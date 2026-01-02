PS Plus Ιανουάριος 2026: Η Sony υποδέχεται το νέο έτος με γκάζια και νοσταλγία

Η ανακοίνωση της ιαπωνικής εταιρείας για τον πρώτο μήνα του έτους φέρνει χαμόγελα στους κατόχους PS5 και PS4, καθώς η λίστα περιλαμβάνει το στιλάτο Need for Speed Unbound, το ανανεωμένο Disney Epic Mickey: Rebrushed και το πολυβραβευμένο Core Keeper. Οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus από την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου.

Ας δούμε αναλυτικά τι περιμένει τους συνδρομητές αυτόν τον μήνα.

Need for Speed Unbound (PS5)

Το Need for Speed Unbound της Criterion Games έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά των arcade racers, φέρνοντας μια φρέσκια, σχεδόν επαναστατική αισθητική στη μακρόβια σειρά. Το παιχνίδι ξεχωρίζει αμέσως χάρη στο μοναδικό οπτικό του στιλ, το οποίο παντρεύει τα ρεαλιστικά μοντέλα αυτοκινήτων με cel-shaded χαρακτήρες και εφέ που θυμίζουν γκράφιτι (τα λεγόμενα "Tags") που ζωντανεύουν καθώς οδηγείτε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Lakeshore City, μια πόλη που σφύζει από παράνομες κόντρες και αστυνομικές καταδιώξεις. Οι παίκτες καλούνται να φτάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας για να λάβουν μέρος στο "The Grand", τον απόλυτο αγώνα δρόμου. Πέρα από το campaign, το Unbound προσφέρει βαθύ σύστημα προσαρμογής και ένα στιβαρό multiplayer mode, καθιστώντας το ιδανικό για όσους αναζητούν ένταση και στυλ στην οθόνη του PS5 τους.

Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5)

Για τους λάτρεις της περιπέτειας και της 3D πλατφόρμας, η Sony προσφέρει το Disney Epic Mickey: Rebrushed. Πρόκειται για το ριζικό remake του κλασικού τίτλου που είχε σχεδιάσει ο θρυλικός Warren Spector. Το παιχνίδι δεν είναι απλώς μια μεταφορά με υψηλότερη ανάλυση, αλλά έχει χτιστεί από την αρχή, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες των σύγχρονων κονσολών.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Mickey Mouse σε ένα ταξίδι στο "Wasteland", έναν σκοτεινό, παράλληλο κόσμο όπου ζουν ξεχασμένοι χαρακτήρες της Disney, όπως ο Oswald the Lucky Rabbit. Ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού παραμένει ευρηματικός: κρατάτε ένα μαγικό πινέλο με το οποίο μπορείτε είτε να ζωγραφίσετε τον κόσμο για να τον επιδιορθώσετε, είτε να χρησιμοποιήσετε διαλυτικό για να σβήσετε εμπόδια και εχθρούς. Η έκδοση Rebrushed προσφέρει βελτιωμένο χειρισμό (λύνοντας τα θέματα της original έκδοσης), πανέμορφα γραφικά και νέες κινήσεις για τον Mickey, κάνοντας την εμπειρία απαραίτητη τόσο για τους νέους παίκτες όσο και για τους νοσταλγούς.

Core Keeper (PS4, PS5)

Η έκπληξη του μήνα ακούει στο όνομα Core Keeper. Μην σας ξεγελά η pixel-art αισθητική του· πρόκειται για ένα από τα πιο εθιστικά παιχνίδια επιβίωσης των τελευταίων ετών. Τοποθετημένο σε ένα αχανές υπόγειο σύμπλεγμα σπηλαίων, το παιχνίδι καλεί τους παίκτες να εξερευνήσουν, να χτίσουν, να καλλιεργήσουν και να πολεμήσουν αρχαία τέρατα.

Αυτό που κάνει το Core Keeper να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα συνεργασίας. Υποστηρίζει έως και 8 παίκτες σε online co-op, μετατρέποντας την επιβίωση σε μια συλλογική εμπειρία χαοτικής διασκέδασης. Είτε προτιμάτε να φτιάχνετε περίπλοκες βάσεις, είτε να κυνηγάτε bosses για σπάνιο loot, το Core Keeper προσφέρει εκατοντάδες ώρες περιεχομένου και θεωρείται ήδη ένα "διαμάντι" του είδους sandbox.

Τελευταία ευκαιρία για τους τίτλους του Δεκεμβρίου

Με την άφιξη των νέων παιχνιδιών, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την αποχώρηση των τίτλων του προηγούμενου μήνα. Οι συνδρομητές έχουν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, για να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους μερικούς εξαιρετικά δυνατούς τίτλους.

Συγκεκριμένα, αποχωρούν το Lego Horizon Adventures, μια χαριτωμένη μεταφορά του κόσμου του Horizon με τουβλάκια, το σκοτεινό co-op shooter Killing Floor 3, το ψυχολογικό θρίλερ The Outlast Trials, το sci-fi shooter Synduality Echo of Ada και το ταχύτατο Neon White. Αν δεν τα έχετε κάνει ακόμη claim, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξετε την κονσόλα ή το PlayStation App.