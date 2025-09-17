Philips Evnia 27M2N5901A: Νέα gaming οθόνη με Dual Mode, AI Ambiglow και κορυφαία συνδεσιμότητα

H Philips Monitors παρουσιάζει την νέα Philips Evnia 27M2N5901A, μια προηγμένη gaming οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, καθηλωτικά γραφικά και απρόσκοπτο multitasking σε gamers, δημιουργούς περιεχομένου και τεχνολογικά εξοικειωμένους επαγγελματίες. Η οθόνη διαθέτει την πρωτοποριακή τεχνολογία Dual Mode, που προσφέρει UHD στα 160Hz για οπτικά πλούσια παραγωγικότητα και FHD στα 320Hz, με χρόνο απόκρισης 1 ms GtG και 0,5 ms Smart MBR, για εξαιρετικά ομαλό και ανταγωνιστικό gaming. Σε συνδυασμό με το AI-enhanced Ambiglow, προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία σε κάθε δραστηριότητα, είτε πρόκειται για gaming, streaming ή design. Επιπλέον, το ενσωματωμένο USB hub και ο διακόπτης KVM εξασφαλίζουν εύκολη συνδεσιμότητα και έλεγχο πολλών συσκευών, για ένα ολοκληρωμένο setup.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Dual Mode (UHD @160Hz / FHD @320Hz) για απρόσκοπτη εναλλαγή ανάμεσα σε υψηλής ανάλυσης παραγωγικότητα και gaming υψηλής ταχύτητας

KVM Switch για έλεγχο πολλών PCs με ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι για μέγιστη αποδοτικότητα

Fast 27” IPS panel με χρόνο απόκρισης 1 ms GtG και 0.5 ms Smart MBR για άψογες μεταβάσεις και ομαλή απεικόνιση

Πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 για βελτιωμένη αντίθεση και ρεαλιστικές εικόνες

AdaptiveSync για tear-free gameplay

AI-enhanced Ambiglow δυναμικό φωτισμό για εντυπωσιακές καθηλωτικές εμπειρίες

Πλήρης συνδεσιμότητα και εργονομία με HDMI 2.1, USB-C 65W Power Delivery, USB hub, KVM switch, ενσωματωμένα ηχεία και πλήρως ρυθμιζόμενη βάση HAS για άνεση και ευκολία

Μία οθόνη, δύο gaming modes, αμέτρητες δυνατότητες

Χάρη στη λειτουργία Dual Mode, η Philips Evnia 27M2N5901A προσφέρει στους gamers πρωτοφανή έλεγχο της εμπειρίας τους, προσαρμοζόμενη άμεσα στις ανάγκες τους. Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσονται ανάμεσα σε UHD στα 160Hz για εντυπωσιακά, υψηλής ανάλυσης γραφικά και παραγωγικότητα με απόλυτη εμβύθιση, ή σε FHD στα 320Hz για εξαιρετικά ομαλή και αστραπιαία gaming απόδοση. Είτε πρόκειται για ανταγωνιστικό esports, streaming περιεχομένου ή δημιουργική εργασία, η εναλλαγή μεταξύ των δύο modes είναι απλή και γρήγορη, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν το setup τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η κορυφαία ευελιξία διασφαλίζει ότι η οθόνη προσφέρει εντυπωσιακή λεπτομέρεια αλλά και υψηλή απόκριση, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει τι προτιμά κάθε στιγμή.

Εμβύθιση με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Philips Evnia 27M2N5901A προσφέρει πληθώρα προηγμένων λειτουργιών που ανεβάζουν το ανταγωνιστικό gaming σε άλλο επίπεδο. Με το AI-enhanced Ambiglow, ο επεξεργαστής αναλύει κάθε εισερχόμενη εικόνα και προσαρμόζει διαρκώς τον φωτισμό της οθόνης, δημιουργώντας μια ζεστή, περιβάλλουσα αίσθηση που κάνει την εμπειρία του gaming ακόμη πιο συναρπαστική και καθηλωτική. Το Philips Evnia Precision Center επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την οθόνη τους σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ παιχνιδιού. Το Smart Crosshair αλλάζει αυτόματα το χρώμα του crosshair σε απόχρωση που ταιριάζει με το φόντο, ενισχύοντας την ακρίβεια και βελτιώνοντας τη στόχευση. Το Stark ShadowBoost διασφαλίζει ότι οι σκοτεινές σκηνές αποδίδονται με την ιδανική αντίθεση, χωρίς υπερέκθεση των φωτεινών περιοχών, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα. Τέλος, το Smart Sniper δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να κάνουν zoom ταυτόχρονα σε πολλαπλούς στόχους.

Ανώτερο gaming, ανώτερη παραγωγικότητα

Πέρα από την εκρηκτική ταχύτητα και την κορυφαία ευκρίνεια που προσφέρει η λειτουργία Dual Mode, η Philips Evnia 27M2N5901A ενσωματώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Για όσους δίνουν προτεραιότητα στη λεπτομέρεια και την ευκρίνεια, η λειτουργία UHD στα 160Hz προσφέρει κρυστάλλινες εικόνες και πλούσιες λεπτομέρειες, ιδανικές για επαγγελματίες που απαιτούν κορυφαία γραφική απόδοση. Για όσους προτιμούν την ταχύτητα, η λειτουργία FHD στα 320Hz εξασφαλίζει ότι κάθε κίνηση αποτυπώνεται με μεταξένια ομαλότητα και απόλυτη ακρίβεια.

Η οθόνη παρέχει επίσης ευέλικτη συνδεσιμότητα και εργονομία για να διευκολύνει την καθημερινή χρήση, με δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών συσκευών, KVM Switch, USB-C 65W Power Delivery, καθώς και πλήρως ρυθμιζόμενη βάση για μέγιστη άνεση. Οι τεχνολογίες Flicker-Free και LowBlue Mode συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησης των ματιών κατά τη διάρκεια πολύωρων sessions εργασίας ή gaming, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για gamers, δημιουργούς περιεχομένου και multitaskers που απαιτούν ταυτόχρονα ταχύτητα και στυλ σε ένα κομψό, ολοκληρωμένο setup.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Philips Evnia 27M2N5901A θα είναι διαθέσιμη προς αγορά από τις αρχές Οκτωβρίου στην προτεινόμενη τιμή λιανικής των 379,00 €.