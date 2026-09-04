POCO X8: Ανακοινώθηκε επίσημα με μπαταρία 8.340mAh και υψηλή ανθεκτικότητα

Σύνοψη

Μπαταρία 8.340mAh τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 67W και αντίστροφης φόρτισης 22.5W για να λειτουργεί ως power bank.

Εξαιρετική ανθεκτικότητα με πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69, IP69K και γυαλί προστασίας Corning Gorilla Glass Victus 2, αντέχοντας πτώσεις από 3 μέτρα.

Οθόνη 6.83 ιντσών ανάλυσης 1.5K, με μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.500 nits για απρόσκοπτη ανάγνωση υπό το φως του ήλιου.

Επεξεργαστής Snapdragon 6s Gen 4, λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3, ενσωματωμένο Google Gemini και δυνατότητα Offline επικοινωνίας εμβέλειας 1.5 χιλιομέτρου.

Η POCO προχώρησε στην ανακοίνωση του POCO X8, απευθυνόμενη σε χρήστες με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις, επαγγελματίες που εργάζονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και καταναλωτές που απλώς δεν θέλουν να εξαρτώνται από φορτιστές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το νέο smartphone αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες γύρω από την κατηγορία, ενσωματώνοντας πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα σε συνδυασμό με κορυφαίες πιστοποιήσεις ανθεκτικότητας στρατιωτικών προδιαγραφών. Οι σχεδιαστές του κατασκευαστή κατάφεραν να διατηρήσουν μια μινιμαλιστική και σύγχρονη αισθητική, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιβίωση του τηλεφώνου κάτω από τις πιο αντίξοες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας του POCO X8;

Το POCO X8 ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 8.340mAh, βασισμένη σε προηγμένη τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα (13%). Υποστηρίζει ενσύρματη ταχεία φόρτιση 67W HyperCharge και αντίστροφη φόρτιση 22.5W, λειτουργώντας ως φορητό power bank. Προσφέρει αυτονομία άνω των 2 ημερών και διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης.

Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας τέτοιου μεγέθους αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα που οφείλεται κυρίως στη χρήση της χημείας πυριτίου-άνθρακα. Χάρη στην περιεκτικότητα 13% σε πυρίτιο στο ηλεκτρόδιο της μπαταρίας, οι μηχανικοί της εταιρείας αύξησαν δραματικά την ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντας την αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας χωρίς να επεκταθεί υπέρμετρα ο φυσικός όγκος του κελιού, αποφεύγοντας τον ογκώδη σχεδιασμό των παραδοσιακών ανθεκτικών τηλεφώνων. Οι χρήστες που βασίζονται συνεχώς στην πλοήγηση μέσω εφαρμογών GPS, καταναλώνουν βίντεο μέσω δικτύων 5G και χρησιμοποιούν την οθόνη σε εξωτερικούς χώρους, θα διαπιστώσουν ότι το τηλέφωνο παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία για περισσότερες από 48 ώρες με μία μόνο φόρτιση.

Επιπλέον, η δυνατότητα ενσύρματης αντίστροφης φόρτισης μετατρέπει το POCO X8 σε έναν πανίσχυρο φορητό φορτιστή ικανό να αναπληρώσει την ενέργεια σε ασύρματα ακουστικά, έξυπνα ρολόγια, ακόμα και σε μικρότερα smartphones. Το σύστημα τροφοδοσίας έχει περάσει με απόλυτη επιτυχία τις αυστηρές δοκιμές της TÜV SÜD, λαμβάνοντας την πιστοποίηση 5-star Battery Performance, κάτι που πιστοποιεί την αδιάλειπτη και απολύτως ασφαλή λειτουργία του κυκλώματος κάτω από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες που κυμαίνονται από -40°C έως 75°C, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη διάρκεια ζωής για περίπου έξι χρόνια εντατικής χρήσης.

Πόσο ανθεκτικό είναι το νέο smartphone της εταιρείας;

Το πλαίσιο της συσκευής φέρει τις κορυφαίες πιστοποιήσεις αδιαβροχοποίησης και προστασίας IP66, IP68, IP69 και IP69K, αντέχοντας ακόμα και σε ρίψεις καυτού νερού υπό πίεση. Η οθόνη προστατεύεται από Corning Gorilla Glass Victus 2, επιτρέποντας στο τηλέφωνο να επιβιώσει από απευθείας πτώσεις ύψους 3 μέτρων σε σκληρές επιφάνειες.

Η απόκτηση της πιστοποίησης IP69K σε ένα καταναλωτικό smartphone αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια και ευπρόσδεκτη προσθήκη. Η συγκεκριμένη βαθμίδα προστασίας εγγυάται την απόλυτη στεγανότητα του εσωτερικού ενάντια στα μικροσωματίδια σκόνης, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει τα ευαίσθητα εσωτερικά κυκλώματα από πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Ο δομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα στιβαρό μεσαίο πλαίσιο με φινίρισμα αμμοβολής που βελτιώνει αισθητά την εργονομία και το κράτημα στο χέρι, ελαχιστοποιώντας τα τυχαία γλιστρήματα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος, η συσκευή φέρει πιστοποίηση από την ανεξάρτητη αρχή SGS, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντέχει απευθείας πτώσεις από ύψος τριών μέτρων πάνω σε γρανίτη, χάρη στην εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών που προσφέρει το ειδικά μελετημένο σασί.

