Πως ο σκέτος καφές συμβάλει στη μακροχρόνια υγεία

Μια καθημερινή συνήθεια που μοιράζονται εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο ενδέχεται να προσφέρει περισσότερα οφέλη απ’ όσα νομίζαμε μέχρι σήμερα. Νέα μελέτη από το Tufts University αναδεικνύει τη θετική επίδραση της κατανάλωσης καφέ και συγκεκριμένα του σκέτου, χωρίς υπερβολικές προσθήκες ζάχαρης και κρέμας, στη μακροχρόνια υγεία και τη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Journal of Nutrition, εξέτασε τη διατροφή και την κατανάλωση καφέ ενός μεγάλου αντιπροσωπευτικού δείγματος Αμερικανών ενηλίκων, βασισμένη σε δεδομένα από το National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) μεταξύ των ετών 1999 και 2018. Η ομάδα των ερευνητών από τη Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy διαπίστωσε πως η καθημερινή κατανάλωση ενός έως τριών φλιτζανιών καφέ συνδέεται με χαμηλότερο ποσοστό θανάτου από κάθε αιτία, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η βασική προϋπόθεση για αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα, ωστόσο, είναι η απουσία υπερβολών στα πρόσθετα. Καφές με λίγη ή καθόλου ζάχαρη και με περιορισμένα λιπαρά, όπως αυτά που περιέχονται στο γάλα ή στην κρέμα, φάνηκε να συμβάλλει σε μείωση έως και 14% του κινδύνου για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με την αποχή από τον καφέ. Όταν όμως ο καφές συνοδευόταν από υψηλές ποσότητες ζάχαρης ή κορεσμένων λιπαρών, το ευεργετικό αποτέλεσμα μειωνόταν σημαντικά.

«Ο καφές είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ροφήματα παγκοσμίως και με σχεδόν τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ να καταναλώνουν τουλάχιστον ένα φλιτζάνι ημερησίως, έχει σημασία να κατανοήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του στην υγεία», ανέφερε η Fang Fang Zhang, καθηγήτρια στη Friedman School και επικεφαλής της μελέτης. Όπως εξηγεί, τα οφέλη του καφέ πιθανώς αποδίδονται στις βιοδραστικές ενώσεις που περιέχει, αλλά η προσθήκη σακχάρων και κορεσμένων λιπαρών μπορεί να εξουδετερώσει μέρος αυτών των θετικών επιδράσεων.

Η ανάλυση των στοιχείων βασίστηκε σε περισσότερες από 46.000 περιπτώσεις ενηλίκων άνω των 20 ετών που είχαν καταθέσει έγκυρα διατροφικά στοιχεία μέσω ανακλήσεων 24 ωρών. Ο καφές κατηγοριοποιήθηκε με βάση το αν ήταν καφεϊνούχος ή ντεκαφεϊνέ, και επιπλέον ανάλογα με το περιεχόμενο σε ζάχαρη και λιπαρά. Το όριο για «χαμηλή προσθήκη ζάχαρης» ορίστηκε στα 2,5 γραμμάρια ανά φλιτζάνι των 8 ουγγιών (περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού), ενώ για τα κορεσμένα λιπαρά το αντίστοιχο όριο ήταν 1 γραμμάριο — ποσότητες που αντιστοιχούν σε 5 κουταλιές της σούπας γάλα 2%, ή 1 κουταλιά ελαφριάς κρέμας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση τουλάχιστον ενός φλιτζανιού καφέ ημερησίως σχετίστηκε με μείωση 16% του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών έδειξε ελαφρώς αυξημένο όφελος (17%), ωστόσο, όταν η κατανάλωση ξεπερνούσε τα τρία φλιτζάνια ημερησίως, το όφελος δεν αυξανόταν περαιτέρω. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε εξασθένιση της συσχέτισης με τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η κατανάλωση καφέ δεν φάνηκε να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο . Επιπλέον, η ντεκαφεϊνέ εκδοχή δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με μείωση της θνησιμότητας, κάτι που ενδέχεται να οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση του συγκεκριμένου τύπου καφέ στο δείγμα.

Η Bingjie Zhou, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και απόφοιτος διδακτορικού προγράμματος του Friedman School, επισήμανε τη σημασία του ποσοτικού προσδιορισμού των πρόσθετων ουσιών. «Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει πώς επηρεάζουν οι προσθήκες καφέ τη σχέση του με τη μακροβιότητα, και η δική μας είναι από τις πρώτες που καθορίζει συγκεκριμένα όρια για ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά».

Παρά τα σημαντικά συμπεράσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ορισμένους περιορισμούς. Τα διατροφικά δεδομένα βασίζονται σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων, κάτι που μπορεί να επηρεάζεται από την ημερήσια μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα στην ακριβή καταγραφή. Επιπλέον, πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, πράγμα που σημαίνει πως δεν αποδεικνύεται αιτιώδης σχέση, αλλά εντοπίζονται συσχετίσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

