Volodya: Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-αεροσυνοδός σε πτήση στη Ρωσία

Η εικόνα ενός ανθρωποειδούς ρομπότ να υποδέχεται επιβάτες σε μια συνηθισμένη πτήση θα μπορούσε μέχρι πρόσφατα να ανήκει σε διαφημιστικό σποτ ή σε κάποια ταινία. Όμως στις 12 Νοεμβρίου, μια πτήση της ρωσικής Pobeda από Ulyanovsk προς Μόσχα έγινε το σκηνικό για το πρώτο πραγματικό πείραμα ενσωμάτωσης ενός ρομπότ στη ρουτίνα καμπίνας αεροπορικής εταιρείας. Το Unitree G1 — ή «Volodya», όπως το βάφτισαν — ανέβηκε στο αεροσκάφος όχι ως επιβάτης αλλά ως βοηθός πληρώματος, προκαλώντας ενθουσιασμό, απορία και αρκετή συζήτηση για το μέλλον της αεροπορίας.

Το ντεμπούτο του Volodya ξεκίνησε ήδη από τη σκάλα του αεροπλάνου. Καθώς οι επιβάτες επιβιβάζονταν, το ρομπότ τούς καλωσόριζε, τραβώντας αναπόφευκτα όλα τα βλέμματα. Παιδιά και ενήλικες έβγαλαν αμέτρητα βίντεο και φωτογραφίες, μετατρέποντας ένα κατά τα άλλα συνηθισμένο δρομολόγιο σε viral υλικό. Η Pobeda ήθελε να δει πώς αντιδρά ένα πραγματικό κοινό μπροστά σε έναν ανθρωποειδή «συνάδελφο» των αεροσυνοδών και σίγουρα πήρε πολλά δεδομένα.

Η βασική αποστολή του Unitree G1 δεν είχε να κάνει με service, αλλά με επικοινωνία. Το ρομπότ χαιρετούσε τους επιβάτες, παρείχε βασικές πληροφορίες για την πτήση και μετά την απογείωση συμμετείχε στη γνωστή επίδειξη των κανόνων ασφαλείας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο YouTube από το AirProNews, ο Volodya φαίνεται να αναπαράγει τις χειρονομίες του πληρώματος, δείχνοντας τις εξόδους κινδύνου και εξηγώντας με κινήσεις πώς δένονται οι ζώνες ασφαλείας. Η απόδοσή του, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού προγραμματισμού και reinforcement learning, που επιτρέπει στο ρομπότ να εκτελεί πιο φυσικές, ρευστές κινήσεις.

Στο ένδειξη υπηρεσιών καμπίνας, το ρομπότ δεν μοίρασε νερά, δεν έσπρωξε καρότσια και δεν συμμετείχε στο service. Ωστόσο, η απλή παρουσία του λειτούργησε ως απρόσμενη μορφή ψυχαγωγίας. Πολλοί επιβάτες πέρασαν μεγάλο μέρος της πτήσης παρατηρώντας τις κινήσεις του Volodya ή συζητώντας μεταξύ τους και με το πλήρωμα για το ενδεχόμενο ενός μέλλοντος όπου τα ρομπότ θα συνυπάρχουν με ανθρώπους μέσα στην καμπίνα. Η Pobeda ανέφερε πως η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε, κάτι που ίσως ανοίγει τον δρόμο για περισσότερα πειράματα.

Ωστόσο, το πείραμα δεν ενθουσίασε τους πάντες. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχία ότι τέτοιες κινήσεις ίσως αποτελούν προάγγελο αντικατάστασης προσωπικού από μηχανές. Οι πιο δραματικές αντιδράσεις μίλησαν ακόμη και για κινδύνους ασφαλείας, με φανταστικά σενάρια όπου ένα ρομπότ ανοίγει κατά λάθος μια πόρτα εν ώρα πτήσης ή παγώνει και σταματά να υπακούει σε εντολές.

Η εταιρεία από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Το πείραμα, όπως επισημαίνει, έγινε σε πλήρως ελεγχόμενο πλαίσιο. Ο Volodya δεν είχε πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του αεροσκάφους, ούτε εκτέλεσε εργασίες που απαιτούν αεροναυτική πιστοποίηση. Η συμμετοχή του περιορίστηκε αυστηρά σε ρόλο επίδειξης και επικοινωνίας, ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με την ιδέα και η εταιρεία να αξιολογήσει τις αντιδράσεις.