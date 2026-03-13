Πωλήσεις στο Facebook Marketplace με AI: Τι αλλάζει στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το Meta AI αναλαμβάνει τη δημιουργία αγγελιών στο Facebook Marketplace μέσω αναγνώρισης της φωτογραφίας του προϊόντος.

Εισαγωγή έξυπνων, αυτόματων απαντήσεων για την άμεση εξυπηρέτηση των υποψήφιων αγοραστών βάσει των δεδομένων της αγγελίας.

Νέα συστήματα διαχείρισης αποστολών και δημιουργίας ετικετών απευθείας μέσα από την πλατφόρμα.

Ενίσχυση της διαφάνειας με AI περιλήψεις του προφίλ των πωλητών (ιστορικό, αξιολογήσεις, δραστηριότητα) για την καταπολέμηση των απατών.

Πώς το Meta AI αλλάζει τις πωλήσεις στο Facebook Marketplace;

Η Meta ενσωματώνει νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο Facebook Marketplace, επιτρέποντας στους χρήστες να ανεβάζουν απλώς φωτογραφίες των αντικειμένων τους. Το Meta AI αναλαμβάνει την αυτόματη συγγραφή περιγραφών, τη συμπλήρωση τεχνικών χαρακτηριστικών και προτείνει ιδανικές τιμές πώλησης με βάση την τοπική αγορά, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο δημιουργίας μιας αγγελίας.

Η διαδικασία της πώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων στο διαδίκτυο απαιτούσε μέχρι σήμερα αρκετό χρόνο, έρευνα αγοράς και διαρκή επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές. Με την επίσημη ανακοίνωση της Meta τον Μάρτιο του 2026, η δυναμική του Facebook Marketplace αλλάζει ριζικά. Η πλατφόρμα μετατρέπεται από έναν απλό ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων σε ένα έξυπνο οικοσύστημα εμπορίου, υποστηριζόμενο εξ ολοκλήρου από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της εταιρείας. Στόχος είναι η εξάλειψη της τριβής κατά τη διαδικασία ανάρτησης, η προστασία των χρηστών από απάτες και η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας.

Η διαδικασία της "Έξυπνης Αγγελίας" μέσω Computer Vision

Η σημαντικότερη αναβάθμιση εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται πλέον οι αγγελίες. Ο παραδοσιακός τρόπος προϋπέθετε την πληκτρολόγηση εκτενών περιγραφών, την αναζήτηση ακριβών τεχνικών χαρακτηριστικών (ιδίως στα ηλεκτρονικά είδη) και τον ορισμό μιας τιμής που συχνά βασιζόταν σε εικασίες.

Πλέον, η διαδικασία ξεκινά και ουσιαστικά τελειώνει με την κάμερα του smartphone. Ο χρήστης ανεβάζει τη φωτογραφία του αντικειμένου (π.χ. ενός smartphone, ενός επίπλου ή ενός εξαρτήματος PC). Το σύστημα computer vision του Meta AI αναγνωρίζει αμέσως το αντικείμενο, τη μάρκα, το μοντέλο, ακόμα και την κατάστασή του σε πολλές περιπτώσεις. Βάσει αυτής της αναγνώρισης, η τεχνητή νοημοσύνη παράγει ένα πλήρες προσχέδιο της αγγελίας.

Το κείμενο που προκύπτει δεν είναι μια γενική περιγραφή. Η AI συμπληρώνει τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά αντλώντας δεδομένα από τη βάση γνώσεών του, μορφοποιεί το κείμενο για εύκολη ανάγνωση και, το σημαντικότερο, πραγματοποιεί μια άμεση ανάλυση της τοπικής αγοράς. Αναλύοντας παρόμοιες αγγελίες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του χρήστη, προτείνει την πιο ανταγωνιστική τιμή. Φυσικά, ο πωλητής διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και μπορεί να επεξεργαστεί οποιαδήποτε λεπτομέρεια πριν πατήσει το κουμπί της δημοσίευσης.

Αυτοματοποιημένες απαντήσεις (AI Auto-Replies) για μηδενικό χρόνο αναμονής

Ένα από τα πιο απογοητευτικά στοιχεία του Facebook Marketplace, τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές, είναι τα εκατοντάδες μηνύματα με το προεπιλεγμένο κείμενο "Είναι διαθέσιμο αυτό το προϊόν;". Η διαχείριση αυτών των μηνυμάτων απαιτεί χρόνο και συχνά οδηγεί σε απώλεια πωλήσεων λόγω καθυστερημένων απαντήσεων.

Η λύση της Meta ονομάζεται AI Auto-Replies. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον ρόλο του προσωπικού βοηθού για τον πωλητή. Όταν ένας αγοραστής στέλνει μήνυμα ζητώντας πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, την τοποθεσία παραλαβής, την τιμή ή διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται ήδη στην περιγραφή, το Meta AI συντάσσει και αποστέλλει μια άμεση απάντηση.

