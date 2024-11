PS5: Ξεπεράστηκαν τα 65.5 εκατ. πωλήσεις στην ιστορία του

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του PlayStation 5 Pro, η Sony αποκάλυψε ότι έχει πουλήσει 65,5 εκατομμύρια PlayStation 5 έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Αν και οι πωλήσεις της κονσόλας μειώθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια τεμάχια σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (και συνολικά μειώθηκαν κατά 2 εκατομμύρια τεμάχια το 2024), αυτό υπεραντισταθμίστηκε από τις πωλήσεις παιχνιδιών που έφτασαν τα 77,7 εκατομμύρια τεμάχια, αυξημένες κατά 14,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του PlayStation Network της Sony παρέμειναν στα 116 εκατομμύρια, παρά τη μεγάλη αύξηση της τιμής στα τέλη του περασμένου έτους.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 73% στα 445,1 δισ. γεν (2,91 δισ. δολάρια). Δεδομένων αυτών των κερδών και του γεγονότος ότι η εταιρεία έχει έτοιμη μια νέα, πιο ακριβή (και πιθανότατα πιο κερδοφόρα) κονσόλα για τα Χριστούγεννα, η Sony ήταν αισιόδοξη για το υπόλοιπο της χρονιάς, αυξάνοντας ελαφρώς τις προβλέψεις για τα έσοδά της.

Ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων παιχνιδιών της Sony είναι η επιτυχία του action RPG Black Myth: Wukong, το οποίο φέρεται να πούλησε 20 εκατομμύρια τεμάχια το δεύτερο τρίμηνο (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης για PC). Μια άλλη υψηλή επίδοση ήταν το Astro Bot, δείχνοντας τη δύναμη των επιτυχημένων παιχνιδιών να επηρεάζουν τις πωλήσεις.

Η Sony έχει ακόμη δύο τρίμηνα για το οικονομικό της έτος, το οποίο λήγει στις 31 Μαρτίου. Οι επερχόμενοι first party τίτλοι που αναμένονται πριν από αυτό περιλαμβάνουν το Assassin's Creed Shadow και το Monster Hunter Wilds, και οι δύο για τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο, το οικονομικό έτος 2025 της Sony που ξεκινάει τον Απρίλιο θα μπορούσε να είναι ένα blockbuster με πολυαναμενόμενα παιχνίδια όπως τα Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages και Grand Theft Auto VI που φτάνουν αργότερα το επόμενο έτος.