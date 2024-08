PS Plus Αύγουστος 2024: Αποκαλύφθηκαν τα δωρεάν games για όλους τους συνδρομητές

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τα δωρεάν παιχνίδια που θα μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus για το μήνα Αύγουστο. Πρόκειται για τα LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's: Security Breach και Ender Lilies: Quietus of the Knights, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από την ερχόμενη Τρίτη 6 Αυγούστου 2024. Σε περίπτωση που δεν έχετε διεκδικήσει ακόμα τα δωρεάν games του Ιουλίου, φροντίστε να το κάνετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Παίξτε και τις εννέα ταινίες του Star Wars saga σε ένα ολοκαίνουργιο βιντεοπαιχνίδι LEGO που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ζήστε διασκεδαστικές περιπέτειες, ιδιόρρυθμο χιούμορ και την ελευθερία να βυθιστείτε πλήρως στον γαλαξία του LEGO Star Wars. Θέλετε να παίξετε ως Jedi; Ως Sith; Επαναστάτης, κυνηγός επικηρυγμένων ή ανδροειδές; Το LEGO Star Wars: The Skywalker Saga διαθέτει εκατοντάδες χαρακτήρες που μπορούν να παίξουν από όλο τον γαλαξία. Είτε στην ξηρά είτε στο διάστημα, μια ποικιλία οχημάτων είναι δικά σας για να τα διοικήσετε. Πηδήξτε σε ταχύτητα φωτός με το Millennium Falcon, πετάξτε το T-47 Airspeeder και πολεμήστε TIE fighters με τα αντιστασιακά X-wings... είναι η απόλυτη εμπειρία LEGO Star Wars.

Five Nights at Freddy's: Security Breach - Το Five Nights at Freddy's: Security Breach είναι η τελευταία προσθήκη των φιλικών προς την οικογένεια παιχνιδιών τρόμου από την Steel Wool Games. Παίξτε ως Gregory, ένα νεαρό αγόρι παγιδευμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Mega Pizzaplex του Freddy Fazbear. Με τη βοήθεια του ίδιου του Freddy Fazbear, ο Gregory πρέπει να επιβιώσει από το σχεδόν ασταμάτητο κυνήγι των επανασχεδιασμένων χαρακτήρων του Five Nights at Freddy's - καθώς και από νέες, τρομακτικές απειλές.

Ender Lilies: Quietus of the Knights - Ξετυλίξτε τα μυστήρια ενός κατεστραμμένου βασιλείου σε αυτό το σκοτεινό 2D action RPG. Ταξιδέψτε στο εκτεταμένο και στοιχειωτικά όμορφο Land's End, διασχίζοντας ένα βυθισμένο δάσος, ένα σφραγισμένο μολυσμένο υπόγειο σπήλαιο και ένα μεγάλο κάστρο. Σας περιμένουν τρομεροί εχθροί που ευχαρίστως θα θελήσουν να πάρουν τη ζωή σας, αν τους δοθεί έστω και η παραμικρή ευκαιρία. Νικήστε αυτούς τους ισχυρούς εχθρούς και απελευθερώστε τους από την ατελείωτη κατάρα τους για να τους στρατολογήσετε ως συμμάχους. Ξεπεράστε τις προκλήσεις που έχετε μπροστά σας και αναζητήστε την αλήθεια με ισχυρούς ιππότες στο πλευρό σας.