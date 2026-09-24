Praxis: Οι tech δισεκατομμυριούχοι χτίζουν την πόλη του 1 δισ. δολαρίων στην Ουρουγουάη

Σύνοψη

Η Praxis ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας τεχνολογικής πόλης στην περιοχή Colonia del Sacramento της Ουρουγουάης.

Το έργο στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται στα μέσα του 2027.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται ισχυροί επενδυτές της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων funds που συνδέονται με τον Peter Thiel και τον Sam Altman.

Η αστική ανάπτυξη εστιάζει στην post-AGI (Artificial General Intelligence) πραγματικότητα, συνδυάζοντας νεογοτθική αρχιτεκτονική, φουτουρισμό και διακυβέρνηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν καταλήξουν στη Λατινική Αμερική, οι ιδρυτές είχαν αξιολογήσει εναλλακτικές τοποθεσίες στη Μεσόγειο, την Καλιφόρνια, καθώς και την ακραία επιλογή της Γροιλανδίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει αποκλειστικά το λογισμικό και τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά αρχίζει πλέον να διαμορφώνει απτά σχέδια για την κατασκευή εντελώς νέων φυσικών υποδομών και αστικών κέντρων από το μηδέν.

Μια ομάδα ισχυρών παραγόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας αποφάσισε να προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές επενδύσεις σε startups, εστιάζοντας στη δημιουργία μιας αυτόνομης πόλης, η οποία θα σχεδιαστεί αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επόμενης μέρας της ανθρώπινης εργασίας και συμβίωσης. Το φιλόδοξο project ονομάζεται Praxis και, έπειτα από αρκετά χρόνια αναζήτησης της ιδανικής τοποθεσίας σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, κατέληξε επίσημα στην Ουρουγουάη για την υλοποίηση του οράματός του. Οι ιδρυτές του εγχειρήματος επιδιώκουν να οικοδομήσουν έναν αστικό ιστό όπου η τεχνολογία δεν θα λειτουργεί απλώς ως συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά θα αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της διακυβέρνησης, της οικονομίας και της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Τι είναι το project Praxis και ποιοι το χρηματοδοτούν

Η Praxis αποτελεί μια πρωτοβουλία δημιουργίας μιας νέας τεχνολογικής πόλης που απευθύνεται στους δημιουργούς και τους πολίτες της post-AI εποχής, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση και δεσμεύσεις που αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια από κορυφαίους επενδυτές της Silicon Valley. Ανάμεσα στους βασικούς υποστηρικτές συγκαταλέγονται ονόματα όπως η Paradigm Operations και επενδυτικά σχήματα που συνδέονται άμεσα με τον Peter Thiel και τον Sam Altman, με στόχο την ανοικοδόμηση μιας κοινότητας απαλλαγμένης από τις παραδοσιακές παθογένειες της σύγχρονης αστικοποίησης.

Το όραμα του ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Dryden Brown, επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία θα μπορεί να απαντήσει στα υπαρξιακά και πρακτικά ερωτήματα που ανακύπτουν, καθώς η AI αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγικής διαδικασίας και των αυτοματοποιημένων εργασιών. Ο τριαντάχρονος επιχειρηματίας, έχοντας μελετήσει σε βάθος τις επιπτώσεις της έλευσης της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), υποστηρίζει πως η βιομηχανία παράγει αυτή τη στιγμή τεχνολογίες που πρόκειται να εκμηδενίσουν την ανάγκη για παραδοσιακή ανθρώπινη εργασία στους περισσότερους τομείς, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την εξεύρεση νέων τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι θα νοηματοδοτούν την καθημερινότητά τους.

Η πρωτοφανής οικονομική ευρωστία που αναμένεται να προκύψει από την εκτεταμένη και αδιάκοπη χρήση των αλγορίθμων οφείλει, σύμφωνα με τους εμπνευστές και τους χρηματοδότες του σχεδίου, να διοχετευθεί στη δημιουργία ενός πολιτισμού ανώτερου επιπέδου, ο οποίος θα χρηματοδοτεί απρόσκοπτα καλλιτέχνες, ερευνητές, στοχαστές και αρχιτέκτονες για να παράγουν καινοτόμο έργο.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Praxis βασίζεται εν μέρει στην ανάπτυξη και την πώληση πολυτελών ακινήτων, τα έσοδα από τα οποία θα υποστηρίζουν την ευρύτερη πολιτιστική και κοινωνική ζωή της νέας αυτής κοινότητας, ενώ το δυναμικό της περιλαμβάνει ήδη δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη που αναμένουν την έναρξη της ανοικοδόμησης για να μετεγκατασταθούν.

