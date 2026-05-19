POCO X8 Pro Max Review: Επιδόσεις και μπαταρία που δεν τελειώνει

Η παραλαβή του νέου POCO X8 Pro Max για δοκιμή συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες προσδοκίες, καθώς η POCO, παραδοσιακά, έχει χτίσει τη φήμη της προσφέροντας συσκευές που εστιάζουν στην επεξεργαστική ισχύ, απαιτώντας ωστόσο από τον χρήστη να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε άλλους τομείς, όπως η ποιότητα κατασκευής ή οι κάμερες, προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή σε προσιτά επίπεδα. Φέτος, η στρατηγική της εταιρείας φαίνεται να διαφοροποιείται.

Έχοντας χρησιμοποιήσει εκτενέστατα τη συσκευή τις τελευταίες εβδομάδες, διαπίστωσα πως η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της μεσαίας και της premium κατηγορίας είναι πιο έντονη από ποτέ. Το νέο μοντέλο δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ετήσια ανανέωση, αλλά μια πρόταση που διεκδικεί ένα πιο απαιτητικό κοινό, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική.

Μέσα από αυτό το review, θα εξετάσουμε αναλυτικά κάθε πτυχή της συσκευής, καταγράφοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, αλλά και τις αδυναμίες που υπενθυμίζουν την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το POCO X8 Pro Max καθιστά σαφές ότι πρόκειται για μια συσκευή με σεβαστό όγκο. Με το βάρος να φτάνει τα 218 γραμμάρια, δεν περνάει απαρατήρητο ούτε στο χέρι, ούτε στην τσέπη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βάρος εξηγείται από τη μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας που φιλοξενεί στο εσωτερικό του. Η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει το πάχος στα 8,2 χιλιοστά και η κατανομή του βάρους είναι αρκετά ισορροπημένη, γεγονός που αποτρέπει την έντονη κόπωση του καρπού κατά τη διάρκεια κλήσεων ή πολύωρης χρήσης. Παρόλα αυτά, οι χρήστες που προτιμούν ελαφρύτερα ή πιο συμπαγή τηλέφωνα ίσως χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής.

Στον τομέα της κατασκευής, η πρόσοψη προστατεύεται από Corning Gorilla Glass 7i, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας απέναντι στις καθημερινές φθορές. Το περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο προσδίδει μια στιβαρή αίσθηση, ενώ η πλάτη καλύπτεται από πλαστικό ενισχυμένο με fiberglass που προσφέρει καλό κράτημα και, ευτυχώς, δεν ευνοεί τη συγκέντρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων, διατηρώντας τη συσκευή καθαρή. Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι ο φωτισμός RGB που περιβάλλει το module των καμερών. Λειτουργεί ως δείκτης ειδοποιήσεων και επιτρέπει την παραμετροποίηση των χρωμάτων ανάλογα με την εφαρμογή. Αν και οπτικά ελκυστικό, η πραγματική του χρησιμότητα εξαρτάται από το αν ο χρήστης συνηθίζει να αφήνει το κινητό του με την οθόνη προς τα κάτω.

Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αντοχής είναι η πιστοποίηση IP68 και IP69K. Η συσκευή δεν αντέχει απλώς σε τυχαίες πτώσεις σε νερό, αλλά έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Για τον μέσο χρήστη, αυτό μεταφράζεται απλώς σε μικρότερο άγχος στην παραλία ή στη βροχή, ενώ για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους με αντίξοες συνθήκες, αποτελεί ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα που συνήθως συναντάμε σε εξειδικευμένα, "rugged" τηλέφωνα.

Οθόνη

Το πάνελ της συσκευής αποδεικνύεται ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στοιχεία της. Πρόκειται για μια AMOLED οθόνη 6,83 ιντσών, με αρκετά περιορισμένα περιθώρια. Η επιλογή της ανάλυσης 1.5K (1280 x 2772 pixels) είναι μια λογική προσέγγιση από πλευράς της POCO, καθώς προσφέρει σαφώς καλύτερη ευκρίνεια από τις τυπικές 1080p οθόνες, με 447 pixels ανά ίντσα, χωρίς όμως να επιβαρύνει την κατανάλωση ενέργειας όσο ένα πάνελ 4K. Τα κείμενα διαβάζονται ξεκούραστα και η αναπαραγωγή πολυμέσων είναι λεπτομερής.

