Θα περίμενε κανείς ότι η Google θα κρατούσε τα αποκαλυπτήρια του Pixel 8a για το συνέδριο Google I/O 2024 της επόμενης εβδομάδας, αλλά να που η εταιρεία έκανε την έκπληξη και προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του νέου smartphone της.



Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα a, το Pixel 8a είναι μια πιο προσιτή έκδοση που συμπληρώνει την οικογένεια Pixel, με τις αναμενόμενες φυσικά εκπτώσεις σε διάφορα χαρακτηριστικά.





Συγκεκριμένα, το Pixel 8a διαθέτει οθόνη 6.1” OLED FHD+ (2400 x 1080) με ρυθμό ανανέωσης εικόνας 120Hz και επικάλυψη Gorilla Glass 3, επεξεργαστή Google Tensor G3 SoC, 8GB μνήμη RAM LPDDR5X, 128GB/256GB αποθηκευτικό χώρο, dual κάμερα 64MP + 13MP ultrawide, εμπρόσθια κάμερα 13MP, in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 5G, λειτουργικό σύστημα Android 14, μπαταρία 4492mAh και υποδοχή USB-C, ενώ η κατασκευή του είναι πιστοποιημένη στο πρωτόκολλο IP67 για προστασία από νερό και ακόμη.



Να σημειωθεί ότι η Google υπόσχεται 7 χρόνια ενημερώσεων λογισμικού, ασφαλείας και προσθήκης νέων χαρακτηριστικών. Φυσικά, υποστηρίζει τις λειτουργίες των άλλων Pixel smartphones, όπως τα Best Take, Magic Eraser, Night Sight και Circle to Search.



Το Pixel 8a είναι διαθέσιμο σε τέσσερις αποχρώσεις με αποθηκευτικό χώρο 128GB στα $499, ενώ η έκδοση 256GB θα διατίθεται μόνο σε χρώμα Obsidian στα $599.

[Google]