Η Sony κλείνει την πόρτα στα PC: Τέλος τα αποκλειστικά single-player παιχνίδια του PlayStation

Ο CEO των PlayStation Studios, Hermen Hulst, ανακοίνωσε σε εσωτερική συνάντηση με τους εργαζομένους της εταιρείας πως η Sony τερματίζει τη στρατηγική κυκλοφορίας των αφηγηματικών, single-player παιχνιδιών της στα PCs. Τίτλοι που αναπτύσσονται εσωτερικά από τα PlayStation Studios θα παραμείνουν αποκλειστικοί στις κονσόλες της εταιρείας.

Από το 2020, η ιαπωνική εταιρεία είχε ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία εξωστρέφειας, μεταφέροντας μερικά από τα πιο βαριά ονόματα της βιβλιοθήκης της, όπως τα Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Part I, και Ghost of Tsushima Director's Cut (2024), στα PC. Η συγκεκριμένη προσέγγιση απέφερε σημαντικά βραχυπρόθεσμα έσοδα από τις πωλήσεις λογισμικού, ωστόσο η μακροπρόθεσμη ανάλυση δεδομένων οδήγησε την ηγεσία της Sony σε αναδίπλωση.

Η αλλαγή πλεύσης έχει άμεσο αντίκτυπο στο ημερολόγιο κυκλοφοριών. Το Ghost of Yōtei και το Saros, κατατάσσονται ξεκάθαρα στη λίστα των παιχνιδιών που δεν θα δουν ποτέ το φως της ημέρας στα PC. Οι παίκτες που επιθυμούν να τα δοκιμάσουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να επενδύσουν στο οικοσύστημα του PlayStation 5.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημαντικές εξαιρέσεις στους νέους κανόνες:

Live-Service και Multiplayer τίτλοι: Παιχνίδια που βασίζονται στη συνεχή συμμετοχή πολλών παικτών και στις μικροσυναλλαγές θα διατηρήσουν τον multi-platform χαρακτήρα τους. Το Marathon της Bungie, καθώς και το Marvel Tokon, χρειάζονται το μεγαλύτερο δυνατό κοινό για να επιβιώσουν οικονομικά, καθιστώντας την έκδοση για PC απαραίτητη, ακριβώς όπως συνέβη και με το Helldivers 2. Συνεργασίες με εξωτερικά στούντιο: Παιχνίδια που εκδίδει η Sony αλλά αναπτύσσονται από ανεξάρτητες ομάδες ενδέχεται να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στα PC. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Death Stranding 2 της Kojima Productions και το Kena: Scars of Kosmora.

Τα εσωτερικά δεδομένα της Sony αποδεικνύουν πως, ενώ τα PC ports λειτουργούν εξαιρετικά ως πηγή άμεσης ρευστότητας, αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν την απαραίτητη δέσμευση του χρήστη με την πλατφόρμα. Με απλά λόγια, οι PC gamers αγοράζουν το εκάστοτε παιχνίδι στο Steam, αλλά δεν έχουν κανένα κίνητρο να αγοράσουν μια κονσόλα PS5 ή να εγγραφούν στην υπηρεσία PlayStation Plus.

Η Sony επιδιώκει να ανακτήσει τον απόλυτο έλεγχο των πωλήσεών της. Κρατώντας τα κορυφαία της παιχνίδια εγκλωβισμένα στο δικό της hardware, εξασφαλίζει ότι θα λαμβάνει το 100% των εσόδων από κάθε ψηφιακή πώληση μέσω του PlayStation Store, καταργώντας το μερίδιο που παρακρατούν πλατφόρμες όπως η Valve (Steam). Παράλληλα, η εταιρεία διασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα της επόμενης γενιάς (PlayStation 6), χτίζοντας την αντίληψη ότι τα συστήματα της είναι ο μοναδικός προορισμός για premium αφηγηματικές εμπειρίες.

Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη στρατηγική της Microsoft, η οποία έχει επιλέξει να διανέμει το λογισμικό του Xbox σε όσες περισσότερες οθόνες γίνεται, θολώνοντας τις γραμμές μεταξύ κονσόλας και PC.

