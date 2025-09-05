Pulse-Fi: Το WiFi ως... μέσο παρακολούθησης του καρδιακού παλμού!

Το WiFi είναι για τους περισσότερους συνώνυμο με την ψυχαγωγία και την εργασία: συνδέσεις για streaming ταινιών, τηλεδιασκέψεις και πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το University of California στη Santa Cruz δείχνει ότι στο μέλλον η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: να λειτουργεί ως ιατρικό εργαλείο που μετρά με ακρίβεια τον καρδιακό ρυθμό, συγκρίσιμη με εκείνη των κλινικών μόνιτορ.

Η καινοτομία αυτή ονομάζεται Pulse-Fi και υπόσχεται παρακολούθηση της υγείας χωρίς την ανάγκη για fitness bands, ζώνες στήθους ή smartwatches. Η βασική αρχή πίσω από την τεχνολογία είναι σχετικά απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική: τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν τα routers διαχέονται στον χώρο και, όταν συναντούν το ανθρώπινο σώμα, υφίστανται ανεπαίσθητες μεταβολές. Κάθε χτύπος της καρδιάς, όσο δυσδιάκριτος κι αν είναι, αφήνει το δικό του αναγνωρίσιμο αποτύπωμα.

Για να αξιοποιήσουν αυτές τις μικρομεταβολές, οι ερευνητές του UC Santa Cruz εφάρμοσαν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, οι οποίοι ξεχωρίζουν τον ρυθμό της καρδιάς από τον «θόρυβο» που προκαλούν οι κινήσεις ή οι παρεμβολές του περιβάλλοντος. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε 118 εθελοντές και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: μόλις πέντε δευτερόλεπτα επεξεργασίας σήματος αρκούν για να μετρηθεί ο καρδιακός ρυθμός με απόκλιση μόλις μισού παλμού το λεπτό. Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης βελτιώνει περαιτέρω την ακρίβεια, ανεξαρτήτως αν το άτομο κάθεται, στέκεται, είναι ξαπλωμένο ή κινείται.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της έρευνας είναι το χαμηλό κόστος. Η ομάδα χρησιμοποίησε ESP32 chips που κοστίζουν λιγότερο από 10 ευρώ και Raspberry Pi boards αξίας περίπου 30 ευρώ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτερα με τη χρήση εμπορικών routers. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία για να μετατραπεί μια κοινή WiFi σύνδεση σε ιατρικό αισθητήρα δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά ήδη προσβάσιμη.

Το ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας δεν περιορίζεται στον καρδιακό ρυθμό. Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης τη χρήση του Pulse-Fi για την παρακολούθηση της αναπνοής, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε διαταραχές όπως η υπνική άπνοια. Τα πρώτα, ανεπίσημα ακόμη, αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνολογία έχει προοπτική και σε αυτόν τον τομέα.

Άλλη μια πρωτοποριακή διάσταση της μελέτης είναι η εμβέλεια της λειτουργίας. Το Pulse-Fi κατάφερε να ανιχνεύσει τον καρδιακό ρυθμό από τρία μέτρα μακριά χωρίς καμία απώλεια ακρίβειας. Πρόκειται για ένα όριο που είχε εμποδίσει προηγούμενες προσπάθειες και δείχνει πως η συγκεκριμένη λύση ξεπερνά τα εμπόδια που έθεταν άλλες τεχνολογίες.

Πίσω από το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται η καθηγήτρια Katia Obraczka και ο διδακτορικός φοιτητής Nayan Bhatia, με την υποστήριξη μιας ομάδας νέων ερευνητών. Αξίζει να σημειωθεί πως στη διαδικασία συμμετείχε και ένας μαθητής λυκείου, στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης στη Σάντα Κρουζ, δίνοντας έτσι μια γεύση του πώς η επιστήμη μπορεί να εμπνέει και να ενσωματώνει τη νέα γενιά.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο IEEE DCOSS-IoT 2025, που είναι αφιερωμένο στα κατανεμημένα συστήματα και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τη σύνδεση της καθημερινής τεχνολογίας με την υγεία, δείχνοντας ότι το μέλλον των ιατρικών εφαρμογών μπορεί να βρίσκεται ήδη μέσα στο σπίτι μας.

Αν και η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, οι προοπτικές της είναι εντυπωσιακές. Ένα απλό router θα μπορούσε να μετατραπεί σε διακριτικό, μη παρεμβατικό εργαλείο παρακολούθησης υγείας, με κόστος προσιτό για τον καθένα. Και καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν τις δυνατότητές του, το Pulse-Fi ίσως αποτελέσει τον προάγγελο μιας νέας εποχής όπου η ιατρική φροντίδα θα είναι στενά δεμένη με την καθημερινή συνδεσιμότητα.

