Until Dawn 2: Ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται το 2027 στο PS5

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα κατά τη διάρκεια του State of Play το Until Dawn 2, παραδίδοντας την ανάπτυξη του τίτλου στο βρετανικό στούντιο Firesprite, αξιοποιώντας αποκλειστικά την τρέχουσα γενιά hardware της εταιρείας.

Η αποκάλυψη του τίτλου επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την επιστροφή του franchise, ωστόσο, η σημαντικότερη είδηση είναι η πλήρης απουσία της Supermassive Games από το project. Η ομάδα της Firesprite, η οποία εξαγοράστηκε από τη Sony το 2021 και αποτελείται από βετεράνους της Studio Liverpool (Wipeout), αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο της συνέχειας ενός εκ των δημοφιλέστερων horror παιχνιδιών του οικοσυστήματος του PlayStation.

Η νέα προσέγγιση της Firesprite γίνεται άμεσα αντιληπτή από την αλλαγή του περιβάλλοντος. Το Until Dawn 2 εγκαταλείπει το κλειστοφοβικό, παγωμένο θέρετρο Blackwood Mountain για χάρη ενός απομονωμένου τροπικού νησιού, ονόματι Akishima. Το σενάριο επικεντρώνεται σε μια ομάδα νεαρών κυνηγών φαντασμάτων που διατηρούν το δημοφιλές, αλλά πλήρως σκηνοθετημένο, κανάλι Dead True στο YouTube.

Μετά την εξασφάλιση ενός επαγγελματικού τηλεοπτικού συμβολαίου, η ομάδα ταξιδεύει στο νησί Akishima για να γυρίσει το πρώτο της πραγματικά χρηματοδοτούμενο επεισόδιο. Όπως υπαγορεύουν οι κανόνες του είδους, το τροπικό περιβάλλον γρήγορα αποκαλύπτει τα αρχαία, σκοτεινά μυστικά του, μετατρέποντας το κυνήγι των views σε αγώνα επιβίωσης απέναντι σε έναν μασκοφόρο δολοφόνο (και πιθανώς υπερφυσικές οντότητες). Η αντίθεση ανάμεσα στο ηλιόλουστο τοπίο και τα βίαια γεγονότα θυμίζει έντονα την αισθητική ταινιών όπως το Cabin in the Woods, προσαρμοσμένη σε ζουγκλώδες περιβάλλον.

Το παιχνίδι διατηρεί τη φιλοσοφία της συμμετοχής γνωστών ηθοποιών. Στο Until Dawn 2 πρωταγωνιστούν ονόματα όπως ο Gavin Leatherwood (στο ρόλο του Luke), ο Spencer Moore II (Nate) και ο Neil Newbon (γνωστός από το Baldur's Gate 3, στον ρόλο του Sebastian). Στο cast συμμετέχουν επίσης οι Dacre Montgomery, Hannah Kepple και Tanner Buchanan.

Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος αποτελεί μια αυτόνομη ιστορία με εντελώς νέο cast, η Firesprite συνδέει τα δύο παιχνίδια μέσω μιας κομβικής επιστροφής: ο Peter Stormare επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως ο αινιγματικός ψυχίατρος Dr. Alan J. Hill.

Ο πυρήνας του gameplay παραμένει η μηχανική των πολλαπλών επιλογών και των quick-time events, όπου κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για τους χαρακτήρες. Το σύστημα Butterfly Effect επιστρέφει, αλλά σύμφωνα με τη Firesprite, παρουσιάζεται σημαντικά αναβαθμισμένο.

Η διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μελών του πληρώματος παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Το σύστημα δεν καταγράφει μόνο τις μεγάλες, προφανείς επιλογές ζωής ή θανάτου, αλλά ακόμα και οι μικρότερες καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χαρακτήρων μπορούν να τροποποιήσουν τη δυναμική της ομάδας και να ξεκλειδώσουν εντελώς διαφορετικά μονοπάτια στην αφήγηση.

Το Until Dawn 2 θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027.