Η υποστήριξη Dolby Vision και HDR10+ εξασφαλίζει σωστή απόδοση των χρωμάτων και βαθιά μαύρα κατά την παρακολούθηση συμβατού περιεχομένου, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz συμβάλλει στην ομαλή πλοήγηση στα μενού και στα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί όμως που η οθόνη δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες είναι σε συνθήκες έντονου ηλιακού φωτός. Με τη μέγιστη φωτεινότητα να αναφέρεται στα 3500 nits, η αναγνωσιμότητα σε εξωτερικούς χώρους είναι άριστη, καταργώντας την ανάγκη να σκιάζεις την οθόνη με το χέρι σου για να διαβάσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενσωματώσει τεχνολογία PWM dimming στα 3840Hz, μια προσθήκη που στοχεύει στη μείωση της κόπωσης των ματιών κατά τη χρήση σε σκοτεινά περιβάλλοντα, εξαλείφοντας το τρεμόπαιγμα. Θετική εξέλιξη αποτελεί και η χρήση αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων τεχνολογίας υπερήχων κάτω από την οθόνη, ο οποίος αποδείχθηκε ταχύτερος και πιο αξιόπιστος, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμα ακόμα και με ελαφρώς νωπά χέρια, βελτιώνοντας την καθημερινή διάδραση με τη συσκευή.

Hardware - Απόδοση

Στον πυρήνα του POCO X8 Pro Max βρίσκεται ο επεξεργαστής MediaTek Dimensity 9500s, αρχιτεκτονικής 3 νανομέτρων. Με τον κύριο πυρήνα Cortex-X925 χρονισμένο στα 3,73 GHz, η συσκευή προσφέρει επιδόσεις που καλύπτουν με άνεση και τον πιο απαιτητικό χρήστη. Η πλαισίωση του από 12GB μνήμης RAM τεχνολογίας LPDDR5X και γρήγορο αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1 διασφαλίζει την απροβλημάτιστη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Η εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών γίνεται άμεσα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις κατά την πλοήγηση σε βαριές ιστοσελίδες ή στην επεξεργασία μεγάλων αρχείων.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, εστιάσαμε στη συμπεριφορά της συσκευής στο mobile gaming, έναν τομέα που παραδοσιακά ενδιαφέρει το κοινό της POCO. Με τη χρήση απαιτητικών τίτλων, όπως το Genshin Impact, και με τις ρυθμίσεις γραφικών σε υψηλά επίπεδα, ο επεξεργαστής γραφικών Immortalis-G925 MC12 διατήρησε σταθερό ρυθμό καρέ, χωρίς εμφανείς πτώσεις στην απόδοση, χάριν και στο σύστημα ψύξης Dual-Layer IceLoop. Μετά από εκτεταμένη χρήση, η συσκευή ανέπτυξε θερμοκρασία στο πίσω μέρος, η οποία όμως παρέμεινε σε ανεκτά επίπεδα και, το κυριότερο, δεν προκάλεσε εμφανές thermal throttling που θα μείωνε την απόδοση του επεξεργαστή.

Εάν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα χαρακτηριστικό του POCO X8 Pro Max, αυτό θα ήταν αναμφίβολα η διαχείριση ενέργειας. Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας 8500mAh, τεχνολογίας Silicon-Carbon, επιτρέπει στη συσκευή να προσφέρει κορυφαία αυτονομία χωρίς να αυξάνει δυσανάλογα το μέγεθός της.

Σε πρακτικό επίπεδο, η μπαταρία αντέχει με άνεση μια πλήρη ημέρα βαριάς χρήσης, συμπεριλαμβανομένης πλοήγησης με GPS, χρήσης κάμερας και gaming, αφήνοντας συνήθως ένα ικανοποιητικό υπόλοιπο για την επόμενη ημέρα. Με πιο τυπική, καθημερινή χρήση, η επίτευξη διήμερης αυτονομίας είναι απολύτως εφικτή, μειώνοντας το άγχος της καθημερινής αναζήτησης φορτιστή.

Η φόρτιση υποστηρίζεται από τεχνολογία HyperCharge 100W. Στις δοκιμές μας, χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να φτάσει η μπαταρία από το 0% στο 50%, ένας χρόνος ικανοποιητικός δεδομένης της μεγάλης χωρητικότητας. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης στα 27W, επιτρέποντας στη συσκευή να λειτουργήσει ως power bank για τη φόρτιση αξεσουάρ ή άλλων κινητών τηλεφώνων μέσω καλωδίου Type-C.

