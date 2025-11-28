PHYBOT M1: Το ανθρωποειδές ρομπότ που κάνει την τέλεια ανάποδη τούμπα

Η κούρσα για το επόμενο μεγάλο ανθρωποειδές επιταχύνεται με ρυθμούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία. Στο επίκεντρο αυτού του νέου κύματος ανταγωνισμού βρίσκεται τώρα το M1 της κινεζικής PHYBOT, το ανθρωποειδές ρομπότ που δεν αρκείται σε εντυπωσιακά κόλπα, αλλά επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει ηλεκτρικό ανθρωποειδές υψηλής απόδοσης. Και το κάνει ξεκινώντας με κάτι που πάντα τραβάει τα βλέμματα: μια τέλεια ανάποδη τούμπα.

Το βίντεο των μόλις 39 δευτερολέπτων δείχνει το M1 να εκτελεί μια κίνηση που κάποτε ήταν το σήμα-κατατεθέν της Boston Dynamics. Η προσγείωση είναι σταθερή, ο έλεγχος ακλόνητος και η συνολική κίνηση εντυπωσιακά φυσική για ένα ρομπότ που βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η PHYBOT δεν στοχεύει μόνο στο θέαμα. Αυτό που θέλει να τονίσει είναι η δύναμη που απαιτείται για ένα τέτοιο άλμα και, σύμφωνα με την εταιρεία, εδώ βρίσκεται η πραγματική πρωτιά του M1.

Η PHYBOT, ιδρυμένη από πρώην φοιτητές της Tsinghua University με επικεφαλής τον CEO Ren Shiau και τον συνιδρυτή Mao Shuha, δηλώνει ότι το M1 είναι «το ισχυρότερο ηλεκτρικό ανθρωποειδές που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα». Μια φράση που μπορεί να ακούγεται υπερβολική, μέχρι να κοιτάξει κανείς τους αριθμούς. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα αρθρικά μοτέρ του ρομπότ έφθασαν σε εργαστηριακές δοκιμές τα 530 N·m ροπής, μια επίδοση που εξηγεί πώς το M1 μπορεί να εκτοξευθεί στον αέρα με τέτοια αυτοπεποίθηση. Η επίδειξη λειτουργεί ως απόδειξη ότι οι μηχανικοί πέτυχαν έναν συνδυασμό ελαφρού σασί και υψηλής ισχύος που σπάνια βλέπουμε σε πλήρως ηλεκτρικά ανθρωποειδή.

Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές σε φυσικό μέγεθος, με ύψος 1,72 μέτρα και βάρος κάτω από 60 κιλά, που προορίζεται να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου η ισορροπία, η αντίληψη του χώρου και η αντοχή είναι κρίσιμες. Η τροφοδοσία των συστημάτων του γίνεται στα 72V, μια επιλογή που μειώνει απώλειες και απλοποιεί τη διαχείριση ισχύος, ενώ στο εσωτερικό του φιλοξενεί έναν Nvidia Jetson Orin και έναν Intel Core i7. Αυτός ο συνδυασμός hardware του δίνει τη δυνατότητα να τρέχει αλγορίθμους αντίληψης και προγραμματσμού κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Για να «βλέπει» τον κόσμο, το M1 βασίζεται σε ένα υβριδικό πακέτο αισθητήρων: LiDAR 3D που χαρτογραφεί το περιβάλλον με ακρίβεια, stereo RGB κάμερες για λεπτομερή αναγνώριση, και ένα IMU σύστημα που του επιτρέπει να προσαρμόζει τη στάση του ανάλογα με την κίνηση. Η PHYBOT φαίνεται να έχει στηρίξει μεγάλο κομμάτι της αρχιτεκτονικής στον αξιόπιστο συνδυασμό αισθητήρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί στον χώρο της αυτόνομης ρομποτικής, χωρίς πειραματισμούς που θα αύξαναν τον κίνδυνο αστάθειας.

Εκεί όμως που το ρομπότ γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον είναι στη δύναμη που μπορεί να αποδώσει στιγμιαία. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο M1 φτάνει και ξεπερνά τα 10 kW σε μία μόνο ώθηση, μια τιμή που θα ταίριαζε σε μοτέρ μοτοσικλέτας. Συνδυασμένη με το σχετικά χαμηλό βάρος, αυτή η ισχύς εξηγεί την εκτελεστική άνεση στο backflip αλλά και το πλεονέκτημα σε εργοστασιακές συνθήκες όπου απαιτούνται δυναμικές κινήσεις. Για τη λειτουργική του αυτονομία, η PHYBOT έχει επιλέξει δύο αφαιρούμενες μπαταρίες 9Ah, οι οποίες υπόσχονται περισσότερες από δύο ώρες συνεχούς εργασίας, ένα νούμερο αξιοσημείωτο για humanoid αυτού του μεγέθους.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που παρουσιάζουν ανθρωποειδή ως τεχνολογικά showcases, η PHYBOT έχει ξεκάθαρη βιομηχανική στόχευση. Το M1 προορίζεται να αναλάβει εργασίες που απαιτούν δύναμη και αντοχή: μεταφορά υλικών, υποστήριξη σε logistics, ακόμη και αλληλεπίδραση με βαριά φορτία. Οι βραχίονές του μπορούν να σηκώσουν από 10 έως 20 κιλά, ενώ το ενσωματωμένο “backpack” μπορεί να μεταφέρει πάνω από 50 κιλά, καθιστώντας τον χρήσιμο σε αποθήκες και παραγωγικές γραμμές όπου η φυσική καταπόνηση είναι συνεχής.

Η PHYBOT τονίζει ότι το σύστημα όρασης του M1, με δυναμικό εύρος υψηλής απόδοσης, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αξιόπιστα σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντα όπου η αντίληψη βάθους είναι απαραίτητη. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια φιλοσοφία που βλέπει τον humanoid όχι ως εντυπωσιακό gadget, αλλά ως εργαλείο που πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει με συνέπεια σε πραγματικές βιομηχανικές ροές.