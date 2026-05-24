POCO X8 Pro Review: Τίμιο και ακούραστο, με τους γνωστούς συμβιβασμούς

Μετά την εκτενή δοκιμή του κορυφαίου POCO X8 Pro Max, το οποίο είδαμε αναλυτικά πριν από μερικές ημέρες στο αντίστοιχο review, ήρθε η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο ελαφρώς υποδεέστερο αδερφάκι του.

Ξεκινώντας από τα βασικά, το POCO X8 Pro έφτασε στην αγορά με την υπόσχεση να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των premium χαρακτηριστικών και της προσιτής τιμολόγησης, στοχεύοντας στο κοινό που θέλει μια αξιόπιστη συσκευή σε τιμή μικρότερη των €400. Το «πρόβλημα» με αυτήν την κατηγορία είναι ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με πληθώρα συσκευών από διάφορες εταιρείες, με αποτέλεσμα συχνά ο υποψήφιος καταναλωτής να μπερδεύεται. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορές και αν ξέρεις πραγματικά τις ανάγκες σου, τότε μπορείς να ξεκαθαρίσεις πιο εύκολα τι είναι αυτό που χρειάζεσαι.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, λίγο καλύτερα το POCO X8 Pro μέσα από τη δική μας εμπειρία χρήσης αυτές τις ημέρες.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το POCO X8 Pro δημιουργεί μια ικανοποιητική αίσθηση στο χέρι, καθώς η εταιρεία έχει βρει μια καλή ισορροπία μεταξύ διαστάσεων και βάρους. Με μέγεθος 157.5 x 75.2 x 8.4mm, το smartphone κάθεται άνετα στην παλάμη, ενώ το επίπεδο αλουμινένιο πλαίσιο περιμετρικά προσφέρει σίγουρο κράτημα και αποτρέπει τα εύκολα γλιστρήματα.

Το βάρος των 201.5 γραμμαρίων ίσως φανεί ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με αμιγώς πλαστικά τηλέφωνα, ωστόσο, η προσθήκη του γυαλιού Corning Gorilla Glass 7i στην πρόσοψη και η γενικότερη στιβαρότητα της συναρμολόγησης δικαιολογούν απόλυτα αυτή τη διαφορά. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι το camera island στο πίσω μέρος έχει έναν ευδιάκριτο αλλά συγκρατημένο σχεδιασμό, που δεν προεξέχει ενοχλητικά όταν ακουμπάς τη συσκευή στο τραπέζι.

Εκεί που το POCO X8 Pro πραγματικά ξεφεύγει από τον ανταγωνισμό της κατηγορίας του, είναι στην αντοχή απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Η πιστοποίηση IP68 και IP69K αποδεικνύει ότι η συσκευή προστατεύεται ιδιαίτερα απέναντι στη σκόνη και το νερό, αντέχοντας ακόμα και για 30 λεπτά σε βάθος έως 1.5m. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε περίπτωση κάποιου απλού «καθημερινού» ατυχήματος (π.χ. να πέσει ένα ποτήρι νερό) ή τώρα το καλοκαίρι αν σκάσει καμιά πιτσιλιά από τη θάλασσα. Είναι σαφέστατα ένα επίπεδο στεγανοποίησης που δύσκολα βρίσκεις σε αυτά τα χρήματα.

Οθόνη

Στον τομέα της οθόνης, το POCO X8 Pro εστιάζει στην ουσία για να προσφέρει στον χρήστη μια απολαυστική εμπειρία θέασης. Το AMOLED panel 6.59’’ αποδίδει εξαιρετικά σε κάθε σενάριο χρήσης, είτε σκρολάρεις με τις ώρες στο feed του Instagram και στα βίντεο του TikTok, είτε παρακολουθείς επεισόδια τηλεοπτικών σειρών στο Netflix, με ζωντανά χρώματα και πραγματικά βαθύ μαύρο, όπως ακριβώς περιμένεις από μια καλή οθόνη αυτής της τεχνολογίας.

Η εμπειρία απογειώνεται χάρη στον ρυθμό ανανέωσης των 120Hz, ο οποίος κάνει την πλοήγηση στα μενού και το gaming να δείχνουν απίστευτα ομαλά χωρίς "σπασίματα" στην εικόνα, ενώ η ευκρίνεια της οθόνης σε εξωτερικούς χώρους είναι άψογη. Η φωτεινότητα ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα (έως 3500 nits σε θεωρητικό επίπεδο), πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να διαβάσεις μηνύματα, να δεις τον χάρτη στο GPS ή να βλέπεις τις φωτογραφίες που βγάζεις κάτω από το άμεσο φως του ήλιου με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις σκιά με το χέρι σου.

