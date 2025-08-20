Ghost of Yōtei: Νέο trailer και επιβεβαίωση για το δωρεάν Legends mode από το 2026

Η Sucker Punch φαίνεται αποφασισμένη να δώσει στο επερχόμενο Ghost of Yōtei μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στους παίκτες. Στη διάρκεια του Gamescom Opening Night Live 2025 παρουσιάστηκε ένα ολοκαίνουριο story trailer, λίγο πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού τον Οκτώβριο, ενώ ταυτόχρονα έγινε και μια σημαντική ανακοίνωση: το 2026 θα προστεθεί δωρεάν το Legends, το δημοφιλές multiplayer mode που γνωρίσαμε πρώτα στο Ghost of Tsushima.

Το Legends στο Ghost of Yōtei θα διατηρήσει τη φιλοσοφία που καθιερώθηκε στο Tsushima. Οι παίκτες θα μπορούν να αναλάβουν αποστολές σε ζευγάρια, μέσα από ειδικά story missions που έχουν σχεδιαστεί για συνεργατική δράση. Παράλληλα, θα υπάρχει και η δυνατότητα τετραπλής συνεργασίας σε survival matches, όπου ομάδες τεσσάρων θα δοκιμάζονται απέναντι σε κύματα εχθρών. Πρόκειται για ένα μείγμα τακτικής, συντονισμού και αντοχής που απαιτεί απόλυτη συνεργασία.

Η νέα εκδοχή του Legends θα εισάγει και φρέσκο περιεχόμενο. Οι παίκτες θα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές κλάσεις χαρακτήρων, καθεμία με ξεχωριστές ικανότητες και στυλ μάχης. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση θα έρθει από τους ίδιους τους αντιπάλους: δαιμονικές, γιγάντιες εκδοχές μελών των Yōtei Six, μιας ισχυρής ομάδας που θα σταθεί απέναντι στον παίκτη με τη βοήθεια νέων τρομακτικών εχθρών.

Μέσα από το επίσημο PlayStation Blog παρουσιάστηκαν και τα πρώτα concept art για τα bosses του Legends. Οι εικόνες αποκαλύπτουν εντυπωσιακά και σκοτεινά σχέδια, προϊδεάζοντας για τις μάχες που θα απαιτήσουν στρατηγική και συνεργασία για να κατακτηθούν. Η αίσθηση της απειλής, αλλά και η έμπνευση από την ιαπωνική μυθολογία, κάνουν ξεκάθαρο ότι το Legends δεν είναι ένα απλό πρόσθετο περιεχόμενο, αλλά μια ουσιαστική προέκταση του κόσμου του Ghost of Yōtei.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ghost of Yōtei είναι ένα έμμεσο sequel του Ghost of Tsushima και τοποθετείται χρονικά περισσότερα από 300 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού. Αυτή τη φορά, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο της Atsu, μιας νέας ηρωίδας που ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι γύρω από το όρος Yōtei, με μοναδικό σκοπό να εκδικηθεί τους υπεύθυνους για τον θάνατο της οικογένειάς της. Η ιστορία υπόσχεται έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και μια σκοτεινή αφήγηση που θα δέσει με το πλούσιο gameplay.

Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κονσόλες PS5 και PS5 Pro στις 2 Οκτωβρίου 2025.