Εκμεταλλευόμενη τη στεγανότητα της κατασκευής, η POCO εισάγει για πρώτη φορά τη λειτουργία Underwater Mode, ένα εργαλείο που προσαρμόζει άμεσα την απόκριση της οθόνης αφής και το περιβάλλον διεπαφής της κάμερας, επιτρέποντας τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο σε γλυκό νερό με μέγιστο βάθος 2 μέτρων για διάρκεια έως και 30 λεπτών.

Τι προσφέρει η οθόνη και ο επεξεργαστής του POCO X8;

Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει μια επίπεδη οθόνη 6.83 ιντσών ανάλυσης 1.5K, η οποία προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 3.500 nits. Στο εσωτερικό του τηλεφώνου βρίσκεται ο αποδοτικός επεξεργαστής Snapdragon 6s Gen 4 των 4nm, πλαισιωμένος από επιλογές μνήμης RAM 6GB, 8GB ή 12GB και γρήγορο αποθηκευτικό χώρο έως 256GB.

Το πάνελ της οθόνης έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά με γνώμονα την απόλυτη ευκρίνεια και τη βέλτιστη εμπειρία θέασης σε φωτεινούς εξωτερικούς χώρους, όπου το έντονο ηλιακό φως καθιστά παραδοσιακά δύσκολη την ανάγνωση κειμένων ή την προβολή πολυμέσων. Αγγίζοντας τα 3.500 nits μέγιστης τοπικής φωτεινότητας, η οθόνη εγγυάται ότι οι πληροφορίες παραμένουν απόλυτα ευανάγνωστες, χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο υλικό οπίσθιου φωτισμού που ταυτόχρονα μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις της συσκευής. Το οπτικό σύνολο προστατεύει τα μάτια του χρήστη έπειτα από πολύωρη χρήση μέσω των αυστηρών πιστοποιήσεων της TÜV Rheinland.

Προχωρώντας στον τομέα των επιδόσεων, ο επεξεργαστής Snapdragon 6s Gen 4 είναι κατασκευασμένος με την προηγμένη λιθογραφική μέθοδο των 4 νανομέτρων, και ανταποκρίνεται με άνεση στην ταυτόχρονη εκτέλεση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, την περιήγηση στο διαδίκτυο και το gaming μέτριων απαιτήσεων. Ο συνδυασμός με την ενσωματωμένη μονάδα γραφικών Adreno διασφαλίζει ότι η διεπαφή του λειτουργικού συστήματος θα παραμείνει ρευστή και απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες καθυστερήσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ποιες AI λειτουργίες και κάμερες ενσωματώνει το λογισμικό;

Το περιβάλλον Xiaomi HyperOS 3 ενσωματώνει το Google Gemini, το κέντρο ειδοποιήσεων Xiaomi HyperIsland και το Xiaomi Offline Communication για φωνητικές κλήσεις εκτός δικτύου. Η κύρια κάμερα 50MP διαθέτει OIS και EIS, πλαισιωμένη από προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως τα AI Erase Pro και AI Glare Removal.

Η συνολική εμπειρία του λογισμικού έχει αναβαθμιστεί σε θεμελιώδες επίπεδο, καθώς το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3 φέρνει στο προσκήνιο έναν αυτοματοποιημένο τρόπο αλληλεπίδρασης. Η εγγενής ενσωμάτωση του Google Gemini ως κεντρικού ψηφιακού βοηθού επιτρέπει την άμεση εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών μέσω φυσικής γλώσσας, ενώ το Xiaomi HyperIsland λειτουργεί ως ένας έξυπνος κόμβος που συγκεντρώνει διαδραστικές ειδοποιήσεις για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι το πρωτόκολλο Xiaomi Offline Communication, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις σε απόσταση έως και 1.5 χιλιομέτρου χωρίς τη διαμεσολάβηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή δικτύων Wi-Fi.

Στον τομέα της κάμερας, ο κύριος αισθητήρας των 50 MP συνδυάζει την Οπτική (OIS) και Ψηφιακή Σταθεροποίηση Εικόνας (EIS) εξαλείφοντας το ανεπιθύμητο κούνημα κατά τη λήψη βραδινών φωτογραφιών ή βίντεο εν κινήσει. Μετά το πέρας της λήψης, τα εργαλεία επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των εικόνων μέσω της αφαίρεσης ενοχλητικών αντανακλάσεων, της έξυπνης επέκτασης του κάδρου και της διαγραφής αντικειμένων από το φόντο, παράγοντας ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα έτοιμο για κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαθεσιμότητα

Αναμένουμε την επίσημη τιμολόγηση και της διαθεσιμότητα για τη χώρα μας, γνωρίζοντας ήδη ότι το POCO X8 θα κυκλοφορήσει στις αποχρώσεις White, Black και Orange.