Είναι μια οθόνη κομμένη και ραμμένη για τις ανάγκες του σύγχρονου, μέσου χρήστη.

Hardware - Επιδόσεις

Περνώντας στο εσωτερικό της συσκευής, ο επεξεργαστής Mediatek Dimensity 8500 Ultra αναλαμβάνει τα ηνία. Δεν πρόκειται φυσικά για το τσιπ που θα βάλει φωτιά στα benchmarks καταρρίπτοντας ρεκόρ, ούτε απευθύνεται στους hardcore gamers που αναζητούν την απόλυτη επίδοση στα πιο βαριά mobile games. Αντίθετα, αποτελεί μια εξαιρετικά «τίμια» επιλογή που αποδίδει αρκούντως ικανοποιητικά για τον μέσο χρήστη σε όλα τα καθημερινά σενάρια χρήσης. Σε συνδυασμό με τα 12GB μνήμης RAM της συσκευής δοκιμής, η εμπειρία χρήσης είναι απόλυτα ρευστή.

Η εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, του browser και των τραπεζικών εφαρμογών γινόταν άμεσα. Ακόμα και όταν έχεις ταυτόχρονα ανοιχτή την πλοήγηση στο Google Maps στο παρασκήνιο και streamάρεις μουσική από το Spotify, το POCO X8 Pro δεν έδειξε σημάδια κόπωσης. Σε ό,τι αφορά το gaming, η συσκευή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σε απαιτητικούς τίτλους όπως το Genshin Impact, αν και παρατηρείται φυσιολογικά άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς ευτυχώς να φτάνει σε ενοχλητικό βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ήχος καλύπτεται από στερεοφωνικά ηχεία που προσφέρουν επαρκή ένταση και καθαρότητα για παρακολούθηση βίντεο ή περιστασιακή ακρόαση μουσικής, ενώ υποστηρίζεται το πρότυπο Dolby Atmos.

Το πιο ισχυρό πλεονέκτημα του POCO X8 Pro, αναμφίβολα, είναι η διαχείριση της ενέργειας. Η ενσωμάτωση μπαταρίας χωρητικότητας 6500 mAh τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (Si/C) προσφέρει μεγάλη αυτονομία χωρίς να αυξάνει υπερβολικά τον όγκο της συσκευής. Στην πράξη, ακόμα και σε μέρες με πολύ έντονη χρήση (κάμερα, gaming, multitasking, κλήσεις κλπ.), φτάνεις το βράδυ χωρίς καν να έχει περάσει από το μυαλό σου πως πρέπει να φορτίσεις τη συσκευή σου. Με φυσιολογική χρήση ενός μέσου χρήστη, οι σχεδόν 2 ημέρες χωρίς φόρτιση είναι ένα εφικτό σενάριο.

Όταν έρθει αναπόφευκτα η ώρα του φορτιστή, το POCO X8 Pro υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση σε ισχύ 100W και πρακτικά γεμίζει πλήρως μέσα σε περίπου 50 λεπτά. Επιπλέον, η συσκευή υποστηρίζει αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση στα 27W για να λειτουργεί συμπληρωματικά ως powerbank προκειμένου να φορτίζεις μικρότερα αξεσουάρ ή άλλα smartphones, μια λειτουργία που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε έκτακτες περιπτώσεις.

Λογισμικό

Το POCO X8 Pro έρχεται με το περιβάλλον χρήσης HyperOS 3 της Xiaomi βασισμένο στην έκδοση Android 16, ενώ προσεγμένο λογισμικό με βελτιωμένη ομαλότητα συστήματος σε σύγκριση με τις παλαιότερες εκδόσεις. Τα animations λειτουργούν σωστά και η μετάβαση στα μενού γίνεται γρήγορα, προσφέροντας παράλληλα αρκετές επιλογές εξατομίκευσης για όσους θέλουν να προσαρμόσουν την εμφάνιση του κινητού τους.

Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται ένα από τα κλασικά μειονεκτήματα αυτής της κατηγορίας. Το λειτουργικό περιέχει αρκετό προεγκατεστημένο λογισμικό (bloatware) και ενίοτε προβάλλει διαφημίσεις ή προτάσεις σε εφαρμογές του συστήματος. Κατά τις πρώτες μέρες, χρειάζεται να αφιερώσει κανείς χρόνο για να απεγκαταστήσει εφαρμογές που δεν χρειάζεται και να ρυθμίσει τις ειδοποιήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία προσαρμογής, η συσκευή λειτουργεί ομαλά και παραμένει σταθερή στην καθημερινή χρήση.

