Πρόβλεψη Αλτσχάιμερ μέσω AI: Τι δείχνει ο αμφιβληστροειδής αρκετά χρόνια πριν

Σύνοψη

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Φλόριντα δημιούργησαν αλγόριθμο AI που αναλύει κλινικές φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς.

Το μοντέλο μηχανικής μάθησης εκπαιδεύτηκε σε 62.876 εικόνες από περισσότερους από 40.000 ασθενείς της βάσης UK Biobank.

Προβλέπει με ακρίβεια 12 παράγοντες κινδύνου (όπως αρτηριακή πίεση, κάπνισμα, αϋπνία) πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου.

Εντοπίζει ανεπαίσθητες δομικές αλλαγές, όπως η αγγειακή δυσκαμψία και η λέπτυνση του οπτικού νεύρου.

Αποτελεί μια φθηνή, αντικειμενική και μη επεμβατική μέθοδο για έγκαιρη ιατρική παρέμβαση, μετατρέποντας τις ρουτινιάρικες οφθαλμολογικές εξετάσεις σε τεστ πρόγνωσης νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Η παραδοσιακή ιατρική χρησιμοποιεί πολυδάπανες και χρονοβόρες μεθόδους για τη διάγνωση νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Η νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, με επικεφαλής την καθηγήτρια βιοϊατρικής μηχανικής Ruogu Fang, αποδεικνύει πως η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει μια κοινή οφθαλμολογική εξέταση σε ένα ισχυρό εργαλείο πρόβλεψης.

Η μελέτη επιβεβαιώνει τη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς ως ενός «ενσωματωμένου βιολογικού αισθητήρα» που καταγράφει τον συσσωρευμένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ χρόνια πριν εκδηλωθούν τα πρώτα κλινικά συμπτώματα.

Πώς η AI προβλέπει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ;

Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αναλύει απλές φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς για να εντοπίσει πρώιμους βιοδείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ. Εξετάζοντας 62.876 εικόνες από 40.000 ασθενείς, η AI αναγνωρίζει αγγειακή δυσκαμψία και λέπτυνση του οπτικού νεύρου, προβλέποντας 12 παράγοντες κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση και η ποιότητα ύπνου, δεκαετίες πριν τη διάγνωση.

Η ανάλυση των απεικονίσεων έφερε στο φως τέσσερις βασικές αλλοιώσεις που συνδέονται άμεσα με τον αυξημένο κίνδυνο άνοιας:

Αγγειακή δυσκαμψία: Μείωση της φυσιολογικής ελαστικότητας στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του ματιού.

Μείωση της φυσιολογικής ελαστικότητας στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του ματιού. Λέπτυνση του οπτικού νεύρου: Προοδευτική απώλεια νευρικών ινών που μεταφέρουν την οπτική πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο.

Προοδευτική απώλεια νευρικών ινών που μεταφέρουν την οπτική πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο. Στένωση αρτηριών: Μείωση της διαμέτρου των μικρότερων αρτηριών, η οποία αποτελεί ισχυρή ένδειξη γενικευμένης νευροαγγειακής δυσλειτουργίας.

Μείωση της διαμέτρου των μικρότερων αρτηριών, η οποία αποτελεί ισχυρή ένδειξη γενικευμένης νευροαγγειακής δυσλειτουργίας. Μείωση αγγειακής πυκνότητας: Φτωχότερο δίκτυο μικροκυκλοφορίας που υποδηλώνει ανεπαρκή οξυγόνωση των νευρικών ιστών.

Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα εκπαίδευσε τους αλγόριθμους βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων από τη βάση UK Biobank. Το λογισμικό κατάφερε να συσχετίσει μικροσκοπικές, μη ορατές στο ανθρώπινο μάτι αλλαγές στην οφθαλμική ανατομία με συγκεκριμένους μεταβολικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Αντί να βασίζεται σε αναξιόπιστα ιατρικά ιστορικά ή ερωτηματολόγια, όπου οι ασθενείς συχνά υποεκτιμούν την κατανάλωση αλκοόλ ή τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν, η AI «διαβάζει» τις επιπτώσεις αυτών των συνηθειών απευθείας στο αγγειακό σύστημα.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο αξιολογεί 12 κρίσιμα δεδομένα και συγκεκριμένα ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος (BMI), αρτηριακή πίεση, συνήθειες καπνίσματος, κατανάλωση αλκοόλ, μοτίβα ύπνου (αϋπνία) και ιστορικό κατάθλιψης. Η αλγοριθμική αυτή συσχέτιση αποδεικνύει ότι ο τρόπος ζωής και οι φυσιολογικές ανισορροπίες αποτυπώνονται μόνιμα στον ιστό του ματιού.

Η ανατομική εξήγηση: Ο αμφιβληστροειδής ως παράθυρο του εγκεφάλου

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω μέρος του ματιού, αποτελούμενος από πολλαπλά στρώματα νευρώνων. Ανατομικά και εμβρυολογικά, λειτουργεί ως άμεση προέκταση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επομένως, οι φθορές που υφίστανται τα δίκτυα των νευρώνων και των μικροαγγείων σε αυτό το σημείο αντικατοπτρίζουν, με υψηλή πιστότητα, αντίστοιχες βλάβες που συντελούνται βαθύτερα στον εγκέφαλο, σε περιοχές που είναι αδύνατον να παρατηρηθούν χωρίς βαριές επεμβατικές ή ακτινολογικές μεθόδους.

Όπως επισημαίνει η ερευνητική ομάδα, οι σημερινές διαγνωστικές μέθοδοι, όπως οι μαγνητικές τομογραφίες (MRI) ή οι εξειδικευμένες νευρολογικές δοκιμασίες, στοχεύουν αποκλειστικά στην παθολογία τελικού σταδίου. Το Αλτσχάιμερ, ωστόσο, αναπτύσσεται αθόρυβα για δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Seowung Leem, διδακτορικό φοιτητή και κύριο συντάκτη της μελέτης, οι υπάρχουσες προσεγγίσεις εστίαζαν συνήθως στην πρόβλεψη μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου ή νοσημάτων σε απομόνωση, χωρίς να εξετάζουν συστηματικά το πώς οι δομικές αλλαγές του αμφιβληστροειδούς σχετίζονται με ένα ευρύτερο φάσμα δεικτών κινδύνου. Η ιχνηλάτηση αυτών των αλλοιώσεων παρέχει στους ιατρούς το πολύτιμο χρονικό περιθώριο για ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η βελτίωση της υγιεινής του ύπνου και η χορήγηση στοχευμένης αγωγής προτού επέλθει μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.