Το σύστημα είναι αρκετά εξελιγμένο ώστε να μην απαντά ρομποτικά, αλλά να κατανοεί το φυσικό κείμενο. Εάν η αγγελία αναφέρει πως "η παραλαβή γίνεται μόνο από το κέντρο της πόλης", και ο αγοραστής ρωτήσει "Μπορείτε να το φέρετε στα βόρεια προάστια;", η AI θα απαντήσει ευγενικά υπενθυμίζοντας τον περιορισμό της τοποθεσίας, γλιτώνοντας χρόνο και από τα δύο μέρη. Ο πωλητής μπορεί να ρυθμίσει, να προεπισκοπήσει και να επεμβαίνει σε αυτές τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις ανά πάσα στιγμή.

Διαφάνεια και αξιολόγηση μέσω AI profiles

Η ασφάλεια παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στις online αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων ειδών. Για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, η Meta εισάγει τις περιλήψεις προφίλ μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στην κορυφή του προφίλ κάθε πωλητή στο Marketplace, οι υποψήφιοι αγοραστές θα βλέπουν πλέον μια σύνοψη που δημιουργείται αυτόματα. Η περίληψη αυτή αντλεί και οπτικοποιεί κρίσιμα δεδομένα: την παλαιότητα του λογαριασμού στο Facebook, τον αριθμό των φίλων, το ιστορικό των αγγελιών, τις κατηγορίες των αντικειμένων που πουλάει συνήθως (π.χ. "πουλάει συχνά ηλεκτρονικά είδη και smartphones") και τον μέσο όρο των αξιολογήσεών του.

Αυτό το εργαλείο βοηθά τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους περιστασιακούς, αξιόπιστους πωλητές από τα ύποπτα προφίλ που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και ανεβάζουν δεκάδες αγγελίες με "ύποπτα" χαμηλές τιμές σε ακριβά αντικείμενα.

Διαχείριση αποστολών και η πραγματικότητα στην ελληνική αγορά

Στις διεθνείς αγορές, το νέο update φέρνει και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποστολών εντός της εφαρμογής. Πώς μεταφράζεται όμως αυτή η είδηση για την ελληνική αγορά;

Η λειτουργία της άμεσης έκδοσης προπληρωμένων ετικετών αποστολής ενδέχεται να μην υποστηρίζει πλήρως τις τοπικές εταιρείες ταχυμεταφορών από την πρώτη ημέρα. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες συναλλαγές του Marketplace πραγματοποιούνται παραδοσιακά με δια ζώσης συναντήσεις (χέρι με χέρι) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης και αποστολής με αντικαταβολή.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση του AI στην τιμολόγηση λειτουργεί εξαιρετικά με βάση τα τοπικά δεδομένα σε Ευρώ (€). Η τεχνητή νοημοσύνη της Meta σαρώνει τις τοπικές αγγελίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή την εκάστοτε επαρχία, παρέχοντας μια απόλυτα ρεαλιστική εικόνα του πόσο κοστίζει ένα μεταχειρισμένο iPhone 15 ή ένα PlayStation 5 στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η γνώση του τοπικού ανταγωνισμού θα βοηθήσει τους Έλληνες χρήστες να αποφύγουν την υπερκοστολόγηση που συχνά παρατηρείται στην εγχώρια αγορά μεταχειρισμένων.

Η άποψη του Techgear

Η είσοδος του Meta AI στο Facebook Marketplace επιλύει πραγματικά προβλήματα ευχρηστίας, ωστόσο απαιτεί προσοχή. Από τις δοκιμές παρόμοιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, γνωρίζουμε ότι οι ψευδαισθήσεις είναι υπαρκτός κίνδυνος. Εάν φωτογραφίσετε μια κάρτα γραφικών ή ένα laptop υπό κακό φωτισμό, το AI ενδέχεται να αναγνωρίσει λανθασμένα το ακριβές μοντέλο (π.χ. να ταυτοποιήσει μια RTX 3060 ως RTX 3070) και να δημιουργήσει μια παραπλανητική αγγελία.

Οι Έλληνες συντάκτες και χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζουν το παραγόμενο draft του AI ως μια πολύ καλή βάση και όχι ως το τελικό προϊόν. Ο ανθρώπινος έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών παραμένει επιβεβλημένος. Επιπλέον, το σύστημα περιλήψεων προφίλ αποτελεί ένα ισχυρό βήμα για την αντιμετώπιση του scamming στην ελληνική κοινότητα, αλλά οι χρήστες δεν πρέπει να επαναπαύονται αποκλειστικά στον αλγόριθμο.

Η εξέλιξη του Marketplace σε AI-driven πλατφόρμα ανεβάζει τον πήχη, μετατρέποντας μια άλλοτε χαοτική αγορά σε ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο εξειδικευμένα e-shops, αρκεί η τεχνολογία να υποστηρίζεται από την κοινή λογική του χρήστη.