Το Stalker 2: Heart of Chornobyl έρχεται στο PS5 τον Νοέμβριο

Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Stalker 2: Heart of Chornobyl στις κονσόλες PlayStation είναι πλέον επίσημη. Η GSC Gameworld ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στο PS5 στις 20 Νοεμβρίου, ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρώτη του διάθεση σε PC και Xbox.

Η είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των φίλων του PlayStation, που περίμεναν την έκδοση για την κονσόλα της Sony από τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε γίνει γνωστό ότι η κυκλοφορία θα γινόταν πριν το τέλος του 2025. Τώρα, με την ανακοίνωση της ημερομηνίας, οι παίκτες γνωρίζουν πότε θα έχουν στα χέρια τους έναν από τους πιο φιλόδοξους τίτλους της τελευταίας δεκαετίας.

Η έκδοση για PS5 θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες του συστήματος. Οι παίκτες θα απολαύσουν adaptive triggers, haptic feedback και gyro aiming, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει ρεαλισμό και εμβύθιση. Όσοι διαθέτουν το PS5 Pro θα δουν επιπλέον βελτιώσεις σε ανάλυση, σκιές και αντανακλάσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα του μεταποκαλυπτικού κόσμου.

Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις: τη βασική στα 60 δολάρια, τη deluxe στα 80 και την ultimate στα 110, με κάθε πακέτο να προσφέρει διαφορετικά προνόμια και πρόσθετο περιεχόμενο για τους πιο αφοσιωμένους fans. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω του PlayStation Store.

Η ιστορία της ανάπτυξης του Stalker 2 θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο από μόνη της. Χρειάστηκαν 14 ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην αγορά, με το πρώτο σχετικό δημοσίευμα να χρονολογείται το 2012 και να μιλά για μια «επικείμενη κυκλοφορία». Στην πορεία, η GSC Gameworld αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έφτασε ένα βήμα πριν το κλείσιμο και αναγκάστηκε να αλλάξει game engine.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το στούντιο με έδρα το Κίεβο αναγκάστηκε να συνεχίσει την παραγωγή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ θρήνησε και την απώλεια ενός μέλους της ομάδας στον πόλεμο. Παρά τις αντιξοότητες, η GSC Gameworld δεν εγκατέλειψε ποτέ το όραμα για τον τίτλο.

Όταν το παιχνίδι κυκλοφόρησε τελικά το 2024 σε PC και Xbox, η πρώτη εντύπωση σκιάστηκε από αρκετά τεχνικά προβλήματα και bugs. Ωστόσο, οι δημιουργοί εργάστηκαν συστηματικά με διαδοχικά patches για να βελτιώσουν την εμπειρία. Η ελπίδα είναι πως η έκδοση για PS5, ερχόμενη έναν χρόνο αργότερα, θα είναι πιο σταθερή και καλογυαλισμένη από την πρώτη ημέρα.

Το Stalker 2: Heart of Chornobyl υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία survival horror σε έναν κόσμο γεμάτο επικίνδυνες ζώνες, μυστηριώδη φαινόμενα και εχθρικές παρατάξεις. Για τους παίκτες του PlayStation, η αναμονή ήταν μεγάλη, αλλά φαίνεται ότι το αποτέλεσμα θα αξίζει.