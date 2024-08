Pixel 9 Pro Fold: Επίσημα το foldable με τη μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη μέχρι σήμερα

Η Google παρουσίασε το Pixel 9 Pro Fold, το οποίο φέρνει τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ένα foldable. Το Pixel 9 Pro Fold συνδυάζει το καλύτερο hardware και software της Google με κομψό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένο σύστημα κάμερας, πολλαπλές οθόνες για να κάνετε περισσότερα πράγματα και τον ισχυρότερο επεξεργαστή Tensor G4 για να τροφοδοτεί τις λειτουργίες Pixel που γνωρίζετε και αγαπάτε.

Το Pixel 9 Pro Fold διαθέτει μεντεσέ με ρευστή τριβή που ανοίγει εύκολα και εντελώς επίπεδα με ένα ευχάριστο κούμπωμα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη μεγάλη, φωτεινή οθόνη Super Actua Flex. Είναι κατά 80% φωτεινότερη από αυτήν του Pixel Fold, ώστε να μπορείτε να βλέπετε καθαρά την οθόνη σας ακόμα και σε συνθήκες έντονης εξωτερικής φωτεινότητας. Και το Pixel 9 Pro Fold διαθέτει ανθεκτικό στις γρατζουνιές Corning Gorilla Glass Victus 2 και έχει πιστοποίηση IPX8 για αντοχή στο νερό έως 1,5 μέτρα για 30 λεπτά βύθισης.

Το Pixel 9 Pro Fold σας προσφέρει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της Τεχνητής Νοημοσύνης της Google για ένα πιο εξυπηρετικό και προσωπικό smartphone. Με τον νέο επεξεργαστή Tensor G4 της Google, το Pixel 9 Pro Fold προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη αποτελεσματικότητα σε μια σειρά εμπειριών για καθημερινή χρήση.

Ο καινοτόμος foldable σχεδιασμός του Pixel 9 Pro Fold συνεργάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη της συσκευής για να σας βοηθήσει να κάνετε περισσότερα, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο. Με τη μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη στην αγορά, μπορείτε εύκολα να κάνετε Split Screen σε συνδυασμένες εφαρμογές για να κάνετε multitasking με ευκολία, να σύρετε και να αποθέσετε φωτογραφίες και να χρησιμοποιήσετε τη διπλή οθόνη με το Google Meet, ώστε οι συνομιλητές σας να βλέπουν το πρόσωπό σας και αυτό που βλέπετε.

Οι αγαπημένες σας λειτουργίες Google AI για εξοικονόμηση χρόνου στο Pixel έρχονται και στο Pixel 9 Pro Fold, συμπεριλαμβανομένων των Pixel Screenshots, Pixel Studio, Circle to Search, Summarize και Gemini, καθώς και ορισμένες λειτουργίες φωτογραφίας παγκόσμιας κλάσης, όπως Magic Editor, Best Take, Video Boost, Add Me και Pro Controls.

Τα Pixel phones είναι γνωστά για την εξαιρετική ποιότητα της κάμεράς τους, και αυτό το smartphone δεν αποτελεί εξαίρεση. Το Pixel 9 Pro Fold αξιοποιεί τη δύναμη του hardware και των δυνατοτήτων AI της Google με ένα εξαιρετικά λεπτό προηγμένο σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας. Πρόκειται για την καλύτερη κάμερα σε οποιοδήποτε αναδιπλούμενο smartphone. Επίσης, οι κάμερες του Pixel 9 Pro Fold οδηγήθηκαν στο επόμενο επίπεδο με την αναβάθμιση της υπερευρυγώνιας κάμερας - η οποία πλέον υποστηρίζει Macro Focus - και των δύο μπροστινών καμερών, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν Face Unlock είτε είναι διπλωμένο είτε ξεδιπλωμένο.

Εκτός από τις υπάρχουσες λειτουργίες, όπως το Dual Screen Preview, το Tabletop Mode και το Rear Camera Selfie, η Google φέρνει μια νέα λειτουργία κάμερας στο Pixel 9 Pro Fold που είναι ιδανική για τους γονείς: Made You Look. Βοηθάει να κάνετε το μικρό σας να χαμογελάσει για μια φωτογραφία, εμφανίζοντας ένα animation στην εξωτερική οθόνη για να τραβήξει την προσοχή του κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Με τις ενημερωμένες αναλογίες διαστάσεων και το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης, αυτό είναι το foldable για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας. Με τη λειτουργία πολλαπλής προβολής στο YouTube TV, μπορείτε να παρακολουθήσετε έως και τέσσερα προεπιλεγμένα γεγονότα ταυτόχρονα στη μεγάλη εσωτερική οθόνη για την ιδανική εμπειρία θέασης.

Το gaming είναι επίσης εκπληκτικό στο Pixel 9 Pro Fold. Η Google έχει συνεργαστεί με διάφορους προγραμματιστές παιχνιδιών για να προσφέρει βελτιστοποιημένες εμπειρίες σε παιχνίδια όπως το Asphalt Unite και το Disney Speedstorm, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία tabletop στη μεγάλη εσωτερική οθόνη. Το Minecraft και το Candy Crush Soda Saga έχουν επίσης κάνει βελτιστοποιήσεις για μια πιο καθηλωτική εμπειρία, ενώ ακόμα περισσότερες βελτιστοποιήσεις θα έρθουν αργότερα μέσα στη χρονιά για παιχνίδια όπως το NBA Infinite και το League of Legends: Wild Rift.

Το Google Pixel 9 Pro Fold θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τις 5 Σεπτεμβρίου 2024 σε αποχρώσεις Obsidian και Porcelain, με τιμή εκκίνησης τα €1899.

Google Pixel 9 Pro Fold