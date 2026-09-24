Πώς ο πυρήνας της Γης μεταβάλλει τη διάρκεια της ημέρας ανά δεκαετίες

Σύνοψη

Η περιστροφή της Γης υφίσταται συνεχείς πολυετείς διακυμάνσεις που αυξομειώνουν τη διάρκεια της ημέρας, εξαιτίας περίπλοκων γεωφυσικών αλληλεπιδράσεων χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από τον φλοιό.

Νέα μελέτη αποδεικνύει πως τρεις βασικοί μηχανισμοί (βαρυτικός, ηλεκτρομαγνητικός και τοπογραφικός) αλληλεπιδρούν στο όριο πυρήνα και μανδύα, επηρεάζοντας άμεσα την ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη.

Η βαρυτική σύζευξη, δηλαδή η βαρυτική έλξη ανάμεσα στον στερεό εσωτερικό πυρήνα και τον μανδύα, αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη δύναμη που ρυθμίζει αυτές τις χρονικές αποκλίσεις των μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Οι ηλεκτρομαγνητικές και τοπογραφικές δυνάμεις λειτουργούν πρακτικά ως ρυθμιστικά εμπόδια που αντισταθμίζουν την έντονη επιρροή της βαρύτητας, διατηρώντας μια ευαίσθητη δυναμική ισορροπία στο εσωτερικό της Γης.

Η απόλυτη κατανόηση αυτών των μικροσκοπικών αλλαγών κρίνεται απολύτως κρίσιμη για την τελειοποίηση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) και τον διαρκή συγχρονισμό των ατομικών ρολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για πρακτικούς λόγους που εξυπηρετούν τον συντονισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας, θεωρούμε αυτονόητο πως η διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονα της ισοδυναμεί ακριβώς με 24 ώρες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η χρονική αυτή διάρκεια αποτελεί απλώς έναν μέσο όρο, ο οποίος υφίσταται μικρές αλλά άκρως υπολογίσιμες διακυμάνσεις, καθώς πληθώρα διαφορετικών φυσικών παραγόντων επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται ο πλανήτης.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τα ωκεάνια ρεύματα μεταβάλλουν την περιστροφή βραχυπρόθεσμα, ενώ η παλιρροϊκή τριβή από τη Σελήνη επιβραδύνει τον πλανήτη μας ομαλά κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Παρόλα αυτά, οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται σε μεσαίες χρονικές κλίμακες μερικών δεκαετιών παρέμεναν ένα από τα πιο δυσεπίλυτα αινίγματα της σύγχρονης γεωφυσικής, απαιτώντας πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα για να αποκωδικοποιηθούν πλήρως.

Πώς επηρεάζει ο πυρήνας της Γης τη διάρκεια της ημέρας;

Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Nature, η διάρκεια της ημέρας αυξομειώνεται κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά μερικές δεκαετίες λόγω βαθιών εσωτερικών διεργασιών. Η μεταβολή προκαλείται πρωτίστως από τη βαρυτική σύζευξη μεταξύ του εσωτερικού πυρήνα και του μανδύα, η οποία ανταγωνίζεται τις ηλεκτρομαγνητικές και τοπογραφικές δυνάμεις στα έγκατα του πλανήτη.

Βασιζόμενοι σε θεμελιώδεις θεωρίες που πρωτοδιατυπώθηκαν το 1988 σχετικά με την ανταλλαγή στροφορμής μεταξύ του πυρήνα και του μανδύα, οι ερευνητές Huifeng Zhang και Mathieu Dumberry από το University of Alberta κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που εξηγεί αυτή τη μηχανική. Ο πλανήτης μας διαθέτει έναν ρευστό εξωτερικό πυρήνα και έναν συμπαγή εσωτερικό πυρήνα που περιβάλλονται από τον τεράστιο βραχώδη μανδύα, με την ανταλλαγή κινητικής ενέργειας ανάμεσα σε αυτά τα στρώματα να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο που ένας αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του ανοιγοκλείνοντας τα χέρια του. Οι επιστήμονες απομόνωσαν και μελέτησαν τρεις βασικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στο εξαιρετικά εχθρικό και απρόσιτο περιβάλλον του συνόρου πυρήνα-μανδύα, επιδιώκοντας να κατανοήσουν ποιος από αυτούς έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη μεταβολή της γήινης περιστροφής κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι δεκαετιών.

