Αναμέτρηση MMA μεταξύ YouTuber και τηλεχειριζόμενου ρομπότ ολοκληρώνεται με συντριπτικό νοκ άουτ

Σύνοψη

Ο Αμερικανός δημιουργός περιεχομένου Frankie LaPenna αποτέλεσε τον πρώτο άνθρωπο που αντιμετώπισε ένα ρομπότ ύψους 1,80 μέτρων και βάρους 75 κιλών σε πραγματικές συνθήκες μικτών πολεμικών τεχνών μέσα σε κλουβί.

Η ρομποτική κατασκευή, η οποία αντλεί έντονη σχεδιαστική έμπνευση από το T-800 της δημοφιλούς σειράς ταινιών Terminator, δεν λειτουργεί μέσω αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης αλλά ελέγχεται αποκλειστικά από απομακρυσμένο άνθρωπο-χειριστή.

Η αναμέτρηση έληξε απότομα όταν το τηλεχειριζόμενο ρομπότ εκτέλεσε ένα απόλυτα υπολογισμένο μπροστινό λάκτισμα, εκσφενδονίζοντας τον αντίπαλο του στην άλλη άκρη του ρινγκ.

Η αμερικανική εταιρεία REK που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του μηχανικού μαχητή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα παιχνιδιών μάχης εικονικής πραγματικότητας, επιτρέποντας σε παίκτες να πολεμούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας φυσικά μεταλλικά avatar.

Οι τηλεμαχίες μεταξύ μηχανών και τα ρομποτικά πρωταθλήματα καταστροφής αποτελούν ένα γνώριμο θέαμα για τους λάτρεις της τεχνολογίας, ωστόσο, η άμεση σωματική εμπλοκή ενός ανθρώπου απέναντι σε έναν μεταλλικό σκελετό εντός ενός κλειστού κλουβιού αναβαθμίζει κατακόρυφα την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Ο Αμερικανός δημιουργός περιεχομένου Frankie LaPenna αποφάσισε να δοκιμάσει τις αντοχές του απέναντι σε ένα επιβλητικό ρομπότ ύψους 1,80 μέτρων και βάρους 75 κιλών, συμμετέχοντας σε έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) που δοκιμάζει τα όρια μεταξύ ψηφιακής ψυχαγωγίας και ωμής φυσικής πραγματικότητας.

Η αναμέτρηση διήρκεσε ελάχιστα, καθώς η συντριπτική διαφορά στη βιομηχανική σύσταση των δύο αντιπάλων κατέστησε σαφές πως το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εύκολα έναν ενισχυμένο χαλύβδινο σκελετό που δεν επηρεάζεται από τον πόνο ή την κούραση.

Πίσω από τη διεξαγωγή του πρωτοφανούς αγώνα βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής REK, η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό μηχανικής επίθεσης και την ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων ψυχαγωγίας υψηλής αντοχής. Οι μηχανικοί της REK κατασκεύασαν ένα ανθρωποειδές μοντέλο που διαθέτει αρθρωτή δομή, κόκκινα μάτια και μεταλλικές ενισχύσεις σε κρίσιμα σημεία κρούσης, παραπέμποντας οπτικά στο εμβληματικό T-800, προκειμένου να αντέχει πολλαπλά χτυπήματα χωρίς να υφίσταται λειτουργικές φθορές.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ MMA της REK και ποιος το ελέγχει;

Το ρομπότ της REK ύψους 1,80 μέτρων δεν λειτουργεί με αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο από άνθρωπο-χειριστή εκτός του ρινγκ. Ο πιλότος χρησιμοποιεί κράνος εικονικής πραγματικότητας (VR) και ειδική στολή με αισθητήρες κίνησης, μεταφέροντας τις εντολές του άμεσα στον ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό 75 κιλών.

