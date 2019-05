Sonic Mania και Borderlands: The Handsome Collection δωρεάν τον Ιούνιο στο PS Plus!

Τον "φάγαμε" και το Μάιο, οπότε ήρθε η ώρα να μάθουμε τα δωρεάν παιχνίδια που θα προστεθούν στη συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus για το μήνα Ιούνιο. Αυτή τη φορά έχουμε δύο εξαιρετικούς τίτλους, με το κορυφαίο, ίσως, παιχνίδι με ήρωα τον Sonic the Hedgehog, αλλά και το πακέτο Borderlands: The Handsome Collection!

Αν είστε φίλος των side-scrolling platform games, τότε το Sonic Mania δεν θα σας δυσαρεστήσει. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2017 σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια αυτού του είδους.

Από την άλλη, το πακέτο Borderlands: The Handsome Collection περιλαμβάνει τα Borderlands GOTY Edition, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel και αρκετά DLCs. Αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία να θυμηθούμε τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς ενόψει της κυκλοφορίας του Borderlands 3 το Σεπτέμβριο.

Τα Sonic Mania και Borderlands: The Handsome Collection θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους συνδρομητές του PlayStation Plus από τις 4 Ιουνίου.

