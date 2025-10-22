Pluribus: Δείτε το νέο trailer για τη νέα σειρά του Apple TV

Το νέο sci-fi δράμα του Vince Gilligan, δημιουργού των Breaking Bad και Better Call Saul, κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 7 Νοεμβρίου — και αν κρίνουμε από το πρώτο ολοκληρωμένο trailer, το Pluribus δεν θα μας αφήσει να χαμογελάσουμε με την ψυχή μας.

Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε για το νέο project του Gilligan, όλα ήταν σκεπασμένα με μυστήριο. Οι λιγοστές πληροφορίες, τα αινιγματικά teaser και εκείνη η σκοτεινή συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο είχαν καταφέρει να στήσουν ένα πέπλο ανησυχίας γύρω από τη σειρά. Τώρα, με το επίσημο trailer να κυκλοφορεί, το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει — και γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Carol, την οποία υποδύεται η Rhea Seehorn, γνωστή για την ερμηνεία της ως Kim Wexler στο Better Call Saul. Η Carol είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που δεν συμμερίζεται τη γενικευμένη ευτυχία που έχει κατακλύσει την ανθρωπότητα. Ο υπόλοιπος πλανήτης δείχνει βυθισμένος σε μια τεχνητή, σχεδόν παρανοϊκή ευδαιμονία — ένα μόνιμο χαμόγελο που δεν λέει να σβήσει, ό,τι κι αν συμβεί γύρω τους.

Αυτό που κάνει το trailer να ξεχωρίζει δεν είναι απλώς το απόκοσμο κλίμα ή τα πάντα λαμπερά, υπερφωτισμένα χρώματα που θυμίζουν διαφήμιση αντικαταθλιπτικού. Είναι η απελπισμένη προσπάθεια των υπολοίπων ανθρώπων να "διορθώσουν" την Carol, να τη φέρουν στην ίδια κατάσταση ευφορίας με αυτούς, με κάθε πιθανό — ή απίθανο — μέσο. Η ευτυχία, εδώ, δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.

Καθώς το trailer ξεδιπλώνεται, η εικόνα του κόσμου της Carol γίνεται όλο και πιο ζοφερή. Μέσα στην επιφανειακή ευτυχία διακρίνονται τα απομεινάρια μιας καταστροφής: πυρκαγιές, κατεστραμμένες πόλεις, αναποδογυρισμένα οχήματα, πτώματα που απομακρύνονται μεθοδικά από πλήθη ανθρώπων που προχωρούν τραγουδώντας. Είναι σαν η ανθρωπότητα να έχει επιλέξει να αγνοήσει πλήρως τον όλεθρο που τη γέννησε, προσκολλημένη σε μια ψεύτικη γαλήνη.

Η Carol, μόνη μέσα σ’ αυτή τη μαζική αυταπάτη, γίνεται αμέσως στόχος. Κάθε της εμφάνιση προκαλεί βλέμματα, ψιθύρους και μια συλλογική εμμονή: γιατί δεν χαμογελά; Τι δεν πάει καλά μαζί της; Ο κόσμος γύρω της δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα, ούτε καν το δικαίωμα να αισθάνεσαι θλίψη.

Το Pluribus κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 7 Νοεμβρίου, με τα δύο πρώτα επεισόδια να κυκλοφορούν ταυτόχρονα.