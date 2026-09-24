Η AI της Anthropic ανακάλυψε ήδη έναν νέο βιολογικό μηχανισμό τύπου CRISPR!

Σύνοψη

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos 5 της Anthropic εντόπισε ένα αχαρτογράφητο ενζυμικό σύστημα στο DNA βακτηριοφάγων ιών.

Ο νέος μηχανισμός ονομάζεται ART (array-associated reverse transcriptases) και παρουσιάζει δομικές ομοιότητες με το γνωστό σύστημα CRISPR, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα γονίδια cas.

Η ανακάλυψη προέκυψε μέσα από την αυτόνομη λειτουργία AI agents που ανέλυσαν 1.9 δισεκατομμύρια πρωτεϊνικές αλυσίδες σε λιγότερο από 24 ώρες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Αποτελεί το πρώτο επίσημο εύρημα του νέου εργαστηρίου μοριακής βιολογίας της Anthropic, υπογραμμίζοντας τη στροφή των εταιρειών AI προς τις βιοεπιστήμες.

Παρά την επιτυχία, η διαδικασία ανέδειξε την απρόβλεπτη φύση των AI agents, καθώς η επανάληψη του ίδιου πειράματος δέκα φορές δεν οδήγησε στο ίδιο αποτέλεσμα.

Η διασταύρωση της τεχνητής νοημοσύνης με τη μοριακή βιολογία αρχίζει να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα που υπερβαίνουν την απλή επεξεργασία δεδομένων, φτάνοντας πλέον στο επίπεδο της πρωτογενούς επιστημονικής παρατήρησης.

Η Anthropic ανακοίνωσε επίσημα ότι το κορυφαίο της μοντέλο, Claude Mythos 5, κατάφερε να εντοπίσει ένα μέχρι πρότινος άγνωστο ενζυμικό σύστημα κρυμμένο στο DNA των βακτηριοφάγων, των ιών δηλαδή που έχουν την ικανότητα να μολύνουν βακτήρια. Το εύρημα αυτό καταγράφεται ως το πρώτο επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα που προέρχεται από το νεοσύστατο τμήμα μοριακής βιολογίας της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τις εντατικές επενδύσεις που πραγματοποιεί ο οργανισμός στον τομέα των βιοεπιστημών από τις αρχές του 2026.

Οι επιστήμονες της ομάδας έδωσαν στο νέο σύστημα την ονομασία ART (array-associated reverse transcriptases), περιγράφοντας με ακρίβεια τη δομή του. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που βασίζεται στην αντίστροφη μεταγραφάση, ένα ένζυμο το οποίο διαθέτει την ιδιότητα να αντιγράφει αλυσίδες RNA μετατρέποντάς τες σε DNA. Τα βακτήρια αξιοποιούν συχνά αυτού του είδους τα ένζυμα ως έναν φυσικό μηχανισμό άμυνας απέναντι στις ιογενείς επιθέσεις. Η αρχιτεκτονική του ART αποτελείται από τρία διακριτά μέρη, περιλαμβάνοντας το ίδιο το ένζυμο, ένα γονίδιο-εταίρο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα του, καθώς και μια εντυπωσιακή συστοιχία από ομοιόμορφα κατανεμημένες επαναλήψεις τμημάτων DNA.

Η συγκεκριμένη διάταξη θυμίζει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος CRISPR, όπου μια αντίστοιχη συστοιχία λειτουργεί ως αποθήκη διαφορετικών οδηγών RNA, επιτρέποντας την ακριβή στόχευση γονιδιωμάτων. Σύμφωνα με την προδημοσίευση της ερευνητικής ομάδας, οι συστοιχίες του συστήματος ART περιέχουν από 3 έως 21 αντίγραφα μιας εξαιρετικά σύντομης αλληλουχίας. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι καμία από αυτές τις συστοιχίες δεν φέρει τα γονίδια cas, τα οποία αποτελούν το βασικό λειτουργικό εργαλείο κοπής στα παραδοσιακά συστήματα CRISPR. Κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συστοιχία διαβάζεται και μεταφράζεται σε ένα σύνολο από διακριτά, κοντά μόρια RNA. Τα δεδομένα από δοκιμές σε φάγο του σταφυλόκοκκου έδειξαν ότι αυτά τα μόρια RNA αποτελούσαν σχεδόν το 8% του συνολικού RNA του ιού μόλις 15 λεπτά μετά την αρχική μόλυνση.

Ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η ανακάλυψη αποκαλύπτει τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Οι μηχανικοί έδωσαν στο Claude μια εξαιρετικά απλή εντολή, ζητώντας του να αναζητήσει νέα συστήματα αντίστροφης μεταγραφάσης μέσα σε μια αχανή βάση δεδομένων που περιείχε 1.9 δισεκατομμύρια πρωτεϊνικές αλυσίδες. Οι αυτόνομοι πράκτορες (agents) που τροφοδοτούνται από το Claude Mythos 5 ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την εκτέλεση της εργασίας. Ένας πράκτορας προγραμμάτιζε και εκτελούσε κάθε επιμέρους στόχο, ενώ ένας δεύτερος αναλάμβανε τον ρόλο του αυστηρού ελεγκτή, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και ανοίγοντας νέες διεργασίες ανάλογα με τα ευρήματα.

Η διαδικασία διήρκεσε ακριβώς 21.5 ώρες χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση, καταναλώνοντας πόρους που μεταφράζονται σε 949 συνεδρίες πρακτόρων και 215.6 εκατομμύρια tokens. Μέσα από αυτήν, οι αλγόριθμοι κατάφεραν να ανακτήσουν περίπου 200,000 συμπλέγματα ενζύμων, να βαθμολογήσουν 3,564 οικογένειες υποψήφιων συνεργαζόμενων γονιδίων και τελικά να παραδώσουν 19 λεπτομερείς αναφορές προς αξιολόγηση από τους βιολόγους της εταιρείας. Το σύστημα ART εντοπίστηκε από μια εντελώς παράπλευρη διαδρομή αναζήτησης. Ένας πράκτορας, την ώρα που προσπαθούσε να διαβάσει ακατέργαστο DNA δίπλα σε ένα ασυνήθιστο ένζυμο, ανέφερε στις εσωτερικές του σημειώσεις ότι μπορούσε να διακρίνει ένα μοτίβο επανάληψης «με το μάτι». Στη συνέχεια προχώρησε αυτόνομα στην καταμέτρηση των επαναλήψεων, τις συνέκρινε με ήδη γνωστούς μηχανισμούς και ερεύνησε τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία πριν συντάξει την τελική του αναφορά.

Η επιτυχής αναγνώριση συνοδεύτηκε, ωστόσο, από ένα σοβαρό ζήτημα επαναληψιμότητας, αναδεικνύοντας τις εγγενείς αδυναμίες των σημερινών αρχιτεκτονικών LLM. Όταν η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να τρέξει την ίδια ακριβώς καμπάνια αναζήτησης άλλες δέκα φορές, κανένα από τα επόμενα πειράματα δεν κατάφερε να διαβάσει το DNA στο σωστό σημείο πριν από το ένζυμο. Όλες οι προσπάθειες απέτυχαν να εντοπίσουν ξανά τη συστοιχία. Οι συγγραφείς της μελέτης αποδίδουν αυτή την αστοχία στον τεράστιο όγκο του πεδίου αναζήτησης και στην εν πολλοίς απρόβλεπτη συμπεριφορά των αυτόνομων πρακτόρων. Σε πιο ελεγχόμενες δοκιμές, τα τέσσερα ικανότερα μοντέλα της εταιρείας μπόρεσαν να περιγράψουν τη συστοιχία σε ποσοστό άνω του 90% όταν τους δόθηκε το τμήμα του DNA απευθείας, αλλά το ποσοστό επιτυχίας έπεσε στο 32% όταν τα μοντέλα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά αρχεία και εργαλεία για να το εντοπίσουν μόνα τους.

Το εργαστήριο που κρύβεται πίσω από την ανακάλυψη σηματοδοτεί μια ευρύτερη μετατόπιση στρατηγικής. Οι εγκαταστάσεις της Anthropic στο San Francisco Bay Area λειτουργούν αποκλειστικά στα επίπεδα βιοασφάλειας 1 και 2, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται καμία απολύτως επαφή με παθογόνους μικροοργανισμούς που μολύνουν ανθρώπους. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε λίγους μήνες μετά την επιθετική εξαγορά της Coefficient Bio τον Απρίλιο του 2026 έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσοντας το τμήμα μοριακής βιολογίας κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα των επιστημών υγείας της εταιρείας. Την ίδια περίοδο λανσαρίστηκαν τα εργαλεία Claude Code και Claude Science, ανταγωνιζόμενα ευθέως αντίστοιχες προτάσεις όπως το μοντέλο GPT-Rosalind της OpenAI που παρουσιάστηκε τον ίδιο μήνα.

Ο Feng Zhang, πρωτοπόρος ερευνητής της μεθόδου CRISPR στο MIT και στο Broad Institute, προχώρησε σε αξιολόγηση της προδημοσίευσης επισημαίνοντας ότι η ταυτοποίηση συστοιχιών RNA που συνδέονται με αντίστροφες μεταγραφάσες παρουσιάζει γνήσιο επιστημονικό ενδιαφέρον και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η Anthropic σχεδιάζει ήδη τα επόμενα εργαστηριακά της πειράματα προκειμένου να κατανοήσει την ακριβή λειτουργία του ART, ενώ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα για την κατάθεση νέων ερευνητικών προτάσεων.