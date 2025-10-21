Πώς να κάνεις το iPhone σου να κρατάει περισσότερο

Η μπαταρία των iPhone βελτιώνεται σταθερά με κάθε νέα γενιά, όμως ακόμα και ένα σχετικά πρόσφατο μοντέλο μπορεί να αρχίσει να χάνει την αυτονομία του μετά από μερικά χρόνια χρήσης. Οι μπαταρίες λιθίου έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και φθείρονται φυσιολογικά με τον χρόνο, πράγμα που κάνει τη διαχείριση της ενέργειας ένα μικρό καθημερινό στοίχημα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη συσκευή ή τη μπαταρία σου για να δεις διαφορά. Με μερικές απλές κινήσεις στις ρυθμίσεις του iPhone, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.

Η πρώτη και πιο σημαντική συνήθεια είναι να φροντίζεις το λογισμικό σου να είναι πάντα ενημερωμένο. Κάθε νέα έκδοση του iOS φέρνει όχι μόνο νέες δυνατότητες, αλλά και βελτιστοποιήσεις που επηρεάζουν τη διαχείριση ενέργειας. Για να ελέγξεις αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, πήγαινε στο Settings > General > Software Update. Η πιο πρόσφατη έκδοση, iOS 26, εισήγαγε τη σχεδιαστική γραμμή Liquid Glass, αλλά και αρκετές μικρές βελτιώσεις στο παρασκήνιο που κάνουν το iPhone να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι το μενού των ρυθμίσεων μπαταρίας. Από το Settings > Battery > Battery Health ή, σε παλαιότερα μοντέλα, Battery Health & Charging, μπορείς να δεις την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας σου: τη μέγιστη χωρητικότητα και τον αριθμό των κύκλων φόρτισης. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πόσο έχει φθαρεί η μπαταρία και αν χρειάζεται προσοχή. Ενεργοποίησε και την επιλογή Battery Percentage ώστε να βλέπεις πάντα το ακριβές ποσοστό φόρτισης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Από το ίδιο μενού μπορείς να ρυθμίσεις την επιλογή Optimized Battery Charging, που βοηθά να διατηρείται η μπαταρία σε καλή κατάσταση μακροπρόθεσμα, περιορίζοντας την παρατεταμένη φόρτιση στο 100%. Αν έχεις iPhone 15 ή νεότερο, υπάρχει και η δυνατότητα Charge Limit, που σου επιτρέπει να καθορίσεις μέχρι ποιο ποσοστό θέλεις να φορτίζεται η συσκευή. Αν και η διαφορά μπορεί να μην είναι τεράστια, η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμότητα και καθυστερεί τη φθορά της μπαταρίας.

Πέρα από τη φόρτιση, μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια απενεργοποιώντας προσωρινά λειτουργίες που καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να το συνειδητοποιείς. Από το βασικό μενού ρυθμίσεων μπορείς να απενεργοποιήσεις Wi-Fi, Bluetooth ή δεδομένα κινητής, ή να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία Airplane Mode όταν δεν τα χρειάζεσαι. Οι ίδιες επιλογές είναι διαθέσιμες και από το Control Center, με ένα απλό swipe προς τα κάτω από τη δεξιά γωνία της οθόνης.

Άλλη «κρυφή» πηγή κατανάλωσης είναι οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Από το Settings > Privacy & Security > Location Services, μπορείς να δεις ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν GPS και να αποφασίσεις ποιες πραγματικά το χρειάζονται. Επέλεξε Never ή While Using the App για εφαρμογές που δεν χρειάζεται να σε εντοπίζουν συνεχώς. Παρόμοια λογική ισχύει και για το Background App Refresh, το οποίο κρατά εφαρμογές ενεργές στο παρασκήνιο. Από το Settings > General > Background App Refresh μπορείς να το απενεργοποιήσεις εντελώς ή μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Η Apple προσφέρει επίσης ειδικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μέσα στο iOS. Η πιο γνωστή είναι το Low Power Mode, που εμφανίστηκε πρώτη φορά με το iOS 9 και ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπαταρία πέσει στο 20%. Μπορείς όμως να το ενεργοποιείς και χειροκίνητα από το Settings > Battery > Power Mode. Η λειτουργία αυτή μειώνει τα animations του συστήματος, ρίχνει τη φωτεινότητα της οθόνης και απενεργοποιεί λειτουργίες όπως το iCloud sync και το Mail fetching. Αν έχεις iPhone 15 Pro ή νεότερο, μπορείς να ενεργοποιήσεις και το Adaptive Power Mode, το οποίο χρησιμοποιεί «on-device intelligence» για να προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείς τη συσκευή σου.

Από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» της μπαταρίας παραμένει η φωτεινότητα της οθόνης. Από το Settings > Display & Brightness μπορείς να χαμηλώσεις το επίπεδο φωτεινότητας ή να απενεργοποιήσεις το Auto-Brightness (Settings > Accessibility > Display & Text Size > Auto-Brightness). Αν διαθέτεις iPhone 14 Pro ή νεότερο, μπορείς επίσης να απενεργοποιήσεις το Always-On Display, καθώς και το Raise to Wake, που ενεργοποιεί την οθόνη όταν σηκώνεις το τηλέφωνο. Και τέλος, από την επιλογή Auto-Lock μπορείς να μειώσεις τον χρόνο που χρειάζεται για να σβήσει η οθόνη μετά από αδράνεια.

Όλες αυτές οι μικρές ρυθμίσεις, αν και απλές, μπορούν να προσθέσουν πολύτιμα λεπτά – ή και ώρες – στην αυτονομία του iPhone σου. Δεν χρειάζεται να τις ενεργοποιήσεις όλες, αλλά ο συνδυασμός μερικών από αυτές μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καθώς η Apple συνεχίζει να εξελίσσει το οικοσύστημά της, η βελτίωση της διάρκειας μπαταρίας δεν είναι μόνο θέμα hardware, αλλά και έξυπνης διαχείρισης από τον ίδιο τον χρήστη. Και όσο οι συσκευές γίνονται πιο ισχυρές, τόσο περισσότερο έχει σημασία να ξέρουμε πώς να τις κρατάμε «ζωντανές» για περισσότερο.