Η επιλογή της απουσίας αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί τεχνολογική αδυναμία, αλλά μια απολύτως συνειδητή σχεδιαστική κατεύθυνση που διασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση και κυρίως τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης από έναν υπεύθυνο χειριστή. Αντί να βασίζεται σε πολύπλοκους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλματα υπολογισμού κατά τη διάρκεια μιας απρόβλεπτης και δυναμικής αναμέτρησης, η κατασκευάστρια εταιρεία επέλεξε την οδό του άμεσου τηλεχειρισμού, δημιουργώντας ουσιαστικά μια γέφυρα απόλυτης συγχρονικότητας μεταξύ του εικονικού περιβάλλοντος και του φυσικού κόσμου. Ο χειριστής λαμβάνει οπτική ανατροφοδότηση πρώτου προσώπου μέσω του συστήματος VR, ενώ η στολή καταγραφής κίνησης μεταφράζει τις εμβιομηχανικές κινήσεις του ανθρώπινου σώματος σε εντολές ενεργοποίησης των υδραυλικών και ηλεκτρικών κινητήρων του ρομπότ.

Κατά την έναρξη του αγώνα, ο YouTuber προσπάθησε να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, φορώντας βαρύ προστατευτικό εξοπλισμό στον κορμό και το κεφάλι, και άρχισε να εξαπολύει μια σειρά από απευθείας χτυπήματα προς τον μεταλλικό κορμό του αντιπάλου του. Το βασικό πρόβλημα σε μια τέτοια προσέγγιση έγκειται στους βασικούς νόμους της φυσικής και της ανατομίας, καθώς η απορρόφηση ενέργειας από ένα άκαμπτο μέταλλο επιστρέφει την κρούση στα οστά του επιτιθέμενου, ενώ το ρομπότ παραμένει πρακτικά άτρωτο απέναντι στην ανθρώπινη δύναμη. Η απουσία νευρικού συστήματος και υποδοχέων πόνου επέτρεψε στη μηχανή να διατηρήσει ακέραια τη στάση της, περιμένοντας απλώς την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλώσει την αντεπίθεση της με ακρίβεια.

Η κορύφωση της μάχης ήρθε όταν ο απομακρυσμένος χειριστής εντόπισε το άνοιγμα στην άμυνα του ανθρώπινου αντιπάλου και εκτέλεσε ένα ταχύτατο μπροστινό λάκτισμα, απελευθερώνοντας την πλήρη κινητική ενέργεια των 75 κιλών της κατασκευής απευθείας στο στήθος του LaPenna. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο βίαιη που εκσφενδόνισε τον δημιουργό περιεχομένου στον αέρα, αναγκάζοντας τον να προσγειωθεί με ορμή στην αντίθετη πλευρά του προστατευτικού πλέγματος, επιβεβαιώνοντας με τον πιο απόλυτο τρόπο την υπεροχή των μηχανικών συστημάτων στην εφαρμογή ωμής βίας.

Το βίντεο της αναμέτρησης εξαπλώθηκε αστραπιαία στις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το Instagram, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε ελάχιστες ώρες, γεννώντας ταυτόχρονα έντονες συζητήσεις γύρω από τα ηθικά και πρακτικά όρια της χρήσης ρομποτικής τεχνολογίας για σκοπούς ωμής ψυχαγωγίας. Η εικόνα ενός ανθρώπου που δέχεται ένα τόσο ισχυρό χτύπημα από μια μηχανή ξυπνάει αναπόφευκτα δυστοπικούς συνειρμούς στο ευρύ κοινό, φέρνοντας στο μυαλό κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Real Steel, όπου οι άνθρωποι πυγμάχοι έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τηλεχειριζόμενα μεταλλικά μεγαθήρια λόγω της δίψας του κοινού για ακραία και θανατηφόρα θεάματα χωρίς ωστόσο την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Πάντως, η συνολική προσπάθεια της REK εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και πολύ πιο προσοδοφόρο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης βιομηχανικού εξοπλισμού. Η εταιρεία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψυχαγωγίας όπου οι παίκτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε πραγματικούς αγώνες μέσα από την ασφάλεια του σαλονιού τους, ενοικιάζοντας πρακτικά φυσικά ρομποτικά avatar για να πολεμήσουν απέναντι σε άλλους χειριστές. Η επιτυχία ενός τέτοιου μοντέλου θα μπορούσε να γεννήσει μια εντελώς νέα κατηγορία επαγγελματικού αθλητισμού (ή ηλεκτρονικού αθλητισμού διευρυμένης πραγματικότητας), προσελκύοντας τεράστιες χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και φανατικό κοινό που θα πληρώνει για να παρακολουθεί τηλεχειριζόμενες μηχανές να καταστρέφονται αμοιβαία μέσα σε σύγχρονες αρένες μονομάχων.