Οι τρεις μηχανισμοί σύζευξης

Η βαρυτική σύζευξη αφορά τις πολύπλοκες βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον εσωτερικό πυρήνα και τον μανδύα, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο το εσωτερικό του πλανήτη παραμορφώνεται κάτω από ανυπολόγιστες πιέσεις.

Η ηλεκτρομαγνητική σύζευξη βασίζεται στην αγωγιμότητα και το πάχος ενός πολύ ειδικού γεωλογικού στρώματος στη βάση του μανδύα, το οποίο αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τον ρευστό εξωτερικό πυρήνα.

Η τοπογραφική σύζευξη εξαρτάται από τις μορφολογικές ανωμαλίες και τις προεξοχές που εμφανίζονται κατά μήκος του συνόρου πυρήνα-μανδύα, καθώς τα τεράστια ρεύματα του ρευστού σιδήρου προσκρούουν πάνω στα στερεά πετρώματα δημιουργώντας έντονες δυνάμεις τριβής.

Η συνδυασμένη δράση αυτών των τριών μηχανισμών είναι ικανή να μεταβάλει την κατανομή της μάζας και την ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται ο φλοιός, επηρεάζοντας άμεσα τη χρονομέτρηση στην επιφάνεια.

Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας ελέγχου της περιστροφής;

Η βαρυτική έλξη που αναπτύσσεται ανάμεσα στον στερεό εσωτερικό πυρήνα και τον μανδύα αποτελεί την απόλυτα κυρίαρχη δύναμη που υπαγορεύει τις πολυετείς διακυμάνσεις στην περιστροφή της Γης. Τα στατιστικά μοντέλα απέδειξαν ότι οι τοπογραφικές και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις λειτουργούν ουσιαστικά ως απαραίτητα ρυθμιστικά εμπόδια, μετριάζοντας τις απότομες επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις που θα προκαλούσε από μόνη της η βαρύτητα.

Για να καταλήξουν σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα, οι ερευνητές τροφοδότησαν τα υπερυπολογιστικά τους συστήματα με πραγματικά δεδομένα παρατηρήσεων που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και το έτος 2021. Μέσα από την εξαντλητική ανάλυση αυτών των δεδομένων, επιβεβαιώθηκε ότι παρόλο που η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει τις ημέρες να μικραίνουν ελαφρώς στο πέρασμα του χρόνου, οι ενδοπλανητικοί μηχανισμοί προκαλούν τοπικές διακυμάνσεις αυξομειώνοντας τη διάρκεια της ημέρας κατά αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ανακάλυψη παρέχει ανεκτίμητους περιορισμούς σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των βαθύτερων στρωμάτων του πλανήτη, επιτρέποντας στους γεωφυσικούς να χαρτογραφήσουν μια περιοχή που είναι αδύνατον να παρατηρηθεί άμεσα μέσω γεωτρήσεων ή οπτικών μέσων.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Huifeng Zhang έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στο επόμενο μεγάλο μυστήριο της πλανητικής περιστροφής, ερευνώντας εάν αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί ευθύνονται επίσης για μια παράξενη ταλάντωση στη διάρκεια της ημέρας, η οποία επαναλαμβάνεται με αξιοσημείωτη σταθερότητα κάθε έξι χρόνια. Συνδυάζοντας βελτιωμένες δορυφορικές παρατηρήσεις με ακριβείς μετρήσεις της κίνησης του εσωτερικού πυρήνα, η επιστημονική κοινότητα ευελπιστεί να χτίσει ένα ακόμη πιο λεπτομερές προφίλ για τον τρόπο με τον οποίο οι εσωτερικές δυναμικές της Γης διαμορφώνουν την επιφανειακή μας πραγματικότητα.