έχει «παγώσει» προσωρινά, καθώς το Νεπάλ δεν διαθέτει νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση «μη ανθρώπινων» ορειβατών.

Σε τοπικό επίπεδο (Ελλάδα), τα συστήματα αυτά μπορούν να μειώσουν το κόστος εναέριας επιτήρησης, ελέγχοντας επικίνδυνα περάσματα για πρόληψη δασικών πυρκαγιών ή παράνομης υλοτομίας.

Η μετάβαση των ανθρωποειδών ρομπότ από τα απόλυτα ελεγχόμενα περιβάλλοντα των ερευνητικών εργαστηρίων στις πλέον αντίξοες, πραγματικές συνθήκες του πλανήτη, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα της σύγχρονης βιομηχανίας. Η πρόσφατη τεχνική επιτυχία στο ηφαίστειο Chimborazo του Ισημερινού, όπου το τροποποιημένο ρομπότ Pemba έφτασε στο υψόμετρο των 6.200 μέτρων, αποδεικνύει την αλματώδη πρόοδο τόσο στο υλισμικό όσο και στους αλγορίθμους προσαρμοστικής κίνησης. Το εγχείρημα δεν αφορά τη δημιουργία εντυπωσιακών βίντεο επίδειξης, αλλά την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων που θα αναλάβουν βαριές περιβαλλοντικές και ερευνητικές αποστολές εκεί όπου οι συμβατικές μηχανές αστοχούν.

Ποιο είναι το ανθρωποειδές ρομπότ Pemba;

Το Pemba αποτελεί ένα ριζικά τροποποιημένο ανθρωποειδές ρομπότ, χτισμένο πάνω στην αρχιτεκτονική του εμπορικού μοντέλου Unitree G1. Με επικεφαλής τον μηχανικό Pablo Berlanga Boemare, η ομάδα εξόπλισε το σύστημα με εξελιγμένα κυκλώματα θερμικής διαχείρισης, δορυφορική συνδεσιμότητα Starlink και AI, επιτρέποντάς του να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως και -47.4°C για την εκτέλεση αυτόνομων περιβαλλοντικών αποστολών.

Κύρια χαρακτηριστικά

Μοντέλο Βάσης: Unitree G1 (αναβαθμισμένο με ενισχυμένα κράματα στις αρθρώσεις).

Unitree G1 (αναβαθμισμένο με ενισχυμένα κράματα στις αρθρώσεις). Δυναμική Πλοήγησης: Πλήρως αυτόνομη βάδιση σε ανώμαλα εδάφη με κλίση αυστηρά μικρότερη των 30 μοιρών.

Πλήρως αυτόνομη βάδιση σε ανώμαλα εδάφη με κλίση αυστηρά μικρότερη των 30 μοιρών. Θερμική Προστασία: Ενσωματωμένο σύστημα ενεργού αερισμού και μόνωσης στο περίβλημα, ικανό να αποτρέπει την πτώση τάσης (voltage drop) των κυψελών λιθίου στο ακραίο ψύχος.

Ενσωματωμένο σύστημα ενεργού αερισμού και μόνωσης στο περίβλημα, ικανό να αποτρέπει την πτώση τάσης (voltage drop) των κυψελών λιθίου στο ακραίο ψύχος. Τηλεμετρία: Συνδεσιμότητα Starlink για μετάδοση δεδομένων (βίντεο, αισθητήρες) σε πραγματικό χρόνο εκτός τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Η μηχανική της ανάβασης διάρκειας 16 ωρών

Η κατάκτηση των 6.200 μέτρων διήρκεσε 16 ώρες και έφερε στην επιφάνεια τα σημερινά όρια των αλγορίθμων βάδισης. Η διποδική κίνηση βασίζεται στη συνεχή υπολογιστική εξισορρόπηση του κέντρου βάρους, αλλά στο σαθρό ηφαιστειακό έδαφος, ο συντελεστής τριβής μεταβάλλεται απρόβλεπτα, γεγονός που δυσκολεύει τα μοντέλα ενισχυτικής μάθησης. Ως αποτέλεσμα, το Pemba διέσχισε αυτόνομα αποκλειστικά τις ζώνες με κλίση κάτω των 30 μοιρών, ενώ στα πιο απότομα, τεχνικά περάσματα, οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να το μεταφέρουν. Παρά τον προφανή περιορισμό, η διατήρηση της λειτουργικότητας των κινητήρων σε τόσο χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση αποτελεί τεράστιο μηχανικό επίτευγμα. Η ομάδα βασίστηκε σε πρότερες χειμερινές δοκιμές στην περιοχή Altay της Κίνας, ενσωματώνοντας το σύστημα θερμικής διαχείρισης απευθείας στον προστατευτικό εξοπλισμό του ρομπότ.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την περιβαλλοντική παρακολούθηση

Αντί για τη δαπανηρή εγκατάσταση χιλιάδων σταθερών καμερών, τα κινούμενα ανθρωποειδή προσφέρουν μια εξαιρετικά ευέλικτη λύση. Με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς αισθητήρες και AI επιτόπιας ανάλυσης, καταγράφουν δεδομένα άμεσα για την αποτροπή λαθροθηρίας και παράνομης υλοτομίας, ελέγχοντας τεράστιες εκτάσεις και μεταδίδοντας συνεχή ροή πληροφοριών μέσω δορυφορικών δικτύων.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από τον Berlanga Boemare, ιδρυτή της Geologic Dome, ο οποίος αντλεί εμπειρία από προγενέστερες συνεργασίες του με το WWF σε δάση του Κονγκό και του Αμαζονίου. Ο μεγάλος στόχος είναι να αντικατασταθούν τα σταθερά δίκτυα αισθητήρων που απαιτούν υπέρογκο κόστος συντήρησης και δημιουργούν «νεκρές ζώνες» στα δάση. Ένα κινούμενο σύστημα εξοπλισμένο με κάμερες, θερμικούς αισθητήρες και ηλιακή υποστήριξη φόρτισης προσφέρει πολύ πιο αξιόπιστη, δυναμική παρακολούθηση.

Ο επόμενος στόχος: Έβερεστ

Η κατάκτηση του Chimborazo αποτελεί το πρώτο στάδιο αυτού που οι μηχανικοί ονομάζουν «Triple Crown της Ρομποτικής». Η απόλυτη πρόκληση έχει ήδη τεθεί και δεν είναι άλλη από μια αποστολή στα Ιμαλάια. Συγκεκριμένα, υπάρχει πλάνο για την ανάπτυξη ενός ρομπότ στο Έβερεστ, μεταξύ του Base Camp και του Camp 4, σε υψόμετρο σχεδόν 8.000 μέτρων. Ο στόχος εκεί δεν είναι απλώς η αντοχή των αρθρώσεων, αλλά ο έλεγχος δομικής κόπωσης, η μέτρηση της συμπεριφοράς των μπαταριών στερεάς κατάστασης ή λιθίου, καθώς και ο πιθανός ρόλος των ρομπότ στη συλλογή απορριμμάτων και τη χαρτογράφηση υποχώρησης των παγετώνων. Ωστόσο, εμφανίστηκε ένα απροσδόκητο νομικό κώλυμα, καθώς η κυβέρνηση του Νεπάλ απαγόρευσε προσωρινά την αποστολή, καθώς δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο και οδηγίες για τη διαχείριση και την άδεια εισόδου «μη ανθρώπων» ορειβατών στα Ιμαλάια. Η αδειοδότηση αναμένεται μόλις ψηφιστούν οι νέοι, ειδικοί κανονισμοί από τις τοπικές αρχές.