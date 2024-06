Proton VPN: Διαθέσιμη δωρεάν η υπηρεσία χωρίς λογαριασμό για συσκευές Android

Αν είστε νέοι στον κόσμο των υπηρεσιών VPN και αναζητάτε τις καλύτερες υπηρεσίες , μία από τις καλύτερες επιλογές είναι αυτή της Proton. Το Proton VPN έχει συνεχώς επαινεθεί ως το πιο ασφαλές και ιδιωτικό VPN στην αγορά και η εταιρεία συνεχίζει να προσθέτει όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά.



Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της για συσκευές Android υποστηρίζει πλέον συνδέσεις χωρίς διαπιστευτήρια. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες σε λειτουργικό Android μπορούν πλέον να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το Proton VPN χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν ή να συνδεθούν σε έναν λογαριασμό. Οι χρήστες μπορούν πλέον να συνδεθούν απευθείας στην υπηρεσία από την αρχική σελίδα της εφαρμογής μετά τη ρύθμιση του προφίλ VPN.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η είδηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της υπηρεσίας One VPN της Google. Αρχικά ξεκίνησε το 2020 ως μέρος της συνδρομής One, η Google ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι η υπηρεσία VPN θα διακοπεί μετά τις 20 Ιουνίου 2024. Αυτή η νέα κίνηση μπορεί να είναι μια νέα στρατηγική της Proton για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες, ειδικά από τη στιγμή που το One VPN έχει καταργηθεί, αν και οι χρήστες του Pixel εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία VPN της Google.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, το Proton VPN προσφέρει μια δωρεάν βαθμίδα, αλλά παρέχει πρόσβαση μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό servers με χαμηλότερες από τις βέλτιστες ταχύτητες. Η εταιρεία προσφέρει επίσης ένα συνδρομητικό πακέτο με τιμή 10 ευρώ το μήνα, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο συνδέσεις VPN υψηλής ταχύτητας, αλλά και την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Proton που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, 500 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud και άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά

Proton VPN - [Google Play Store Link]