Peregreen V4: Το drone που έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες με ταχύτητα πτήσης 657 χλμ./ώρα!

Η μάχη για την κατάκτηση της κορυφής στους αιθέρες καλά κρατεί, και αυτή τη φορά, η ταχύτητα δεν αφορά κάποιο υπερσύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά μια κατασκευή που χωράει σε ένα σακίδιο πλάτης. Ο Luke και ο Mike Bell, το γνωστό δίδυμο πατέρα και γιου από τη Νότια Αφρική, επέστρεψαν δυναμικά στο προσκήνιο, ανακτώντας τον τίτλο του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για το ταχύτερο τετρακόπτερο (quadcopter) στον πλανήτη. Το νέο τους δημιούργημα, το Peregreen V4, κατέγραψε την ασύλληπτη μέση ταχύτητα των 657,59 χλμ./ώρα, επιβεβαιώνοντας πως τα όρια της μηχανικής στα drones δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί.

Μια οικογενειακή υπόθεση με παγκόσμιο αντίκτυπο

Η ιστορία των Bell δεν είναι άγνωστη στην κοινότητα των drones. Πρόκειται για μια διαρκή αναμέτρηση καινοτομίας που θυμίζει αγώνες ταχύτητας, όπου κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου και κάθε γραμμάριο βάρους μετράει. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Αυστραλός μηχανικός Benjamin Biggs είχε καταφέρει να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τα 626 χλμ./ώρα. Ωστόσο, η απάντηση από τη Νότια Αφρική ήταν άμεση και ηχηρή.

Το δίδυμο είχε ήδη στο ενεργητικό του δύο προηγούμενα ρεκόρ: τον Ιούνιο του 2024 με το Peregreen 2 στα 480 χλμ./ώρα και τον Οκτώβριο του 2025 με το Peregreen 3 στα 585 χλμ./ώρα. Η τέταρτη έκδοση του Peregreen, όμως, αποτελεί ένα άλμα εξέλιξης, προϊόν διετούς έρευνας και βελτιστοποίησης πάνω στο αρχικό σχέδιο.

Τεχνολογία αιχμής και 3D εκτύπωση

Το μυστικό της επιτυχίας του Peregreen V4 κρύβεται στον συνδυασμό προηγμένων υλικών και έξυπνου σχεδιασμού. Ο Luke Bell, επαγγελματίας εικονολήπτης εναέριων λήψεων, και ο πατέρας του Mike, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

Για την κατασκευή του σκελετού, χρησιμοποίησαν τον εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας Bambu Lab H2D. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν τυχαία. Το σύστημα διπλής κεφαλής του εκτυπωτή επέτρεψε στην ομάδα να συνδυάσει διαφορετικά υλικά σε μία ενιαία εκτύπωση. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί το σώμα του drone ως ένα ενιαίο, συμπαγές κομμάτι, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα στις τεράστιες πιέσεις που ασκούνται σε τέτοιες ταχύτητες, ενώ παράλληλα επέτρεψε τη χρήση εξειδικευμένων υλικών για την ουρά και τη βάση της κάμερας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Luke Bell, ο μεγαλύτερος όγκος εκτύπωσης και η ακρίβεια του νέου εξοπλισμού ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκλήρωση του project. Η δυνατότητα γρήγορης παραγωγής πρωτοτύπων σήμαινε ότι μπορούσαν να δοκιμάζουν και να απορρίπτουν σχέδια με ρυθμούς που θα ήταν απαγορευτικοί με παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής.

Κινητήρες και αεροδυναμική: Κυνηγώντας την τέλεια ροή

Κάτω από το κέλυφος του Peregreen V4, η "καρδιά" του συστήματος χτυπά χάρη σε τέσσερις κινητήρες brushless T-Motor 3120. Σε αυτή την έκδοση, οι Bell επέλεξαν πηνία 900-kV, μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα 800-kV του προηγούμενου μοντέλου, στοχεύοντας σε ακόμη υψηλότερες στροφές ανά λεπτό.

Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πάντα τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο σε τέτοιες προσπάθειες. Το drone εξοπλίστηκε με μπαταρίες πολυμερούς λιθίου (Li-Po), ειδικά σχεδιασμένες να αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή ισχύ σε ελάχιστο χρόνο. Πρόκειται για μια "έκρηξη" ενέργειας που διαρκεί ελάχιστα, αλλά είναι αρκετή για να εκτοξεύσει το σκάφος σε ταχύτητες που ζαλίζουν.

Για να διασφαλιστεί ότι η δύναμη αυτή δεν θα χαθεί στην αντίσταση του αέρα, η ομάδα συνεργάστηκε με την πλατφόρμα 3D μοντελοποίησης AirShaper. Μέσω προσομοιώσεων, βελτιστοποίησαν το εξωτερικό σχήμα του drone, δημιουργώντας ένα λείο, αεροδυναμικό σώμα με ελάχιστη οπισθέλκουσα. Παράλληλα, μείωσαν το μέγεθος των ελίκων στις 6 ίντσες, μια κίνηση που φαινομενικά μειώνει την άνωση αλλά αυξάνει δραματικά την τελική ταχύτητα.

Η διαδικασία του ρεκόρ και το παράδοξο της βιντεοσκόπησης

Η πιστοποίηση ενός ρεκόρ Γκίνες απαιτεί αυστηρή τήρηση διαδικασιών. Το Peregreen V4 έπρεπε να πραγματοποιήσει πτήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις, ώστε να εξαλειφθεί το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προσφέρει ο άνεμος. Ο μέσος όρος των δύο διαδρομών καθόρισε το τελικό νούμερο των 657,59 χλμ./ώρα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια του εγχειρήματος ήταν η δυσκολία καταγραφής του. Το V4 είναι τόσο μικρό και κινείται τόσο γρήγορα, που οι συμβατικές κάμερες αδυνατούσαν να το ακολουθήσουν. Η λύση βρέθηκε μέσα στην ίδια την οικογένεια των drones: οι Bell χρησιμοποίησαν το προηγούμενο μοντέλο τους, το Peregreen 3, ως σκάφος λήψης (chase drone). Μόνο ένα άλλο υπερ-ταχύ drone θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στο νέο ρέκορντμαν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.