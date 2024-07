Μια νέα ταινία που συνδυάζει CG και live-action με τον Μπομπ Σφουγγαράκη βρίσκεται στα σκαριά, αλλά αυτή τη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο αγαπημένος σκίουρος της παρέας του Βυθού του Μπικίνι.



Έχει περάσει σχεδόν μια ολόκληρη δεκαετία από τότε που ο Μπομπ Σφουγγαράκης ανακάτεψε τα κινούμενα σχέδια με τη ζωντανή δράση μέσα από το The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, αλλά το Netflix είναι εδώ για να τα αλλάξει όλα αυτά με την επερχόμενη κυκλοφορία του Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie.



Όπως μπορείτε να καταλάβετε από τον τίτλο, αυτή η ταινία δεν έχει να κάνει με τον Μπομπ Σφουγγαράκη, αν και θα είναι εκεί μαζί με την ηρωίδα της ταινίας, κάνοντας τα συνηθισμένα του καμώματα. Το πρώτο trailer για τη νέα ταινία κυκλοφόρησε χθες, και ενώ το Bikini Bottom έχει μπλέξει πολλές φορές στο παρελθόν, αυτή τη φορά ολόκληρη η πόλη έχει σηκωθεί και ανασηκωθεί από τον ωκεανό, μεταφερόμενη στο Τέξας (από όπου τυχαίνει να κατάγεται και η Sandy).

Με τη Sandy τώρα στη στεριά, υπήρξε επίσης μια νέα αποκάλυψη για τον χαρακτήρα: είναι στην πραγματικότητα ένας ιπτάμενος σκίουρος! Το πώς αυτό δεν έχει αναφερθεί ποτέ πριν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Sandy έχει βγάλει τη στολή της στο παρελθόν, μπορεί μάλλον να εξηγηθεί μόνο με το "επειδή δεν ήταν ιπτάμενος σκίουρος μέχρι τώρα". Η ταινία παρουσιάζει επίσης τη μεγάλη οικογένεια της Sandy, παρουσιάζοντας μια σειρά από νέα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένων των Johnny Knoxville (Jackass), Craig Robinson (Pineapple Express) και Grey Griffin (Avatar: The Last Airbender).



Επίσης, δεν χρειάζεται να περιμένετε ιδιαίτερα πολύ για να παρακολουθήσετε τη νέα ταινία, καθώς βγαίνει στις 2 Αυγούστου, σε λίγες μόλις εβδομάδες. Αυτή είναι η πρώτη ταινία του Μπομπ Σφουγγαράκη που θα κυκλοφορήσει μόνο ψηφιακά, καθώς θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του Netflix.