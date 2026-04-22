Πώς η Meta χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υπαλλήλων της για την εκπαίδευση της AI

Σύνοψη

Η Meta ξεκινά την καταγραφή των κινήσεων του ποντικιού και των πληκτρολογήσεων (keystrokes) των υπαλλήλων της για τη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης νέων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχος είναι η δημιουργία προηγμένων AI agents που θα κατανοούν βαθύτερα την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (Human-Computer Interaction - HCI) και θα αυτοματοποιούν πολύπλοκες ροές εργασίας.

Η πρακτική εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και αναμένεται να συναντήσει ισχυρά νομικά εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των αυστηρών κανονισμών του GDPR για την παρακολούθηση στον χώρο εργασίας.

Τα συνδικάτα εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη μετατροπή της εργασιακής καθημερινότητας σε ακατέργαστο υλικό εκπαίδευσης αλγορίθμων.

Η Meta φαίνεται ότι έχει προχωρήσει εσωτερικά στην εφαρμογή ενός νέου προγράμματος συλλογής δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή των κινήσεων του ποντικιού και της δακτυλογράφησης (keystrokes) των εργαζομένων της.

Αποκλειστικός σκοπός αυτής της τηλεμετρίας είναι η τροφοδότηση και εκπαίδευση των επόμενης γενιάς Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) και αυτόνομων AI agents της εταιρείας. Η νέα πολιτική, η οποία λέγεται ότι έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από τον Απρίλιο του 2026, μετατρέπει ουσιαστικά την καθημερινή εργασιακή ρουτίνα των προγραμματιστών και των διοικητικών στελεχών σε πρωτογενή δεδομένα για τα αλγοριθμικά συστήματα της εταιρείας.

Η συλλογή παραδοσιακών δεδομένων, όπως κείμενα από το διαδίκτυο ή ανοιχτοί κώδικες, έχει αρχίσει να φτάνει σε ένα όριο απόδοσης για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Meta επιδιώκει πλέον να εκπαιδεύσει την Τεχνητή Νοημοσύνη της όχι μόνο στο «τι» παράγει ένας άνθρωπος, αλλά στο «πώς» το παράγει.

Καταγράφοντας τις πληκτρολογήσεις, τις παύσεις, τις διαγραφές και τις κινήσεις του ποντικιού, οι μηχανικοί της Meta μπορούν να εκπαιδεύσουν πολυτροπικά μοντέλα που κατανοούν τη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης κατά την επίλυση προβλημάτων. Αν ένας προγραμματιστής της Meta γράφει έναν κώδικα, τον σβήνει, αναζητά πληροφορίες σε ένα εσωτερικό wiki, και μετά γράφει την τελική λύση, ολόκληρη αυτή η ροή αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο σύνολο δεδομένων. Αυτό το επίπεδο μικρο-δεδομένων είναι απαραίτητο για τη δημιουργία AI βοηθών (co-pilots) που δεν θα ολοκληρώνουν απλώς προτάσεις, αλλά θα εκτελούν αυτόνομα πολύπλοκα εταιρικά tasks, προσομοιώνοντας τον ρυθμό και τη μεθοδολογία ενός έμπειρου εργαζόμενου.

Προκλήσεις ιδιωτικότητας και εργασιακά δικαιώματα

Η τεχνική της καταγραφής πληκτρολόγησης (keylogging) έχει παραδοσιακά συνδεθεί με κακόβουλο λογισμικό (malware) ή με αμφιλεγόμενα συστήματα παρακολούθησης υπαλλήλων (bossware). Η επίσημη ενσωμάτωση της ως εργαλείο ανάπτυξης AI από μια εταιρεία του μεγέθους της Meta δημιουργεί νέα νομικά και ηθικά δεδομένα.

Στις ΗΠΑ, η εργατική νομοθεσία επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό στις εταιρείες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των υπαλλήλων σε εταιρικό εξοπλισμό. Ωστόσο, η συλλογή τέτοιου όγκου βιομετρικών και συμπεριφορικών δεδομένων εγείρει τον κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (κωδικοί πρόσβασης, προσωπικά μηνύματα, ιατρικές αναζητήσεις που ίσως γίνουν από τον εταιρικό υπολογιστή). Η Meta φέρεται να διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται και «καθαρίζονται» από προσωπικές πληροφορίες πριν εισαχθούν στα training clusters, ωστόσο τεχνικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η πλήρης ανωνυμοποίηση συμπεριφορικών δεδομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το ευρωπαϊκό πλαισιο και το GDPR

Η επέκταση αυτής της πρακτικής στην Ευρώπη προσκρούει άμεσα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα (AI Act, ευρωπαϊκές οδηγίες τηλεργασίας).

Το Άρθρο 88 του GDPR αφήνει περιθώρια στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης. Η συνεχής καταγραφή οθόνης, ποντικιού και πληκτρολογίου θεωρείται υπέρμετρη επεξεργασία, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια των συστημάτων — ένας ισχυρισμός που δεν ισχύει όταν ο σκοπός είναι η "εκπαίδευση της AI". Κατά συνέπεια, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο η Meta να μπορέσει να εφαρμόσει νόμιμα αυτή την τακτική στους Ευρωπαίους εργαζομένους της χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσα πρόστιμα.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Meta να μετατρέψει τις κινήσεις των εργαζομένων της σε καύσιμο για τα AI συστήματά της αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος του αγώνα για την AI. Έχοντας εξαντλήσει το δημόσιο κείμενο στο διαδίκτυο, οι κολοσσοί της τεχνολογίας στρέφονται πλέον στα ιδιόκτητα, συμπεριφορικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Η καταγραφή της ανθρώπινης γνωστικής διαδικασίας μέσω των μικρο-κινήσεων του ποντικιού δείχνει πόσο «πεινασμένα» είναι τα νέα μοντέλα για ποιοτικά δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η τακτική ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τα εργασιακά δικαιώματα στον κλάδο του IT. Η μετατροπή του εργαζομένου σε μηχανή παραγωγής εκπαιδευτικών δεδομένων, εν αγνοία του ή υπό καθεστώς πίεσης, αποτελεί μια δυστοπική εξέλιξη. Η διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα γίνει πλέον ακόμα πιο αισθητή: οι Ευρωπαίοι developers πιθανότατα θα προστατευθούν από το GDPR, ενώ οι Αμερικανοί συνάδελφοι τους θα αποτελέσουν τους ακούσιους «δασκάλους» των αλγορίθμων που ίσως, μακροπρόθεσμα, στοχεύουν στην αυτοματοποίηση των ίδιων τους των θέσεων εργασίας. Η αγορά οφείλει να απαιτήσει απόλυτη διαφάνεια στους όρους χρήσης και τα εργαλεία τηλεμετρίας, προτού η πρακτική αυτή γίνει το νέο βιομηχανικό πρότυπο.