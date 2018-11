Οι δημιουργοί του PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ανακοίνωσαν και επίσημα πλέον ότι το δημοφιλές παιχνίδι έρχεται στο PlayStation 4 στις 7 Δεκεμβρίου. Για την ακρίβεια θα κυκλοφορήσει και ειδικό bundle PUBG PS4 Edition, το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη για προπαραγγελία, ενώ το παιχνίδι από μόνο του θα κοστίζει €29.99 για τη βασική έκδοση του.

Υπάρχουν, επίσης, οι εκδόσεις Survivors Digital Edition στα €59.99 με το παιχνίδι + Vikendi Event Pass + 2300 G-Coin Pack + 20.000 BP και η Champions Digital Edition στα €89.99 με το παιχνίδι + Vikendi Event Pass + 6000 G-Coin Pack + 20000 BP + αποκλειστικά skins του Nathan Drake (Uncharted) και το σακίδιο της Ellie (The Last of Us).

Όπως ανέφερε ο lead project manager του PS4, Koo Sung Jeong,

"Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του PS4 PUBG ήταν όταν πραγματοποιήσαμε δοκιμή 100 ατόμων σε μια μάχη. Πριν τη δοκιμή, η αποστολή της ομάδας ανάπτυξης ήταν να ολοκληρώσει το project πριν το τέλος του έτους, μια πραγματική πρόκληση που φάνταζε αδύνατη. Από τη στιγμή, όμως, που είδαμε 100 ανθρώπους στη μάχη, τότε ανακτήσαμε την αυτοπεποίθηση μας και καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Είμαστε υπερήφανοι για το παιχνίδι που δημιουργήσαμε"

