Pluribus: Νέο trailer για την ιδιαίτερη σειρά από τον δημιουργό του Breaking Bad

Μετά από μια σειρά μυστηριωδών teaser που άφησαν το κοινό να αναρωτιέται τι ετοιμάζει, η Apple αποκάλυψε ένα φρέσκο trailer για τη νέα σειράς επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Pluribus. Το project φέρει την υπογραφή του Vince Gilligan, του δημιουργού του εμβληματικού Breaking Bad, και σηματοδοτεί την επιστροφή του στη μικρή οθόνη μετά το τέλος του Better Call Saul το 2022.

Η σειρά, που θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+στις 7 Νοεμβρίου, παρουσιάζει μια δυστοπική αλλά ταυτόχρονα ειρωνικά «ευτυχισμένη» εκδοχή του κόσμου. Πρωταγωνίστρια είναι η Rhea Seehorn, γνώριμη στους fans του Gilligan από τον ρόλο της ως Kim Wexler στο Better Call Saul. Αυτή τη φορά υποδύεται την Carol – μια γυναίκα που περιγράφεται ως «ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στη Γη» και καλείται να σώσει τον κόσμο από... την ευτυχία.

Το πρώτο teaser δίνει μια πρώτη γεύση από τον παράδοξο αυτό κόσμο: όλοι γύρω από την Carol φαίνονται βυθισμένοι σε μια αφύσικη, σχεδόν καταναγκαστική ευτυχία. Ολόκληρος ο πληθυσμός μοιάζει να έχει μολυνθεί από ένα είδος «ιού ευφορίας», προσπαθώντας με κάθε τρόπο να πείσει και την ίδια να «ενωθεί» μαζί τους. Εκείνη όμως παραμένει απαθής, αμήχανη και εμφανώς τρομαγμένη από την καθολική αλλοίωση της πραγματικότητας γύρω της.

Η ατμόσφαιρα που μεταδίδει το trailer είναι ταυτόχρονα παράξενη και μαγευτική, συνδυάζοντας στοιχεία μαύρης κωμωδίας και ψυχολογικού θρίλερ. Ο Gilligan φαίνεται να επιστρέφει στη γνωστή του συνταγή: έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όπου ο άνθρωπος, μέσα από τις πιο ακραίες καταστάσεις, αποκαλύπτει την πιο ανθρώπινη –και συχνά σκοτεινή– πλευρά του.

Παρόλο που το trailer δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πώς και γιατί ο κόσμος βρέθηκε σε αυτή τη μαζική κατάσταση «ευτυχίας», αφήνει υπονοούμενα για ένα σατιρικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Η Carol, ως η μόνη που φαίνεται να έχει μείνει «ανεπηρέαστη», γίνεται σύμβολο μιας ανυπότακτης συνείδησης σε έναν κόσμο που απαιτεί ομοιομορφία. Όπως δείχνουν οι σκηνές, όλοι γύρω της προσπαθούν να τη «θεραπεύσουν» από τη δυστυχία της, λες και η ανθρώπινη θλίψη έχει μετατραπεί σε ασθένεια που πρέπει να εξαλειφθεί.

Το Pluribus έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δυνατών παραγωγών επιστημονικής φαντασίας που έχει παρουσιάσει φέτος το Apple TV+, ενισχύοντας τη φήμη του ως πλατφόρμα που επενδύει σε υψηλής ποιότητας storytelling. Το 2025 ξεκίνησε δυναμικά με την επιστροφή του Severance, συνέχισε με νέους κύκλους των Foundation και Invasion, και εμπλούτισε το πρόγραμμά του με φρέσκες παραγωγές όπως το Murderbot. Το Pluribus φαίνεται πως θα λειτουργήσει ως το ιδανικό φινάλε μιας χρονιάς γεμάτης sci-fi επιτυχίες.

Για τον Vince Gilligan, η νέα σειρά αποτελεί μια σαφή απομάκρυνση από τον ρεαλισμό των προηγούμενων έργων του, διατηρεί όμως το θεματικό του DNA: την ανατομία του ανθρώπινου ψυχισμού μέσα από οριακές καταστάσεις. Αντί για εγκληματίες και αντιήρωες, αυτή τη φορά εξερευνά έναν κόσμο όπου η ίδια η ευτυχία μετατρέπεται σε μηχανισμό ελέγχου.