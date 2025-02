PS Plus: Δυνατοί τίτλοι στα δωρεάν games για το μήνα Μάρτιο

Τα δωρεάν παιχνίδια για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus για το Μάρτιο 2025 είναι τα εξής: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate και Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Sony Interactive Entertainment.

Το Dragon Age: The Veilguard είναι το τέταρτο mainline entry της BioWare στη σειρά παιχνιδιών ρόλων φαντασίας που ξεκίνησε με το Dragon Age: Origins το 2009. Το τελευταίο της σειράς, το Veilguard κυκλοφόρησε μόλις πριν από τέσσερις μήνες και παρά το γεγονός ότι η Electronic Arts δήλωσε ότι δεν είχε ικανοποιητική απόδοση η εμφάνισή του στα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus αποτελεί μεγάλη και φυσικά ευπρόσδεκτη έκπληξη.

Το Sonic Colors: Ultimate είναι η αναβαθμισμένη επανέκδοση του 2021 της Sega, της Sonic Team και της Blind Squirrel Games του αρχικού Sonic Colors - που θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ένα από τα καλύτερα 3D παιχνίδια της σειράς.



Το Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection περιλαμβάνει 13 κλασικά παιχνίδια TMNT από arcade σε NES, Genesis, Super NES και Game Boy, επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξαναζήσουμε όλα από την αρχή.

Οι gamers θα μπορούν να προσθέσουν την τριάδα των παιχνιδιών στις βιβλιοθήκες τους από τις 4 Μαρτίου.