Κάμερες

Η φωτογραφική απόδοση του POCO X8 Pro στηρίζεται συνειδητά και σχεδόν αποκλειστικά στον κύριο αισθητήρα του, μια πρακτική που ακολουθεί η εταιρεία σταθερά για τη σειρά X προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος σε αυτά τα επίπεδα.

Ο βασικός αισθητήρας 50MP συνοδεύεται από ένα αρκετά φωτεινό διάφραγμα f/1.5, το οποίο αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος στην καθημερινότητα. Σε εξωτερικούς χώρους με καλό φωτισμό οι λήψεις είναι ικανοποιητικότατες, με ευρύ δυναμικό εύρος και καλή οξύτητα. Όπως συνηθίζεται, όμως, στα smartphones της POCO, η επεξεργασία της εικόνας έχει μια τάση να «πουσάρει» ελαφρώς τον κορεσμό, αποδίδοντας χρώματα λίγο πιο ζωηρά από την πραγματικότητα — κάτι που τα καθιστά ιδανικά για απευθείας ανέβασμα στα social media, αλλά ίσως ξενίσει όσους προτιμούν απολύτως φυσικούς τόνους. Η εστίαση κλειδώνει άμεσα στο θέμα και ιδιαίτερα σε φωτογραφίες πορτρέτου, ο αλγόριθμος ξεχωρίζει σωστά το πρόσωπο από το φόντο, δημιουργώντας ένα αρκετά ομαλό και φυσικό bokeh.

Όταν το φως αρχίζει να πέφτει, το οπτικό σύστημα σταθεροποιητής εικόνας (OIS) προσπαθεί να σώσει την κατάσταση κρατώντας το κλείστρο ανοιχτό περισσότερη ώρα χωρίς να βγει η εικόνα κουνημένη. Το Night Mode ενεργοποιείται αποτελεσματικά και φωτίζει εντυπωσιακά τη σκηνή, ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά (ή ένα ελαφρύ ζουμ) αποκαλύπτει τα όρια του hardware. Ο αλγόριθμος είναι αρκετά επιθετικός, με αποτέλεσμα οι υφές να "λειαίνονται" υπερβολικά και λεπτομέρειες, όπως τα φύλλα των δέντρων ή οι επιφάνειες των κτιρίων, να μοιάζουν ελαφρώς σαν ζωγραφιά.

Όσον αφορά το συμπληρωματικό hardware, η απόσταση στην ποιότητα είναι εμφανής. Η υπερευρυγώνια κάμερα των 8MP έχει διαφορετική χρωματική συμπεριφορά από τον κύριο φακό (συχνά πιο "ψυχρή") και τα άκρα των φωτογραφιών βγαίνουν αισθητά πιο θολά. Τη νύχτα, δε, η χρήση της καλό είναι να αποφεύγεται εντελώς.

Στο κομμάτι του βίντεο, η καταγραφή 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο υποστηρίζεται επαρκώς, με την ψηφιακή και οπτική σταθεροποίηση (gyro-EIS + OIS) να κάνουν φιλότιμη προσπάθεια, αν και σε γρήγορα βήματα παρατηρείται ένα ανεπαίσθητο «τρέμουλο». Τέλος, η selfie κάμερα των 20 Megapixel παραδίδει συμπαθητικές λήψεις, αλλά μην εκπλαγείτε αν δείτε το πρόσωπό σας πιο απαλό από το κανονικό, καθώς ο αλγόριθμος ωραιοποίησης δρα υπογείως ακόμα και όταν νομίζετε ότι τον έχετε απενεργοποιήσει.

Επίλογος

Κλείνοντας τις δοκιμές μου με το POCO X8 Pro, η γενική εντύπωση είναι αρκετά θετική. Μετά την εμπειρία με το X8 Pro Max, το «μικρότερο» μοντέλο της σειράς αποδεικνύεται ένα smartphone που εστιάζει στην πρακτικότητα και προσφέρει δυνατά χαρακτηριστικά για την τιμή του. Τα βασικά του πλεονεκτήματα εντοπίζονται στη φωτεινή και απολαυστική οθόνη, στον αξιόπιστο επεξεργαστή, στη μεγάλη μπαταρία με γρήγορη φόρτιση και στην πλήρη αδιαβροχοποίηση που του χαρίζει αντοχή στον χρόνο.

Από την άλλη, οι συμβιβασμοί εντοπίζονται κυρίως στον τομέα της κάμερας (γι’ αυτό υπάρχει η σειρά F) και το bloatware. Αν αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα, το POCO X8 Pro αποτελεί μια πολύ αξιόλογη πρόταση για όποιον αναζητά μια «τίμια», γρήγορη συσκευή με μεγάλη αντοχή και αυτονομία, η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει εξαιρετικά σε κάθε σενάριο της σύγχρονης καθημερινότητας.

