Στην πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων που καλύπτει το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Nintendo επιβεβαίωσε ότι έχει πουλήσει 139,36 εκατομμύρια συσκευές Switch μέχρι σήμερα. Για λόγους σύγκρισης, οι μοναδικές παιχνιδοκονσόλες με περισσότερες πωλήσεις είναι το PlayStation 2 και το Nintendo DS με περίπου 155 εκατομμύρια και 154 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Nintendo αναμένει ότι οι πωλήσεις του Switch θα φτάσουν τα 15,5 εκατομμύρια τεμάχια στο τέλος του οικονομικού της έτους τον προσεχή Μάρτιο, αριθμός ελαφρώς αυξημένος από την προηγούμενη πρόβλεψή της των 15 εκατομμυρίων τεμαχίων. Ενώ οι περισσότερες παιχνιδοκονσόλες συνήθως δεν παρουσιάζουν πολλά μεγάλα παιχνίδια προς το τέλος του κύκλου ζωής τους, το Switch έχει να επιδείξει τον τελευταίο καιρό αγαπημένους τίτλους όπως το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (20,28 εκατομμύρια πωλήσεις), το Super Mario Bros. Wonder (11,96 εκατομμύρια πωλήσεις), το Pikmin 4 (3,33 εκατομμύρια πωλήσεις) και το Super Mario RPG (3,14 εκατομμύρια πωλήσεις).

Παράλληλα, οι παλαιότεροι τίτλοι του Switch συνεχίζουν να σημειώνουν καλές επιδόσεις, με τη Nintendo να επισημαίνει συγκεκριμένα ότι το Mario Kart 8 Deluxe του 2017 - το οποίο αποτελεί remaster ενός παιχνιδιού του 2014 για το Wii U - ξεπέρασε το εντυπωσιακό νούμερο των 60 εκατομμυρίων πωληθέντων αντιτύπων.

Η συνεχόμενη δημοφιλία του Switch έρχεται επίσης εν μέσω πληθώρας φημών ότι η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει έναν διάδοχο της κονσόλας φέτος. Φυσικά, η Nintendo αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως οτιδήποτε από αυτά, με τον πρόεδρο της εταιρείας Shuntaro Furukawa να λέει απλώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης για τα οικονομικά αποτελέσματα ότι το Switch είναι η "κύρια επιχείρησή" της και για το επόμενο οικονομικό έτος.

Στο μεταξύ, οι φήμες λένε ότι θα έχουμε ένα Nintendo Direct αργότερα αυτό το μήνα, το οποίο θα περιγράφει, τουλάχιστον, κάποια από τα σχέδια της εταιρείας για το 2024 για το Switch, αν όχι νέο hardware. Όπως και να έχει, μερικά από τα φετινά επιβεβαιωμένα παιχνίδια του Switch, συμπεριλαμβανομένων των remakes του Paper Mario: The Thousand-Year Door και Luigi's Mansion 2, δεν έχουν ημερομηνία κυκλοφορίας, οπότε ένα επικείμενο Direct πιθανώς θα δώσει μια σαφή εικόνα σε αυτό το μέτωπο.

[Nintendo]