Γιατί επιλέχθηκε η Ουρουγουάη αντί για τη Γροιλανδία

Η Ουρουγουάη επελέγη ως η τελική τοποθεσία κατασκευής του έργου λόγω της εξαιρετικής πολιτικής και οικονομικής της σταθερότητας, σε συνδυασμό με το φυσικό της κάλλος και το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η πρώτη φάση της κατασκευής θα λάβει χώρα στην περιοχή της Colonia del Sacramento, ενσωματώνοντας το πλάνο στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του ευρύτερου οικιστικού προγράμματος "+Colonia", διασφαλίζοντας έτσι την ομαλότερη προσαρμογή του εργοταξίου.

Η διαδικασία αναζήτησης εδάφους για την κατασκευή της πόλης διήρκεσε αρκετά χρόνια και περιλάμβανε προτάσεις που προκαλούν τεράστια εντύπωση με την τόλμη τους. Αρχικά, η εταιρεία εξέταζε λεπτομερώς τοποθεσίες στη λεκάνη της Μεσογείου, ενώ αργότερα υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις για την εξαγορά εκτάσεων στην Καλιφόρνια, σε άμεση γειτνίαση με βάσεις της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης στο Vandenberg. Ακόμη πιο ακραίες προσεγγίσεις περιλάμβαναν επαφές για την ίδρυση της κοινότητας στη Γροιλανδία, μια ιδέα που τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω προφανών κλιματολογικών αντιξοοτήτων και γεωπολιτικών περιπλοκών.

Η στροφή προς τη Λατινική Αμερική και ειδικότερα προς την Ουρουγουάη καταδεικνύει μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση από την πλευρά της διοίκησης, καθώς η χώρα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον μακριά από τις αυστηρές ρυθμιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Dryden Brown προγραμματίζει να μετακομίσει προσωπικά στο εργοτάξιο μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ώστε να επιβλέπει από κοντά τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, ενώ πρόσφατα διεξήχθησαν και επίσημες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουρουγουάης για την εξασφάλιση της κυβερνητικής υποστήριξης στο ανώτατο επίπεδο.

Πώς θα λειτουργεί τεχνολογικά και διοικητικά η νέα αστική δομή

Η λειτουργία της πόλης θα βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλαμβάνουν τον συντονισμό των συλλογικών δράσεων, τη διαχείριση των πόρων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων. Ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προβλέπεται να ακολουθήσει μια πρωτοποριακή αισθητική γραμμή που οι δημιουργοί της αποκαλούν «συγχώνευση νεογοτθικών στοιχείων και διαστημικού φουτουρισμού».

Αντί να ακολουθήσει το μοντέλο μιας παραδοσιακής έξυπνης πόλης όπου οι αισθητήρες απλώς συλλέγουν δεδομένα κυκλοφορίας ή κατανάλωσης ενέργειας για στατιστικούς σκοπούς, η κοινότητα στοχεύει σε μια πολύ βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον κοινωνικό ιστό. Τα νευρωνικά δίκτυα θα αναλύουν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των κατοίκων για να προτείνουν βέλτιστες λύσεις για τα κοινά προβλήματα, λειτουργώντας πρακτικά ως ένας αμερόληπτος ψηφιακός διαμεσολαβητής για την επίτευξη συναίνεσης σε επίπεδο γειτονιάς. Επιπλέον, το οικονομικό μοντέλο της κοινότητας περιλαμβάνει την έντονη χρήση τεχνολογιών blockchain και ψηφιακών νομισμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια των συναλλαγών και να διευκολύνονται οι άμεσες ροές κεφαλαίων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε υπερ-ασφαλείς κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πλατφόρμες διαβούλευσης, μέσω των οποίων θα ψηφίζουν και θα αποφασίζουν συλλογικά για τα επόμενα βήματα της αστικής ανάπτυξης. Παρά τις αρχικές υπερφίαλες δηλώσεις περί δημιουργίας ενός εντελώς ανεξάρτητου κράτους που θα λειτουργεί εκτός της παραδοσιακής εθνικής νομοθεσίας, η εταιρεία υιοθέτησε τελικά μια πιο προσγειωμένη στάση, δεσμευόμενη να τηρεί πλήρως τους νόμους της Ουρουγουάης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αρχική ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, οδηγώντας στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ερευνητικών κέντρων και χώρων πολιτιστικής συνεύρεσης που θα οικοδομηθούν με προδιαγραφές υψηλής αντοχής.