Project Orbion: Η νέα εποχή της χαρτογράφησης που ξεπερνά τα όρια του GPS

Η εποχή που το GPS θεωρούνταν το αποκορύφωμα της γεωχωρικής τεχνολογίας φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Ένα φιλόδοξο νέο εγχείρημα με την ονομασία Project Orbion φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν «ψηφιακό δίδυμο» της Γης, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, παρακολουθούμε και πλοηγούμαστε στον κόσμο.

Εδώ και δεκαετίες, το GPS αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: από τη δορυφορική πλοήγηση στα αυτοκίνητα, μέχρι τις εφαρμογές διαμοιρασμού διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στις πόλεις και την ακριβή φύτευση στις καλλιέργειες. Ωστόσο, το GPS έχει σημαντικούς περιορισμούς. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα του γρήγορα γίνονται ξεπερασμένα, με αποτέλεσμα η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο να μην αντανακλά πάντα την τρέχουσα πραγματικότητα.

Ο Michael Wollersheim, Διευθυντής Αναλυτικών Συστημάτων στην Iceye – μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Project Orbion – εξηγεί:

Με το GPS, τη στιγμή που συλλέγεις δεδομένα, αυτά ήδη αρχίζουν να παλιώνουν. Στόχος του Project Orbion είναι να δημιουργήσει ένα δυναμικό, συνεχώς ανανεούμενο ψηφιακό μοντέλο, ικανό να συνδυάζει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο.

Το Project Orbion δεν είναι προϊόν μιας μόνο εταιρείας αλλά συνέργειας πέντε οργανισμών με ρίζες στον αμυντικό τομέα, που πλέον στρέφονται σε εφαρμογές με άμεσο κοινωνικό όφελος. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι εταιρείες έκαναν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός κοινού προτύπου στη νέα εποχή της γεωχωρικής πληροφορίας.

Κάθε εταίρος φέρνει μια μοναδική τεχνολογική καινοτομία:

Aechelon : αναπτύσσει «Synthetic Reality» συστήματα, χρησιμοποιώντας φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που καλύπτουν κενά σε δεδομένα ή εικόνες.

: αναπτύσσει «Synthetic Reality» συστήματα, χρησιμοποιώντας φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που καλύπτουν κενά σε δεδομένα ή εικόνες. Niantic Spatial : αξιοποιεί smartphones και drones για γρήγορη σάρωση και οπτικοποίηση περιοχών, δίνοντας εργαλεία κρίσιμα για την προετοιμασία διασωστικών συνεργείων.

: αξιοποιεί smartphones και drones για γρήγορη σάρωση και οπτικοποίηση περιοχών, δίνοντας εργαλεία κρίσιμα για την προετοιμασία διασωστικών συνεργείων. ICEYE : παρέχει ραντάρ υψηλής ανάλυσης που «βλέπουν» πέρα από ό,τι μπορεί το ανθρώπινο μάτι, καταγράφοντας κινήσεις με ακρίβεια εκατοστού.

: παρέχει ραντάρ υψηλής ανάλυσης που «βλέπουν» πέρα από ό,τι μπορεί το ανθρώπινο μάτι, καταγράφοντας κινήσεις με ακρίβεια εκατοστού. Distance Technologies : κατασκευάζει heads-up displays με τρισδιάστατες απεικονίσεις χωρίς την ανάγκη ογκωδών συσκευών, με εφαρμογές και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

: κατασκευάζει heads-up displays με τρισδιάστατες απεικονίσεις χωρίς την ανάγκη ογκωδών συσκευών, με εφαρμογές και στην αυτοκινητοβιομηχανία. BlackSky: συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη με δορυφορικές εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, προσφέροντας ανάλυση που μετατρέπει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε άμεσα αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Η αρχική εμπορική αξιοποίηση του Project Orbion θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η δημόσια ασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η δυνατότητα παροχής έγκαιρων και ακριβών δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στην αποκατάσταση περιοχών μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και στη βελτίωση των μεταφορών ή των γεωργικών πρακτικών.

Μεσοπρόθεσμα όμως, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένες. Όπως το GPS από στρατιωτική τεχνολογία εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, έτσι και το Project Orbion φιλοδοξεί να προσφέρει μια αναβαθμισμένη μορφή πλοήγησης και χωρικής πληροφορίας για όλους. Η υπόσχεση είναι ότι θα μπορούμε να δούμε τον κόσμο με λεπτομέρεια και ακρίβεια που μέχρι σήμερα φάνταζε αδιανόητη, ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου το GPS είναι πρακτικά άχρηστο.

Η ιδέα ενός «ψηφιακού διδύμου» της Γης, το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς με δεδομένα από δορυφόρους, drones, ραντάρ και αισθητήρες, ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον όπου η πλοήγηση, η πρόβλεψη κινδύνων και η διαχείριση πόρων θα γίνονται με πρωτοφανή ακρίβεια.

Αν το Project Orbion πετύχει, τότε η τεχνολογία αυτή δεν θα περιοριστεί μόνο στους ειδικούς ή στους φορείς ασφαλείας. Σταδιακά, θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε καθημερινές εφαρμογές, από τα έξυπνα αυτοκίνητα μέχρι τα κινητά μας τηλέφωνα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

