Philips Evnia 25M2N3200U: Νέα οθόνη υψηλών επιδόσεων για ανταγωνιστικό gaming

Η Philips Monitors ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας οθόνης Philips Evnia 25M2N3200U. Κατασκευασμένη για ανταγωνιστικούς παίκτες που επιδιώκουν το μέγιστο σε κάθε συνεδρία gaming, αυτή η οθόνη προσφέρει το τριπλό πλεονέκτημα της ταχύτητας, της ακρίβειας και της οπτικής ευκρίνειας, όλα σε προσιτή τιμή.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ρυθμός ανανέωσης 310 Hz OC (300 Hz εγγενής) για εξαιρετικά ομαλό gameplay

0,3 ms Smart MBR για ευκρινή, ακριβή οπτικά εφέ

Γρήγορο πάνελ IPS FHD (24,5") για παιχνίδι γεμάτο δράση

HDR400 για φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα που υπερέχουν

Εργονομική βάση και χαρακτηριστικά προστασίας των ματιών για άνεση και ευεξία

Precision Center για πρόσθετο έλεγχο και εξατομίκευση

«Η Philips Evnia 25M2N3200U προσφέρει στους ανταγωνιστικούς παίκτες και στους παίκτες eSports όλα όσα χρειάζονται για να απολαύσουν παιχνίδια όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι αδιαπραγμάτευτες. Η οθόνη αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Philips Evnia για την εμπειρία των παικτών, τόσο σε όρους χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων όσο και άνεσης. Για όσους αναζητούν μια υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένη εμπειρία παιχνιδιού σε προσιτή τιμή, αυτή η οθόνη είναι η απάντηση», σχολίασε ο César Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors στην MMD.

Ένας νικηφόρος συνδυασμός

Οι σημερινοί gamers δεν θέλουν απλώς μια οθόνη· θέλουν μια σύμμαχο — και η Philips Evnia 25M2N3200U είναι η ιδανική υποψήφια. Συνδυάζοντας πολλαπλές τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την εμπειρία gaming, αυτό το μοντέλο εξασφαλίζει κορυφαία επίδοση σε ανταγωνιστικά παιχνίδια και eSports, καθιστώντας κάθε συνεδρία τόσο συναρπαστική όσο μπορεί να είναι.

Όσον αφορά την ταχύτητα, η οθόνη Fast IPS 25 ιντσών, ο ρυθμός ανανέωσης 310 Hz με overclocking και το εξαιρετικά γρήγορο Smart MBR 0,3ms εγγυώνται εξαιρετικά ομαλό gameplay και ευκρινείς εικόνες χωρίς ψεγάδι σε κάθε καρέ. Οι παίκτες αποκτούν πραγματικό πλεονέκτημα χάρη στις εικόνες χωρίς καθυστέρηση (lag-free) και χωρίς θόλωση (blur-free) και στον σημαντικά ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες, ενώ η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου παρέχει κορυφαία επίδοση σε παιχνίδια έντονης δράσης και υψηλών αντανακλαστικών, όπου κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου μετρά

Αναφορικά με την ακρίβεια και την οπτική διαύγεια, η οθόνη Full HD 16:9 με SmartContrast προσφέρει έντονα, φωτεινά και ξεκάθαρα γραφικά, με αντίθεση και backlighting που προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με το περιεχόμενο της οθόνης. Η επιπλέον ισχύς του DisplayHDR 400 σημαίνει ότι οι παίκτες απολαμβάνουν ζωηρές, λεπτομερείς και ρεαλιστικές εικόνες που κάνουν κάθε παιχνίδι πιο συναρπαστικό και πιο καθηλωτικό.

Στις επιδόσεις, η Philips Evnia 25M2N3200U προσφέρει στους παίκτες μια γενναιόδωρη επιλογή χαρακτηριστικών, σχεδιασμένων ειδικά για να τους δίνουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. Η λειτουργία SmartImage Game τους παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο OSD με πολλαπλές επιλογές, προσαρμοσμένες με ακρίβεια ώστε να ταιριάζουν σε κάθε είδος παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων Πρώτου Προσώπου (FPS), Αγώνων Ταχύτητας, Στρατηγικής Πραγματικού Χρόνου (RTS) και άλλων.

Η λειτουργία Smart Crosshair επιλέγει ένα συμπληρωματικό χρώμα για το σταυρόνημα των παικτών, βελτιώνοντας την ακρίβεια της σκόπευσης, ενώ η λειτουργία Smart Sniper βελτιώνει τον έλεγχο των παικτών κάθε φορά που μεγενθύνουν τον στόχο τους, διατηρώντας τη σκόπευση σταθερή και ακριβή. Τέλος, η λειτουργία Stark ShadowBoost ενισχύει τις σκοτεινές σκηνές χωρίς να υπερεκθέτει τις φωτεινές, ώστε οι παίκτες να βλέπουν με ακρίβεια ανεξάρτητα από τη φωτεινότητα της σκηνής.

Πέρα από τις πολλές αυτές λειτουργίες, η οθόνη περιλαμβάνει το Evnia Precision Center, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν και να εξατομικεύουν την οθόνη τους ώστε να αντανακλά το μοναδικό τους στιλ παιχνιδιού. Τέλος, οι παίκτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι λαμβάνεται υπόψη και η σωματική τους ευεξία, χάρη σε μια πλήρως ρυθμιζόμενη βάση για μέγιστη άνεση και σε τεχνολογίες προστασίας των ματιών, όπως Flicker-Free και LowBlue Mode, που αποτρέπουν την κόπωση των ματιών κατά τη διάρκεια μακρών και απαιτητικών συνεδριών gaming.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Philips Evnia 25M2N3200U θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από τα μέσα Οκτώβρη με προτεινόμενη τιμή λιανικής 199,00€.