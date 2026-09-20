Robocean BG-5: Το ρομποτικό χρυσόψαρο της Κίνας για υποβρύχια επιτήρηση και στρατιωτική χρήση

Σύνοψη

Η κινεζική εταιρεία Boyagongdao Marine Technology Group παρουσίασε το BG-5 Golden Dragon, ένα προηγμένο βιονικό ρομπότ-ψάρι που μιμείται απόλυτα την κίνηση ενός πραγματικού αροουάνα.

Το ρομπότ έχει βάρος 3 κιλά, μήκος 640 χιλιοστά, μέγιστο βάθος λειτουργίας 5 μέτρα και ταχύτητα πλεύσης έως 0,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Διαθέτει δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων, τραβώντας τα βλέμματα στην έκθεση CIFTIS 2026 και προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

Πέρα από τις στρατιωτικές εφαρμογές διπλής χρήσης και τις κρυφές επιχειρήσεις επιτήρησης, η συσκευή μπορεί να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό λαθροθηρών και την προστασία απειλούμενων ειδών.

Η εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας και των βιονικών συστημάτων συνεχίζει να προσπερνά τα όρια της παραδοσιακής μηχανικής, φέρνοντας στο προσκήνιο δημιουργίες που θολώνουν τη γραμμή ανάμεσα στη φύση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Εμπορίου Υπηρεσιών της Κίνας (CIFTIS), ένα ασυνήθιστο εκθέμα κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού και των ειδικών της τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Reddit. Πρόκειται για το BG-5 Golden Dragon, ένα ρομποτικό ψάρι που κατασκευάστηκε από την Boyagongdao Marine Technology Group και αναπαράγει με ακρίβεια την κίνηση, το σχήμα και τη χρωματική παλέτα ενός ζωντανού χρυσού αροουάνα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα πλήρως αυτόνομο υποβρύχιο drone επιτήρησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποκαλύπτουν μια συμπαγή κατασκευή υψηλής ακρίβειας, η οποία ζυγίζει τρία κιλά και διαθέτει διαστάσεις 640 επί 204 επί 90 χιλιοστά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον κατασκευαστή, το ρομποτικό ψάρι είναι ικανό να επιχειρεί σε μέγιστο βάθος έως πέντε μέτρων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα πλεύσης του αγγίζει τα 0,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, μεταφραζόμενη σε περίπου 2,16 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με την αυτονομία της μπαταρίας, τα ενσωματωμένα οπτικά συστήματα και το ακριβές ωφέλιμο φορτίο παραμένουν προς το παρόν αδημοσίευτες από την εταιρεία, η ικανότητα του συστήματος να σχεδιάζει αυτόνομα τη διαδρομή του αποφεύγοντας υποβρύχια εμπόδια καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία πίσω από το BG-5 δεν αποτελεί εντελώς πρόσφατη ανακάλυψη, καθώς παρόμοιες επαναλήψεις και αρχικές εκδόσεις του σχεδίου εντοπίζονται σε ιστοσελίδες της εταιρείας ήδη από το 2021 και το 2023. Παρόλα αυτά, η φετινή δημόσια επίδειξη ανέδειξε την εμπορική και επιχειρησιακή του ετοιμότητα, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονες συζητήσεις σχετικά με την διπλή φύση της εφαρμογής του. Η Boyagongdao διατηρεί ενεργό προφίλ ως επιχείρηση στρατιωτικοπολιτικής σύντηξης, έχοντας παρουσιάσει στο παρελθόν συστήματα όπως το βιονικό ROBO-SHARK που διαθέτει ηχοαπορροφητικό περίλυμα για απόλυτη απόκρυψη, καθώς και λύσεις ROBO-ROV σχεδιασμένες για υποβρύχια μάχη και μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η προσαρμοστικότητα αυτών των βιονικών πλατφορμών επιτρέπει την αξιοποίησή τους σε σενάρια που εκτείνονται πολύ πέρα από τον στενό στρατιωτικό τομέα, βρίσκοντας κρίσιμες εφαρμογές στην περιβαλλοντική προστασία και τη θαλάσσια βιολογία. Ο ασιατικός αροουάνα, γνωστός και ως χρυσός αροουάνα, αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο και προστατευόμενο είδος ψαριού που έχει βρεθεί στο χείλος της εξαφάνισης εξαιτίας της παράνομης αλιείας και του εμπορίου ενυδρείων. Ένα διακριτικό, αθόρυβο υποβρύχιο drone που μοιάζει απόλυτα με το φυσικό θήραμα μπορεί να προσεγγίσει περιοχές ευθύνης χωρίς να κινήσει τις υποψίες των παράνομων αλιέων, επιτρέποντας τις αρχές να εντοπίζουν περιστατικά λαθροθηρίας σε πραγματικό χρόνο.

Η απουσία αναλυτικών τεχνικών δεδομένων για τα εσωτερικά εξαρτήματα και την ανθεκτικότητα του συστήματος υποδηλώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων θεσμικών ή κρατικών πελατών, παρά στην ευρεία μαζική κατανάλωση. Η πρόοδος των βιονικών ρομπότ υπογραμμίζει πως η μίμηση της φύσης αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο για την επίτευξη αθόρυβης και αποτελεσματικής υποβρύχιας κινητικότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα δεδομένα στον τομέα της ασφάλειας των υδάτινων οικοσυστημάτων.