Wonder Man: Νέο teaser trailer για τη νέα σειρά της Marvel

Η Marvel Studios ετοιμάζεται για μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές της παραγωγές και, λίγο πριν την παρουσίασή της στο New York Comic Con, έδωσε στο κοινό την πρώτη εκτεταμένη ματιά στο Wonder Man. Η σειρά, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο, φέρνει στη μικρή οθόνη τον Yahya Abdul-Mateen IIστον πρωταγωνιστικό ρόλο του Simon Williams, ενώ δίπλα του επιστρέφει ο Sir Ben Kingsley ως Trevor Slattery, ένας χαρακτήρας-έκπληξη από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Το νέο teaser που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της Marvel, δεν περιορίζεται απλώς στο να παρουσιάσει έναν ακόμη ήρωα, αλλά σχολιάζει με σαρκαστική διάθεση την ίδια τη βιομηχανία των υπερηρωικών παραγωγών. Ο Simon Williams, τον οποίο υποδύεται ο Abdul-Mateen II, παρουσιάζεται ως ένα αγόρι που μεγαλώνει λατρεύοντας τον Wonder Man, έναν ήρωα που πρωταγωνιστεί σε μια μάλλον φτηνιάρικη ταινία δεύτερης κατηγορίας. Χρόνια αργότερα, όταν σχεδιάζεται ένα remake αυτής της ταινίας, ο Simon φαίνεται να έχει την ευκαιρία να κάνει πραγματικότητα τα παιδικά του όνειρα — και να γίνει ο ίδιος ο Wonder Man.

Η αφήγηση είναι γρήγορη, γεμάτη φλας από σκηνές δράσης και κωμικές αναφορές, ενώ η παραγωγή δείχνει να παίζει με τα στερεότυπα του Χόλιγουντ και του ίδιου του είδους των υπερηρώων. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που εντόπισαν οι φαν είναι μια πινακίδα που γράφει Cash Grab 2, ένας προφανής αυτοσαρκασμός για τη συνεχή παραγωγή sequels και reboots που κυριαρχούν στη βιομηχανία.

Η συμμετοχή του Ben Kingsley αποτελεί ένα από τα μεγάλα ατού της σειράς. Ο ηθοποιός επιστρέφει ως Trevor Slattery, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας που γνωρίσαμε στο “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που κάποιος από εκείνη την ταινία επανεμφανίζεται στο Marvel Cinematic Universe (MCU). Ο ρόλος του παραμένει μυστηριώδης: θα λειτουργήσει ως μέντορας για τον Simon ή ως αντίπαλος; Οι δημιουργοί κρατούν σιωπή, αφήνοντας χώρο για εικασίες και θεωρίες από τους φαν.

Το teaser αφήνει επίσης ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις δυνάμεις του Simon Williams. Στα κόμικς, ο Wonder Man διαθέτει υπερανθρώπινη δύναμη και ανθεκτικότητα, ενώ η ενέργειά του συνδέεται με ιονική ακτινοβολία — στοιχεία που, αν υιοθετηθούν και στη σειρά, υπόσχονται εντυπωσιακά οπτικά εφέ και φρέσκια δράση. Ωστόσο, η Marvel δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πώς θα εντάξει τον χαρακτήρα αυτό στο ευρύτερο MCU ή πώς θα συνδεθεί με τα γεγονότα των προηγούμενων φάσεων.