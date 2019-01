Polar: Ο Μαντς Μίκελσεν ως νέος «John Wick» στο Netflix

Νέα, ξέφρενη, ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον Δανό ηθοποιό η οποία βασίζεται στο graphic novel του Βίκτορ Σάντος με τίτλο «Polar: Came from the Cold».

Ο Μίκελσεν υποδύεται έναν εκ των κορυφαίων πληρωμένων δολοφόνων του πλανήτη, γνωστό με το ψευδώνυμο The Black Kaiser, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργή δράση και ζει σε μια μικρή πόλη αναζητώντας τη γαλήνη. Δυστυχώς, όμως (για τους εχθρούς του), τα σχέδιά του για μία ήρεμη ζωή θα ανατραπούν...

Παρακολουθήστε το πρώτο τρέιλερ του «Polar»:

Το «Polar» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 25 Ιανουαρίου.

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google