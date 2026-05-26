PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για τον μήνα Ιούνιο 2026

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τα παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Ιούνιο του 2026. Η λίστα περιλαμβάνει το survival game Grounded: Fully Yoked Edition (PS4, PS5), το fighting Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5) και το co-op shooter Warhammer 40,000: Darktide αποκλειστικά για το PS5. Η προσθήκη τους στη βιβλιοθήκη ξεκινά στις 2 Ιουνίου 2026 για όλους τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς.

Grounded: Fully Yoked Edition (PS4, PS5)

Η έλευση του Grounded στο οικοσύστημα του PlayStation, και μάλιστα απευθείας μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας της Sony, αποτελεί το πιο αξιοσημείωτο γεγονός του μήνα. Ο τίτλος της Obsidian Entertainment βάζει τους παίκτες στον ρόλο παιδιών που έχουν συρρικνωθεί στο μέγεθος εντόμων, προσπαθώντας να επιβιώσουν στην πίσω αυλή ενός σπιτιού.

Η Fully Yoked Edition είναι η απόλυτη και πλήρης έκδοση του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, όλες τις quality of life ενημερώσεις, τα νέα New Game+ modes, καθώς και τις πρόσθετες βασίλισσες των μυρμηγκιών. Στο PS5, ο τίτλος τρέχει απρόσκοπτα με στόχο τα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε ανάλυση 4K, ενώ υποστηρίζει πλήρως cross-play, επιτρέποντας το co-op έως 4 παικτών ανεξαρτήτως πλατφόρμας (PlayStation, Xbox, PC). Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη του "Arachnophobia Safe Mode", μιας ρύθμισης που αλλοιώνει οπτικά τα μοντέλα των αραχνών, κάνοντας τον τίτλο προσβάσιμο σε παίκτες με υψοφοβία ή αραχνοφοβία, μια εξαιρετική προσθήκη στον τομέα της προσβασιμότητας.

Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Το Warhammer 40,000: Darktide της Fatshark μεταφέρει τη δοκιμασμένη φόρμουλα του Vermintide στο σκοτεινό και βιομηχανικό περιβάλλον του 41ου χιλιετίας. Πρόκειται για ένα αυστηρά co-op παιχνίδι τεσσάρων παικτών, όπου η ομάδα εισχωρεί στα έγκατα της Hive City του Tertium για να εξαλείψει τις δυνάμεις του Chaos.

Η έκδοση του PS5 καταφθάνει τη σωστή στιγμή, καθώς το παιχνίδι έχει πλέον ενσωματώσει το τεράστιο Class Overhaul patch. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους βαθιά δέντρα ικανοτήτων για κάθε κλάση (Veteran, Zealot, Ogryn, Psyker), επιτρέποντας μεγάλη ελευθερία στο build. Τεχνικά, ο τίτλος εκμεταλλεύεται το haptic feedback του χειριστηρίου DualSense. Η αίσθηση του βάρους όταν χειρίζεστε ένα Chainsword ή η έντονη ανάδραση των adaptive triggers κατά τη χρήση ενός Bolter, μεταφέρουν την ωμότητα της μάχης απευθείας στα χέρια σας. Το gunplay, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη τεχνητή νοημοσύνη που προσαρμόζει τις ορδές των εχθρών ανάλογα με την απόδοση της ομάδας, εξασφαλίζει υψηλό replayability.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5)

Για τους λάτρεις των platform fighters, το Nickelodeon All-Star Brawl 2 της Ludosity αποτελεί μια ουσιαστική αναβάθμιση σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το ρόστερ περιλαμβάνει χαρακτήρες από το Μπομπ Σφουγγαράκη, τα Χελωνονιντζάκια, τον Jimmy Neutron και το Avatar, αλλά η πραγματική εξέλιξη κρύβεται στους μηχανισμούς του gameplay.

Ο νέος μηχανισμός του "Slime Meter" προσθέτει το απαιτούμενο βάθος που έλειπε από το πρώτο παιχνίδι. Επιτρέπει στους παίκτες να ακυρώνουν επιθέσεις, να ενισχύουν τις ειδικές τους κινήσεις ή να εκτελούν πανίσχυρες Ultimate επιθέσεις. Η προσθήκη πλήρους voice acting δίνει την απαραίτητη προσωπικότητα στους χαρακτήρες, ενώ η υλοποίηση rollback netcode εξασφαλίζει σταθερότητα και μηδενικό input lag στις online αναμετρήσεις.