Λογισμικό

Σε επίπεδο λογισμικού, η συσκευή «τρέχει» το Android 16, καλυμμένο από το περιβάλλον χρήσης HyperOS 3 της Xiaomi. Η εξέλιξη από το προγενέστερο MIUI είναι ορατή, προσφέροντας μια πιο λιτή και οργανωμένη εμφάνιση, με πιο επίπεδα εικονίδια που διευκολύνουν την πλοήγηση, αλλά το bloatware παραμένει ενοχλητικό.

Μια λειτουργία που έχει προστεθεί είναι το Super Island, το οποίο αξιοποιεί την περιοχή γύρω από την εμπρόσθια κάμερα για να προβάλλει ειδοποιήσεις και πληροφορίες στο παρασκήνιο, όπως τη διάρκεια μιας κλήσης ή την αναπαραγωγή μουσικής. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί διάφορα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας δυνατότητες όπως η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και η επεξεργασία κειμένων, χαρακτηριστικά που σταδιακά γίνονται στάνταρ στη βιομηχανία.

Κάμερες

Η κάμερα είναι συνήθως ο τομέας όπου οι συσκευές της μεσαίας κατηγορίας δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις για μείωση κόστους, και το POCO X8 Pro Max δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο κύριος αισθητήρας 50MP Light Fusion 600, διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (OIS) και ένα αρκετά φωτεινό διάφραγμα f/1.5. Οι λήψεις σε συνθήκες καλού φωτισμού είναι ευκρινείς, με σωστό δυναμικό εύρος, αν και το λογισμικό τείνει να τονίζει ελαφρώς τον κορεσμό των χρωμάτων. Σε νυχτερινές συνθήκες, η κάμερα τα καταφέρνει ικανοποιητικά, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά χάρη στον συνδυασμό OIS και μεγάλου διαφράγματος, αλλά εξυπακούεται πως απαιτείται σταθερό κράτημα. Το ψηφιακό ζουμ 2x μέσω του κεντρικού αισθητήρα δίνει αξιοπρεπή αποτελέσματα, κυρίως για λήψεις πορτρέτων.

Οι αδυναμίες εντοπίζονται στους δευτερεύοντες φακούς. Ο υπερευρυγώνιος αισθητήρας των 8 MP υστερεί σημαντικά σε ανάλυση και απόδοση. Οι φωτογραφίες στερούνται λεπτομέρειας, ιδιαίτερα στα άκρα, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η ποιότητα μειώνεται αισθητά. Σε μια συσκευή με τόσο ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά, η επιλογή αυτού του αισθητήρα φαίνεται ασύμβατη. Επιπλέον, η απουσία αποκλειστικού τηλεφακού σημαίνει ότι το ζουμ πέραν του 2x βασίζεται αποκλειστικά σε ψηφιακή περικοπή, μειώνοντας την ποιότητα της εικόνας σε πιο μακρινές λήψεις.

Η μπροστινή κάμερα των 20 MP καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για βιντεοκλήσεις και βασικές selfies, με ικανοποιητική απόδοση των χρωμάτων του δέρματος. Όσο για τη λήψη βίντεο, η κύρια κάμερα προσφέρει καταγραφή σε ανάλυση 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η συνδυασμένη λειτουργία του οπτικού και του ψηφιακού (gyro-EIS) συστήματος σταθεροποίησης λειτουργεί αποτελεσματικά στο φως της ημέρας, παρέχοντας σταθερά πλάνα κατά την κίνηση.

Photo Gallery

Επίλογος

Το POCO X8 Pro Max δεν απευθύνεται στον καταναλωτή που αναζητά την απόλυτη φωτογραφική εμπειρία, καθώς οι συμβιβασμοί στους δευτερεύοντες αισθητήρες της κάμερας είναι αισθητοί.

Αντίθετα, για τους χρήστες που δίνουν βαρύτητα στην επεξεργαστική ισχύ, στην ποιότητα της οθόνης και, κυρίως, στην αυτονομία, η συγκεκριμένη συσκευή αποτελεί μια εξαιρετικά ανταγωνιστική επιλογή στη μεσαία κατηγορία. Προσφέρει την αντοχή της πιστοποίησης IP69K, επαρκέστατη ταχύτητα για κάθε εργασία και μια μπαταρία που αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινής χρήσης.

Το POCO X8 Pro Max είναι μια ορθολογική πρόταση που επικεντρώνεται στην ουσία της απόδοσης, αφήνοντας κατά μέρος περιττούς εντυπωσιασμούς.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!